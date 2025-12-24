Minsa descarta emergencia sanitaria en Loreto pese a muertes por tos ferina

(Foto: Infobae Perú/Agencia Andina)

En la región de Loreto, la expansión de la tos ferina ha generado alarma entre las comunidades de la cuenca del río Chambira, donde madres indígenas han reportado la muerte de más de 50 niños en los últimos meses.

El brote, que afecta principalmente a zonas de difícil acceso, motivó protestas en Iquitos, donde representantes de pueblos originarios han exigido la declaratoria de emergencia sanitaria para frenar la epidemia y garantizar atención médica inmediata.

Las manifestantes, procedentes de comunidades nativas del distrito de Urarinas, relataron que la falta de puestos de salud equipados, personal médico y medicinas ha impedido la atención oportuna de los menores afectados.

“Nuestros hijos se están muriendo lejos de todo”, expresó una de las madres durante una protesta en el frontis del Gobierno Regional de Loreto.

De acuerdo con los testimonios, la situación se agrava por las distancias, la ausencia de transporte de emergencia y las condiciones geográficas adversas, como el bajo nivel de los ríos, que limita el acceso de las brigadas de salud.

El asesor de federaciones indígenas, Teddy Hacho, denunció que la respuesta estatal ha sido insuficiente y cuestionó que solo se hayan destinado S/150 mil para atender a cerca de 8 mil familias.

Durante la manifestación, los representantes indígenas dieron un plazo de tres días para que las autoridades nacionales y regionales activen la emergencia sanitaria y advirtieron que no permitirán más muertes por desatención.

Loreto en alerta: protestan por muertes infantiles por tosferina en la cuenca del río Chambira. Foto: Canal N

No se declarará emergencia sanitaria

Frente a las demandas de las comunidades, el titular del Ministerio de Salud (Minsa), Luis Quiroz Avilés, descartó que exista un motivo técnico para declarar la emergencia sanitaria por tos ferina en el río Chambira o en toda la región de Loreto.

Según explicó el titular del sector, la cifra de 52 niños fallecidos corresponde al total nacional desde enero y no exclusivamente a la zona amazónica. En el Chambira, precisó que se han reportado dos muertes durante los meses recientes.

Quiroz Avilés afirmó que la cifra de decesos ha disminuido gracias a la intensificación de la vacunación y la presencia de brigadas de salud. El ministro detalló que se transfirieron 6,5 millones de soles para el Datem del Marañón en junio y otros 4,5 millones a través del Seguro Integral de Salud (SIS) en diciembre, además de 200 mil soles para gastos operativos de las brigadas, como combustible y movilidad fluvial.

El titular del Minsa señaló que el principal reto no ha sido el stock de vacunas, sino la resistencia sociocultural y las barreras de acceso en las comunidades. Por este motivo, se ha trabajado junto a los apus y con enfoque intercultural para incrementar la cobertura.

“El trabajo está dando resultados, la cobertura de vacunación, que estaba alrededor de 30 %, hoy está por encima del 80 %”, afirmó Quiroz Avilés en declaraciones a la prensa.

Actualmente, se han desplegado 15 brigadas de salud al río Chambira, tres de ellas de forma permanente, cada una acompañada de un facilitador comunitario recomendado por los apus y remunerado mensualmente.

El ministro hizo un llamado a las autoridades comunales para intensificar la labor de sensibilización y completar el trabajo de prevención en la zona.