Paviferias de Lima lucen abarrotadas de personas a pocas horas de Navidad

La temporada navideña ha desatado una verdadera fiebre en las paviferias de Lima y Callao, donde decenas de personas acuden desde la madrugada para adquirir o canjear su tradicional pavo.

En la cuadra 3 de la avenida Separadora Industrial, en el distrito de San Luis, el ambiente refleja el intenso movimiento comercial habitual en estas fechas, con largas filas de clientes, camiones descargando aves y vendedores que no se dan abasto frente a la alta demanda, según se observa en el reporte de Latina.

Desde primeras horas del día, los negocios especializados en la venta de aves reportan ventas aceleradas, especialmente de los ejemplares de pluma negra, los más solicitados por el público este año. La dueña de una de las avícolas más conocidas de la zona indicó que el precio del pavo blanco fluctúa entre S/ 15.50 y S/ 16 por kilo, mientras que el pavo negro se cotiza a S/19.

Las paviferias de Lima y Callao viven una intensa actividad desde la madrugada, con largas filas y camiones descargando aves, mientras decenas de personas buscan adquirir o canjear su pavo navideño - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Los comerciantes advierten que los precios pueden variar en las próximas horas, dependiendo del flujo de compradores y la disponibilidad del producto. “El pavo negro puede llegar hasta S/21 y el blanco hasta S/17”, explicó una de las vendedoras al citado medio de comunicación.

La rapidez con la que se agotan estas aves ha sorprendido incluso a quienes trabajan en el sector. Según los encargados, muchos puestos reabastecen constantemente sus cámaras frigoríficas, pero la alta concurrencia hace que en cuestión de minutos se queden sin stock.

Testigos señalan que incluso compradores provenientes de otras regiones, como Ica, llegan hasta San Luis para llevarse varios ejemplares, aprovechando los precios y la variedad disponible. Uno de los casos más llamativos fue el de una clienta que adquirió una decena de aves para su negocio familiar en el sur del país.

La rápida rotación de los pavos sorprende a los propios comerciantes, quienes reponen el producto de forma continua, pero la gran afluencia de compradores provoca que muchos puestos se queden sin existencias en cuestión de minutos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

El flujo de camiones y vehículos particulares que llegan para abastecer a diversos mercados ha generado congestión vehicular en la zona, mientras los trabajadores de las avícolas mantienen jornadas extendidas que inician desde las dos o tres de la mañana. La escena es dinámica: se observan personas caminando con cajas, bolsas y carritos repletos de pavos, listos para la mesa navideña o para el tradicional canje.

Para quienes buscan alternativas al pavo, las avícolas también ofrecen pollo y pavo, un tipo de ave híbrida que resulta más económica y perfecta para familias pequeñas. El kilo de esta variedad se vende a S/9.20, con ejemplares de diferentes pesos.

Por otro lado, la gallina también está disponible a S/11 el kilo. Los vendedores recomiendan anticipar las compras, ya que la afluencia de público tiende a incrementarse conforme se acerca la Nochebuena.

El horario de atención en la mayoría de estas paviferias se extiende hasta la una de la tarde, aunque algunos locales permanecen abiertos más tiempo dependiendo de la demanda.

Esta situación no solo se repite en San Luis, sino que se extiende a otros distritos de Lima MetropolitanayCallao, según pudo conocer Infobae Perú. En zonas como La Victoria, Ate, Villa El Salvador y el cercado del puerto, estos centros también registran gran afluencia de público, largas colas y ventas rápidas, evidenciando que la búsqueda del pavo ideal es una tradición que moviliza a miles de familias en toda la ciudad.

Los comerciantes insisten en que los precios pueden variar en cualquier momento, por lo que sugieren a los interesados acercarse lo antes posible.