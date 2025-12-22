Perú

Violento altercado entre docente y madre de familia interrumpe clausura escolar en colegio de Huánuco

Videos difundidos en redes sociales muestran forcejeos y gritos durante el evento, mientras la UGEL Pachitea evalúa responsabilidades

Clausura escolar en Huánuco termina en pelea entre profesora y madre frente a estudiantes. (Facebook)

Las primeras versiones circularon con rapidez en redes sociales y espacios informativos locales. Algunas describieron a una profesora que, según testigos, “perdió los papeles y se enfrentó a golpes con la mamá debido a que no hizo caso”. Otras relataron una agresión directa contra la docente luego de un intento por frenar una grabación dentro del aula.

Padres de familia presentes expresaron su molestia al presenciar el altercado delante de los menores. Un registro difundido por un medio local resumió el sentir colectivo al señalar que “los padres de familia se indignaron al presenciar este acto de violencia por parte de la profesora delante de los niños”. Desde ese momento, el caso pasó del ámbito escolar al debate público.

Un incidente durante la clausura escolar

El hecho se registró en la Institución Educativa 32963 del caserío de Rinconada, en el distrito de Chaglla, provincia de Pachitea. La ceremonia de clausura reunía a docentes, estudiantes y familias cuando se produjo el enfrentamiento entre una profesora y una madre de familia. De acuerdo con asistentes al acto, la discusión escaló con rapidez hasta convertirse en una pelea física.

Mientras un grupo de familias responsabilizó a la docente, otra versión colocó a la profesora como víctima de una agresión. Un comunicado posterior identificó a la maestra como Bertha Martina Martínez Villanueva y señaló que “fue víctima de una agresión física y verbal por parte de dos padres de familia”. Según ese relato, los adultos ingresaron al aula de Inicial con actitud confrontacional para exigir la devolución de útiles escolares.

El informe indicó que el conflicto se agravó cuando uno de los padres empezó a registrar el mobiliario personal de la docente sin autorización y la madre “empezó a grabar con su teléfono celular el entorno escolar, incluyendo a menores de edad”. La profesora intentó impedir la grabación, acción que desató la agresión directa. El texto precisó que la madre “la atacó sujetándola del cabello y golpeándola repetidamente”.

La clausura del año escolar
La clausura del año escolar en la IE 32963 de Rinconada, distrito de Chaglla (Huánuco), se vio abruptamente interrumpida por un enfrentamiento físico entre una docente y una madre de familia.

La intervención de la directora y otros docentes permitió separar a las involucradas y evitar daños mayores. Tras el forcejeo, los agresores se retiraron del plantel entre gritos y amenazas, según el reporte difundido a las autoridades. La situación dejó a los estudiantes visiblemente alterados y obligó a suspender el cierre formal de la actividad.

La comunidad educativa rechazó las versiones que circularon en redes sociales y que, según el comunicado, “intentan victimizar a los agresores”. Representantes comunales firmaron un acta con el detalle de los hechos y remitieron la información a las instancias correspondientes.

Un sector de padres solicitó medidas inmediatas. Entre los pedidos públicos figuró el “cambio inmediato de la docente” y la intervención de la UGEL Pachitea para esclarecer responsabilidades. Otros padres reclamaron sanciones contra los adultos que ingresaron al aula y vulneraron normas internas del plantel.

