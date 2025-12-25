Perú

Recalentados de Navidad: ¿Qué envases plásticos debes evitar para guardar y recalentar la comida?

El Minsa advierte que algunos envases plásticos pueden liberar sustancias químicas asociadas al desarrollo de enfermedades como el cáncer

El Minsa brinda recomendaciones | Video: Diris Lima Sur

Con motivo de las celebraciones por Navidad y el consumo de alimentos recalentados en los días posteriores, el Ministerio de Salud (Minsa) exhortó a la población a tener especial cuidado en el uso de envases plásticos, a fin de evitar riesgos para la salud asociados a la liberación de microplásticos y sustancias químicas.

A través de una campaña informativa difundida por DIRIS Lima Sur, el Minsa recordó que no todos los envases plásticos son seguros para almacenar, recalentar o congelar alimentos, por lo que es fundamental revisar los símbolos y numeraciones impresas en los recipientes antes de utilizarlos.

¿Qué envases sí son seguros?

Según el Minsa, los envases identificados con los números 1 (PET) y 5 (PP) son considerados aptos para el contacto con alimentos, siempre que se utilicen de acuerdo con sus indicaciones. Estos recipientes pueden emplearse para conservar comida y, en algunos casos, para el uso en microondas, lavavajillas o congeladora, siempre que el símbolo correspondiente lo autorice.

Asimismo, se recomienda verificar los íconos que indican si el envase es apto para microondas, refrigeración o lavado, ya que el uso incorrecto puede provocar la degradación del material. “Hay envases que están hechos para usarlo una vez”, recuerda la representante del Diris Lima Sur.

Hay ciertos envases de plásticos que representan un peligro para el almacenamiento de comidas | Foto composición: Infobae Perú

Riesgos de reutilizar envases dañados

El sector Salud alertó que reutilizar envases plásticos deteriorados, rajados o deformados, así como aquellos que han estado expuestos al sol por periodos prolongados, puede generar la liberación de microplásticos y compuestos químicos como el bisfenol A (BPA), sustancias que representan un riesgo para la salud por el desarrollo de enfermedades como el cáncer.

Por ello, el Minsa desaconseja el uso de envases descartables de un solo uso para recalentar alimentos, especialmente comidas grasosas o muy calientes, comunes en las cenas navideñas como pavo, cerdo, arroz o salsas.

Recomendaciones clave para la población

Entre las principales recomendaciones difundidas por el Ministerio de Salud se encuentran:

  • Revisar siempre el número y los símbolos del envase antes de usarlo.
  • No recalentar alimentos en envases que no indiquen ser aptos para microondas.
  • Evitar reutilizar plásticos de un solo uso.
  • No usar recipientes dañados, deformados o expuestos al sol.
  • Optar por envases seguros para proteger la salud de toda la familia.

El Minsa recordó que pequeñas decisiones en el hogar pueden prevenir problemas de salud, especialmente en fechas donde aumenta el consumo de alimentos almacenados y recalentados.

¿Qué alimentos son seguros y cuáles evitar?

  • Pavo y carnes horneadas: El pavo puede consumirse recalentado hasta por 48 horas si se guarda en refrigeración adecuada. Si se congela, puede conservarse hasta 30 días. Es fundamental recalentar hasta alcanzar al menos 80℃ para eliminar bacterias.
  • Pescados y mariscos: Deben consumirse el mismo día o, como máximo, al día siguiente, ya que se descomponen rápidamente y representan mayor riesgo si no se almacenan bien.
  • Verduras y ensaladas frescas: Deben desinfectarse rigurosamente, sumergiéndolas en agua con lejía diluida por 15 minutos y luego enjuagarlas. No es recomendable recalentar ensaladas de hoja verde, ya que pierden textura y nutrientes y pueden ser riesgosas si no se almacenaron correctamente.
  • Platos con mayonesa o cremas: Son especialmente delicados. Si no se han refrigerado bien, pueden favorecer el crecimiento de bacterias.
  • Alimentos procesados y enlatados: Revisar fecha de vencimiento, número de registro sanitario y asegurarse de que los envases no tengan abolladuras, oxidación, hinchazón o humedad.

