Guillermo Dávila reveló su romance con Denisse Dibós y explicó por qué terminó: “Tenía que volver a Venezuela”

El cantante venezolano recordó el inicio, desarrollo y final de su relación de casi un año con la productora teatral en El Valor de la Verdad

El cantante venezolano habló con sinceridad sobre su vínculo con la actriz y productora peruana. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

La participación de Guillermo Dávila en El Valor de la Verdad volvió a revelar episodios poco conocidos de su vida sentimental, confirmando que su historia personal ha estado marcada no solo por el éxito artístico, sino también por romances que, con el paso del tiempo, se convirtieron en parte del imaginario público.

En esta ocasión, el cantante y actor venezolano respondió sin evasivas a una pregunta que durante años fue motivo de rumores en la prensa de espectáculos: si tuvo un amorío con la directora de Preludio, Denisse Dibós.

¿Guillermo, tuviste un amorío con Denise Dibós?”. Tras una pausa prolongada de nueve segundos, el artista respondió con firmeza: “En la vida de uno, uno no puede tener secreto de ningún tipo: sí”. La respuesta fue validada segundos después con la voz en off que confirmó la Verdad, desatando reacciones inmediatas en el set.

Guillermo Dávila habla de su amorío con Denisse Dibós y sorprende al público. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Gillermo Dávila recuerda como conoció a Denisse Dibós

Consciente de que su historia podía ser interpretada desde distintas miradas, Guillermo Dávila pidió comprensión antes de iniciar su relato. “Tú vas a decir: ‘Oye, pero qué violento este señor’”, expresó, dejando claro que el orden de los hechos no era estrictamente cronológico. Explicó que aquel romance se dio en un momento personal complejo, cuando se encontraba en vísperas de un divorcio, emocionalmente vulnerable y atravesando una etapa de soledad.

En ese contexto, recordó que ya conocía a Gisela Valcárcel, con quien mantenía una amistad cercana, así como a su productora, una figura clave en la televisión peruana con la que, según dijo, aún conserva cariño y respeto.

Fue precisamente en ese entorno social y profesional donde se dio el primer encuentro con Denisse Dibós. No recordó con exactitud quién los presentó, pero sí el escenario: un restaurante, un saludo cordial y una conversación inicial que marcó el inicio de algo más.

Guillermo Dávila habla de su amorío con Denisse Dibós y sorprende al público. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Yo ni corto ni perezoso, que me venía sintiendo mal, solito”, confesó, describiendo su estado emocional en ese momento. Tras ese primer contacto, decidió invitarla a comer. Reconoció que no conocía bien los restaurantes de la ciudad, pero fue Denisse quien propuso el lugar: un restaurante elegante, con grandes ventanales, que quedó grabado en su memoria por lo especial de la velada.

Después de la cena, ambos se despidieron. Según relató Guillermo, lo único que ocurrió esa noche fue un gesto sencillo, pero significativo: le tomó la mano mientras esperaban el automóvil. “Eso fue todo lo que pasó”, enfatizó, subrayando que no hubo nada más en ese primer encuentro.

Días después, el cantante recibió una llamada inesperada. “‘Mira, te vi’. Yo: ‘¿Qué?’. ‘Te vi’”, recordó, relatando cómo le informaron que había sido visto en un restaurante con Denise. Fue entonces cuando tomó conciencia de la presencia de paparazzi, algo que hasta ese momento no había considerado. “Aquí hay paparazzi”, pensó, y con el tiempo empezó a identificarlos con mayor claridad.

Guillermo Dávila habla de su amorío con Denisse Dibós y sorprende al público. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Salieron casi un año

Ante la observación de Beto Ortiz, quien señaló que evidentemente algo más debió ocurrir después de aquella noche, Guillermo Dávila fue claro: “Después, sí, nosotros fuimos pareja y estuvimos saliendo juntos”. Confirmó que la relación avanzó y se consolidó, y que compartieron momentos importantes tanto en lo personal como en lo profesional.

Durante ese periodo, Denisse estaba al frente de su productora Preludio, reconocida por sus exitosos montajes musicales. Guillermo contó que la acompañó de cerca, apoyándola y disfrutando de producciones como 'Chorus Line’, que ella estrenó mientras estaban juntos. “Estuve metido dándole la mano y disfrutando de su Chorus Line en aquel entonces”, señaló con evidente admiración.

El lado más humano de Guillermo Dávila: hijos, culpas y silencios. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

Consultado sobre la duración del romance, el cantante explicó que fue una relación seria, aunque con un límite claro. “Fue muy serio, pero tenía un límite por la sencilla razón de que yo tenía que volver a Venezuela”, explicó. Confirmó que fue él quien tomó la decisión de terminar la relación debido a su regreso a su país natal.

No pudo precisar el tiempo exacto que estuvieron juntos, pero estimó que fue menos de un año, aunque suficiente para generar un vínculo intenso. Al hablar de Denise Dibós, el artista no escatimó en elogios. “Ella es una tremenda mujer, una tremenda artista”, afirmó, reconociendo su talento y trayectoria, algo que, como bien señaló el conductor, es ampliamente conocido por el público. Finalmente, ante la pregunta directa de si se enamoraron, Guillermo Dávila respondió sin rodeos: “Sí, si no, no hubiéramos estado juntos”, cerrando su confesión.

Guillermo Dávila revela episodio con Gisela Valcárcel en su primera visita al Perú. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana Televisión

