ATU inicia obras de carriles exclusivos para buses en la avenida Abancay

La iniciativa busca priorizar el tránsito de unidades colectivas sobre los vehículos particulares, de modo que un mayor número de pasajeros llegue más rápido a su destino y se incentive el uso de medios masivos

Se estima que la implementación de estos carriles permitirá a los pasajeros ahorrar hasta quince minutos en sus recorridos - Créditos: Andina.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunció el inicio de las obras de la Red de Carriles Bus en la avenida Abancay, una de las zonas más transitadas del Cercado de Lima.

Esta intervención, que comenzará en los próximos días, busca agilizar los desplazamientos de miles de ciudadanos y reducir la congestión vehicular que caracteriza a este importante corredor vial.

El proyecto contempla la habilitación de carriles exclusivos para autobuses a lo largo de aproximadamente dos kilómetros, comprendiendo cerca de once cuadras del centro limeño. Estos espacios estarán delimitados por una franja azul y señalización horizontal con la indicación “solo bus” y así, facilitar la identificación y el uso adecuado por parte de los conductores de transporte público.

La ATU ha anunciado el inicio de las obras de la Red de Carriles Bus en la avenida Abancay, con el objetivo de agilizar los desplazamientos y reducir la congestión en una de las vías más transitadas de Lima - Créditos: @ATU_GobPeru.

Según la ATU, la finalidad es priorizar el tránsito de unidades colectivas sobre los vehículos particulares. Un autobús puede transportar hasta 80 pasajeros, mientras que un automóvil suele movilizar entre una y cuatro personas. La redistribución de los carriles permitirá que un mayor número de usuarios llegue a su destino en menos tiempo, favoreciendo el uso de medios masivos y optimizando el flujo vehicular.

La entidad precisó que uno de los beneficios más importantes será la reducción en los tiempos de viaje: se estima que los pasajeros podrán ahorrar hasta quince minutos en los trayectos por la avenida Abancay. Además, la medida contribuirá a mejorar la regularidad de los servicios y disminuir los periodos de espera en los paraderos.

El plan también apunta a disminuir la congestión general en el área, ya que la circulación ordenada de los buses permitirá una mayor fluidez en el tránsito. De esta manera, se espera que la iniciativa incentive a más personas a optar por el transporte público, reduciendo la cantidad de automóviles en la vía y, por ende, el tráfico.

El proyecto contempla la creación de carriles exclusivos para autobuses a lo largo de dos kilómetros, identificados con una franja azul y señalización horizontal, lo que facilitará el uso adecuado por parte de los conductores del transporte público - Créditos: ATU.

La ATU calificó la implementación de la Red de Carriles Bus como “un paso clave hacia una ciudad más integrada, sostenible y eficiente”. El organismo destacó que la propuesta forma parte de una estrategia integral para modernizar la movilidad en Lima y Callao, y aseguró que seguirá evaluando sus impactos para realizar los ajustes necesarios.

Avenida Abancay

La avenida Abancay constituye una de las arterias más emblemáticas y transitadas de la capita. Ubicada en el corazón del Centro de Lima, esta vía conecta puntos estratégicos como el parque Universitario y la plaza Grau, sirviendo de enlace fundamental entre el centro histórico y otros distritos importantes.

A lo largo de sus aproximadamente dos kilómetros de extensión, la avenida alberga instituciones públicas, centros educativos, comercios y entidades financieras, lo que la convierte en un polo de actividad constante tanto para peatones como para conductores.

Históricamente, la avenida Abancay ha sido escenario de marchas, manifestaciones y eventos culturales, reflejando su relevancia en la vida urbana limeña. Sin embargo, su intensa circulación diaria también la ha convertido en un punto crítico de congestión vehicular, especialmente durante las horas punta. Esta situación afecta a miles de ciudadanos que utilizan autobuses, taxis o vehículos particulares para desplazarse por la zona.

