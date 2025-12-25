MTC refuerza supervisión en el aeropuerto Jorge Chávez ante incremento de vuelos y pasajeros

LATAM - aeropuerto jorge chavez

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), realizó un operativo especial en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, ubicado en Callao, para constatar la operatividad y la atención a los pasajeros durante la temporada de mayor demanda por Navidad y Año Nuevo.

Este despliegue incluyó la participación de equipos especializados en operaciones y aeronavegabilidad, quienes realizaron inspecciones en aeronaves y tripulaciones, tanto en cabina como en rampa.

La directora de la DGAC, Paola Marín, explicó que estas inspecciones buscan asegurar que el personal aeronáutico esté debidamente habilitado y que las aeronaves cuenten con su mantenimiento actualizado para operar bajo las condiciones establecidas.

“Estas inspecciones se realizan de manera permanente en todos los aeropuertos del país con el objetivo de verificar que el personal aeronáutico se encuentre debidamente habilitado y que las aeronaves cuenten con su mantenimiento al día y operen en óptimas condiciones. Contamos con equipos especializados en operaciones, aeronavegabilidad, navegación aérea, pistas y licencias, porque en el transporte aéreo no puede existir margen de error”, mencionó Marín en declaraciones recogidas por la prensa.

La TUUA de transferencia sigue en controversia. MTC, LAP y las aerolíneas son los actores que definirán cómo será el futuro de los vuelos en el aeropuerto Jorge Chávez. - Crédito LAP

Atención y servicios bajo evaluación

La intervención permitió evaluar múltiples aspectos de la gestión aeroportuaria en el Jorge Chávez, desde el flujo de pasajeros hasta el funcionamiento de los servicios y la atención al usuario.

El equipo técnico de la DGAC recorrió las principales áreas del terminal, identificando oportunidades de mejora en la operatividad y en la experiencia de los viajeros.

El operativo se enmarca en un contexto de alta demanda por las festividades, lo que exige una respuesta eficiente para garantizar la seguridad y la calidad del servicio.

El MTC mantiene estas inspecciones de manera permanente a nivel nacional, reforzando la supervisión en fechas clave para adaptar la gestión a las necesidades de la temporada.

La continuidad de las operaciones y la atención a los viajeros forman parte de los objetivos centrales de la autoridad aeronáutica, que busca asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y los estándares internacionales.

El despliegue de inspectores permitió optimizar los tiempos de supervisión sin afectar el ritmo de los vuelos, respondiendo a la dinámica propia de las semanas de mayor tráfico aéreo en el país.

Emotivos reencuentros

La llegada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo transforma el aeropuerto Jorge Chávez en un punto de emotivos reencuentros familiares. Desde temprano, decenas de personas se congregan en la zona de llegadas internacionales con globos, flores y pancartas, esperando abrazar a familiares que vuelven tras años en el extranjero.

Entre las historias destacadas, Tiffany regresa de Chile luego de casi cuatro años y sorprende a su hija y a su padre, quienes no esperaban verla en Navidad. Aunque solo compartirán ocho días, el momento se vive con una intensidad especial.

Abrazos, carteles y flores acompañan los reencuentros de peruanos y extranjeros que llegan a la capital para compartir la Navidad y el Año Nuevo en familia. | Buenos Días Perú

Otra historia es la de una mujer que, con un ramo de girasoles, espera a su hermana Yolita, procedente de Italia tras cuatro años de ausencia. Ambas se preparan para celebrar juntas la Navidad y el cumpleaños de Yolita en enero. Las escenas de reencuentros se repiten con viajeros que llegan desde Inglaterra, Francia y Venezuela.

Una joven recibe a su novio británico para pasar su primera Navidad en Perú y planean viajar a Huánuco para presentarlo a la abuela. El idioma no representa un obstáculo cuando la emoción de la reunión es tan grande.