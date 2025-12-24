Alicia Retto se muestra vulnerable previo a Navidad: “Me ayuda venir a trabajar y ocupar mi cabeza”

Alicia Retto y su mensaje más sincero antes de Navidad: “La nostalgia me pega”. Infobae Perú / Captura: IG

No la pasa bien. La periodista Alicia Retto sorprendió a sus fieles seguidores en redes sociales luego de compartir un curioso mensaje reflexivo en sus historias de Instagram en la antesala de la Navidad, una fecha cargada de simbolismo emocional.

La comunicadora, rostro del noticiero Latina Noticias, se mostró honesta al expresar cómo atraviesa estos días, combinando sensibilidad, nostalgia y una actitud firme frente a sus responsabilidades profesionales, sin dejar de evidenciar también momentos de ligereza y compañerismo en su entorno laboral.

En una de sus historias, Alicia publicó una fotografía en primer plano acompañada de un texto breve, pero significativo, en el que confesó no haber tenido una buena noche de descanso.

“Anoche no dormí bien. Me acosté tarde. Di mil vueltas en mi cama”, escribió, dejando entrever un estado de cansancio emocional. Sin extenderse demasiado, la periodista también reconoció que estas celebraciones despiertan recuerdos y emociones profundas al señalar que “la nostalgia de la Navidad me pega”.

Lejos de dramatizar, la conductora utilizó un tono reflexivo para explicar que, pese a las ganas de quedarse en casa, debía continuar con su rutina diaria. “Quisiera esconderme debajo de mis sábanas, pero tengo que salir y seguir al frente”, expresó, dejando en claro que, aunque atraviese momentos de introspección, prioriza su compromiso laboral.

En esa misma línea, Alicia Retto se describió como una persona fuerte, pero también sensible, una combinación que muchos de sus seguidores interpretaron como una muestra de autenticidad.

“Soy fuerte y valiente. Pero soy sensible también”, añadió la periodista, remarcando que reconocer las emociones no es una señal de debilidad. Asimismo, se disculpó de manera anticipada por su apariencia cansada y explicó que el trabajo se convierte en un espacio que le permite mantener la mente ocupada desde temprano.

“Me ayuda mucho venir a trabajar y ocupar mi cabeza desde temprano”. Esta frase evidencia que el trabajo se convierte en un refugio y una herramienta para sobrellevar los momentos de mayor carga emociona.

Finalmente, la periodista cierra su reflexión con una frase que resume su estado anímico: “Quisiera estar aquí todo el día”. El mensaje de Alicia Retto no pasó desapercibido y generó diversas reacciones en redes sociales. Muchos usuarios destacaron su valentía al mostrarse tal cual es, sin filtros emocionales, especialmente en una fecha donde predomina la presión social por aparentar felicidad.

Alicia Retto comparte con sus compañeros de Latina

Otros interpretaron sus palabras como una muestra de que atraviesa un proceso personal importante, aunque la periodista no dio mayores detalles al respecto.

No obstante, el contenido compartido por Alicia Retto no se limitó únicamente a este mensaje reflexivo. Minutos después, la periodista publicó un clip junto a su compañero de conducción en Latina, con quien aparece sonriente y relajada durante la jornada informativa.

El gesto no pasó desapercibido, ya que contrastó con el tono introspectivo de su mensaje anterior y dejó ver una faceta más distendida de la periodista. La aparición junto a su colega reforzó la idea de que el ambiente laboral en Latina Noticias funciona como un espacio de contención y apoyo, algo que la propia Alicia dejó entrever al señalar que le ayuda “ocupar la cabeza” desde temprano.

Además, horas después, Alicia Retto también compartió imágenes de un compartir navideño junto a sus compañeros del programa Latina Noticias, donde se les vio reunidos en un ambiente festivo, celebrando las fiestas de fin de año. Las publicaciones mostraron a la periodista integrada al equipo, participando del encuentro y evidenciando un clima de camaradería entre los integrantes del noticiero.

