Perú

¿Un CEO puede ser un payaso? Volver a lo que te hace feliz también es liderar

Ser clown cambió mi manera de dirigir y me enseñó a volver a mis sueños.

Guardar

Lo más rico de hacer clown es crear un personaje. Un espacio donde uno observa, escucha y se permite actuar desde otro lugar. Así me adentré en ese mundo en 2015 y, al año siguiente, estudié actuación. Al mismo tiempo, crecía profesionalmente como comunicador y director de una agencia. Esa dualidad me empezó a generar una pregunta: ¿podía existir coherencia entre el rol de CEO y el de artista?

Durante nueve años decidí priorizar mi carrera como comunicador y dejar el arte que me hacía tan feliz. Pensé que para avanzar debía verme seguro, estructurado y serio. El clown quedó en pausa. Hasta que un día, en un café, una gran amiga me dijo: “No tienes que abandonar lo que te hace feliz para avanzar”. Esa frase me hizo volver a pensar en todo lo que había dejado atrás y fue ella quien me animó a regresar al arte.

Volver al clown fue retomar un personaje. Y ahí entendí que un personaje no se construye desde la perfección, sino desde la escucha. A veces cuesta entrar en él, porque el clown siempre lleva algo de uno mismo. Crearlo me ayudó a escuchar mejor, a entender más y a relacionarme mejor con las personas y con el tiempo entendí que esa dualidad no me quitaba autoridad.

Eso empezó a reflejarse en mi trabajo. Como director, realizo media trainings en los que preparo a CEOs y voceros para entrevistas y escenarios de alta exposición. En esos espacios, el personaje se convierte en una herramienta: improviso, juego y rompo la tensión cuando alguien se bloquea. Entonces la comunicación fluye. No es casualidad: según Harvard Business Review, el 70 % del clima laboral está influido por el comportamiento de los líderes. Cuando un líder escucha y se muestra humano, la conexión cambia por completo.

Actualmente, también me desempeño como clown hospitalario, donde crear un personaje implica conectar con personas que no siempre están listas para verte, y lograr, aun así, que el juego funcione. Ahí confirmé que no hay contradicción entre ser CEO y ser payaso: ambos roles exigen escucha, presencia y sensibilidad. Volver al clown no fue solo retomar una actividad, sino recuperar una energía que transformó mi manera de liderar. Porque trabajar no debería alejarnos de lo que nos apasiona, sino enseñarnos a integrarlo.

Renato Aguilar
Renato Aguilar

Temas Relacionados

ClaunCEOOpiniónperu-noticias

Más Noticias

Cuatro destinos naturales del Perú compiten por el People’s Choice Award 2025: así puedes apoyar con tu voto

Reconocidas por sus buenas prácticas ambientales, las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ubicadas en Áncash, Lima, Huánuco, Piura y Tumbes fueron seleccionadas en una votación global que se definirá antes de enero de 2026

Cuatro destinos naturales del Perú

Un árbol gigante cayó sobre una furgoneta en Miraflores y dejó dos heridos

Hace menos de una semana, otro árbol de gran tamaño se desplomó en el mismo distrito y aplastó una camioneta en movimiento, causando lesiones a dos personas

Un árbol gigante cayó sobre

Fuego consume árbol navideño del parque central de un distrito de Lambayeque en la víspera de Nochebuena

Las llamas consumieron en minutos la decoración navideña instalada por el municipio. Vecinos no lograron controlar el fuego y las imágenes se viralizaron en redes sociales

Fuego consume árbol navideño del

La Navidad: por qué es mucho más que una fiesta religiosa en el Perú

El 25 de diciembre, el mundo occidental se llena de luces, música y reuniones familiares para celebrar la Navidad, una fecha donde conviven la devoción religiosa y las costumbres propias de cada región

La Navidad: por qué es

10 entradas frías que puedes preparar con anticipación y guardar en la refrigeradora para la cena de Navidad

Estas preparaciones a temperaturas bajas, fáciles y al estilo peruano se conservan bien en refrigeración y permiten disfrutar más tiempo con la familia

10 entradas frías que puedes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

EN VIVO JNE cierra hoy

EN VIVO JNE cierra hoy el registro de fórmulas presidenciales para las Elecciones 2026: ¿quiénes son los candidatos inscritos?

Poder Judicial ratifica detención preliminar contra Ciro Castillo por el caso “Los socios del Callao”

Procuraduría es admitida como actor civil en investigación contra Francisco Sagasti por pase al retiro de altos mandos PNP

Martín Vizcarra se pronuncia luego de que el Poder Judicial archivara proceso por colusión: “La firmeza de mi inocencia”

Jorge Solís renuncia a la presidencia de Caja Huancayo y se une a la lista al Senado de Rafael López Aliaga

ENTRETENIMIENTO

Dimas Ysla asegura ser fiel

Dimas Ysla asegura ser fiel a Mackeily Luján de ‘La Bella Luz’: “Con seguridad, estoy feliz”

Robert Muñoz ‘Clavito’ confiesa el secreto mejor guardado de su matrimonio con Andrea Fonseca: “no necesita GPS”

Navidad 2025 de la farándula peruana: Famosos peruanos envían sus deseos por 25 de diciembre

Nicola Porcella rompe el silencio y revela detalles de su ingreso a un nuevo canal de streaming

Hugo García admite que imagina ser padre junto a Isabella Ladera: “he soñado con ser papá”

DEPORTES

Franco Velazco aseguró que la

Franco Velazco aseguró que la ‘Noche Crema’ 2026 mantendrá su fecha, pese a que órgano de seguridad deportiva aún no otorga las garantías

Deportivo Garcilaso se potencia en ofensiva para ser protagonista en la Liga 1 y la Copa Sudamericana 2026

Reimond Manco explotó contra el Fondo Blanquiazul por injerencia en decisiones deportivas de Alianza Lima: “Pongan la plata y quédense callados”

Sporting Cristal oficializó a Cristiano Da Silva y cerró cupo de extranjero: figura del histórico triunfo ante Real Madrid en Champions League

La nueva sanción contra Alianza Lima en medio de su polémica en el partido ante Universitario por Liga Peruana de Vóley 2025/2026