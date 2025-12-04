Rospigliosi enfurece y expulsa al abogado de Betssy Chávez por llamar “Satanás” y “desgraciado” a Fujimori

Fuente: Congreso

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, expulsó este miércoles del pleno al abogado Raúl Noblecilla, defensor de la expremier Betssy Chávez, después de que llamara “Satanás” y “desgraciado” al exdictador Alberto Fujimori.

El letrado acudió a la sede parlamentaria para defender a su patrocinada en el marco de la denuncia constitucional que la involucra a ella y al expresidente Pedro Castillo por infracción a la Constitución, caso que podría derivar en una inhabilitación de diez años para ejercer funciones públicas.

Durante su alocución, afirmó reconocer en el pleno a “camaradas” que ahora “se han cambiado a la derecha”, pero que en los años noventa, durante el régimen, “decían que Fujimori era un desgraciado, un sátrapa, que prácticamente estaba a la altura de Satanás; pobre Satanás para ponerlo a la altura de ese desgraciado”.

Rospigliosi, de la bancada Fuerza Popular, interrumpió la intervención y advirtió que sería la última vez que permitiría una ofensa; de lo contrario, sería retirado. No obstante, la defensa continuó con comentarios críticos.

Noblecilla lanzó críticas contra fuerzas políticas y acusó a Boluarte y a Perú Libre de actuar como “traidores”, lo que motivó su expulsión

“Ustedes se van a ir pronto, faltan algunos meses más. Dicho sea de paso, ya son meses que ustedes tratan de hacer un efecto malagua, porque lógicamente hay un apetito electoral. Qué desfachatez para los que han asesinado a setenta hermanos”, expresó en referencia a las fuerzas políticas que respaldaron a la expresidenta Dina Boluarte, finalmente vacada.

“Eso está ahí, esperando democracia para que se juzguen a esos asesinos, a esos traidores, a esos vendepatrias, a esos entreguistas”, añadió al recordar a las víctimas de las protestas antigubernamentales de fines de 2022 y enero de 2023.

Acto seguido, calificó de “traidores” a Boluarte y al partido Perú Libre, al que perteneció junto con Castillo y que, según dijo, optó por unirse “a las filas del fascismo”. En ese momento, Rospigliosi ordenó al personal del Parlamento retirar al abogado, quien se marchó lanzando frases y gesticulando.

Condenado

Castillo (2021-2022) fue condenado la semana pasada a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por conspiración para una rebelión, tras el fallido intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema consideró que el exjefe de Estado no consumó el delito de rebelión al no concretarse sus planes golpistas, razón por la que la Fiscalía redujo la solicitud de pena de 34 años a la finalmente dictada.

La misma condena de 11 años, 5 meses y 15 días recayó sobre la ex primera ministra, actualmente asilada en la residencia de la Embajada de México en Lima, para quien el tribunal ordenó una nueva búsqueda y captura, y sobre el exministro del Interior, Willy Huerta.

No obstante, la sentencia contra Huerta quedará suspendida hasta la segunda instancia en caso de apelación, cumpliendo normas específicas de comportamiento.

Por su parte, el ex primer ministro y jefe de asesores de Castillo en ese momento, Aníbal Torres, recibió una condena de seis años y ocho meses de cárcel, que quedó sin efecto por razones humanitarias debido a su avanzada edad (82 años).

En tanto, se absolvió de los cargos a los exjefes policiales, Manuel Lozada y Justo Venero.