Desalmado golpeó hasta matar a perrita que estaba preñada en Cusco: animalistas lo denunciaron por maltrato animal

Un caso de violencia animal ha generado profunda indignación en la región Cusco. Un hombre fue captado mientras golpeaba con un palo a una perrita hasta causarle la muerte en el distrito de Sicuani, provincia de Canchis. El hecho ocurrió en el patio de su vivienda, ubicada en la avenida Perú, en el barrio de Miraflores, y salió a la luz tras la difusión de un video grabado por testigos. Según testimonio de animalistas que protestaron en los exteriores de la dependencia policial, la perrita se encontraba preñada al momento de la agresión.

De acuerdo con estos activistas, la violenta reacción del agresor se habría producido luego de que la mascota matara a un cuy. “En estas imágenes se ve la brutalidad de una persona contra un animal indefenso que no puede defenderse. Ante este hecho, lamentablemente, se puede observar que aparentemente le ha causado la muerte”, señaló uno de los animalistas en conversación con RPP. El caso se viralizó rápidamente en redes sociales, lo que motivó la presencia de grupos defensores de animales en la comisaría para exigir una respuesta policial.

La denuncia contra el presunto responsable, identificado como Nicacio Mamani, de 77 años, fue formalizada en la comisaría del distrito. El joven animalista que encabezó la presentación del caso, y que prefirió mantener su nombre en reserva, sostuvo que este tipo de hechos “no pueden quedar impunes” y aseguró que continuarán vigilantes hasta que se aplique una sanción. “Mi persona ha hecho la denuncia, lo ha formalizado y ahora estamos a la espera de las diligencias que continúan”, señaló.

Sin embargo, las autoridades no lograron ubicar al denunciado cuando se dirigieron a su vivienda. De acuerdo con información proporcionada por la esposa del sujeto, ella desconocía su paradero y afirmó que él no se encontraba en el domicilio donde ocurrió la agresión. “Hasta ahorita solo se sabe que el individuo en cuestión no se encuentra en la localidad y no ha podido declarar verbalmente su testimonio”, precisó el animalista para el citado medio.

Los agentes de la Policía Nacional explicaron al denunciante que el presunto agresor no podía ser detenido bajo la figura de flagrancia, debido a que habían transcurrido más de 24 horas desde el ataque. El animalista indicó que formalizó la denuncia recién al día siguiente, durante las horas de la noche, lo que imposibilitó una intervención inmediata. La situación generó mayor preocupación entre los manifestantes, quienes pidieron que se aceleren las diligencias.

Además, los defensores de animales alertaron sobre la presencia de otros tres perros —uno de ellos encadenado— y varios gatos dentro de la vivienda donde ocurrió la agresión. Solicitaron la intervención de las autoridades para resguardar la integridad de estos animales mientras avanzan las investigaciones. “Lo que queremos es el apoyo de nuestras autoridades para poder resguardar la integridad de estos animalitos. Lamentablemente, están expuestos a un peligro mayor”, advirtieron a RPP.

Los manifestantes señalaron que temen por el futuro de los demás animales que permanecen en el inmueble y pidieron acciones rápidas para evitar nuevas agresiones. “¿Qué va a pasar mañana con estos animales? Hoy pueden estar ahí, mañana ya no. Realmente no sabemos en qué va a terminar y queremos salvarlos”, sostuvo uno de los jóvenes.

Mientras tanto, las organizaciones animalistas de Sicuani anunciaron que continuarán vigilando el avance de las diligencias policiales y fiscales. Exigieron que se investigue el caso bajo la Ley de Protección y Bienestar Animal, que sanciona el maltrato con penas de hasta cinco años de prisión, e insistieron en que el caso no debe quedar impune.