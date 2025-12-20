Perú

Pensión 65: Más de 6 mil nuevos beneficiarios que cobrarán subsidio desde este lunes gracias a lista extraordinaria

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social habilitó una relación especial de usuarios para que adultos mayores de todo el país accedan a su subsidio en el Banco de la Nación antes de finalizar el año, arrancando el pago el 22 de diciembre

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) anunció que 6.505 nuevos usuarios de Pensión 65 empezarán a cobrar su subvención económica a partir del lunes 22 de diciembre, gracias a la emisión de una Relación de Usuarios Adicional (RUA).

Este listado extraordinario fue implementado para facilitar la inclusión de adultos mayores a nivel nacional, justo antes del cierre de 2025.

Los beneficiarios podrán acercarse a cualquier agencia del Banco de la Nación para cobrar los S/350 asignados y, si lo desean, solicitar también una tarjeta de débito. Este medio permitirá retirar los próximos depósitos en agentes y cajeros Multired en cualquier momento, ampliando las opciones de acceso a los recursos.

El Midis, a través de su programa Pensión 65, precisó que los departamentos con mayor número de nuevos usuarios incluidos en esta relación son Lima (1,468), Piura (613) y Cajamarca (525). Otros departamentos destacados por su número de beneficiarios son La LibertadJunínCuscoPunoLambayeque y San Martín.

Avances y vías de consulta para los usuarios

La medida, según explicó el director ejecutivo de Pensión 65Luis Aguilar, representa una estrategia anticipada de inclusión, ya que esta lista extraordinaria adelanta parte del padrón que se incorporará de manera definitiva en enero-febrero de 2026.

Actualmente, Pensión 65 atiende a 824,351 beneficiarios, quienes reciben no solo el abono económico, sino también el respaldo de iniciativas de protección social.

Aguilar detalló que además del subsidio, los usuarios reciben acompañamiento en salud y apoyo a emprendimientos basados en conocimientos tradicionales, junto con la entrega de lentes con protección UV y para visión cercana.

Quienes deseen verificar si su nombre aparece en la relación adicional de beneficiarios pueden hacerlo en el enlace oficial proporcionado por el programa social.

Pensión 65 recuerda a sus usuarios que existen canales de atención habilitados para resolver cualquier consulta sobre el cobro, como el WhatsApp y la línea telefónica 942 962 116, así como los correos electrónicos atencionalusuario@pension65.gob.pe y mesadepartes@pension65.gob.pe.

¿Qué es Pensión 65?

Pensión 65 es un programa social gestionado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú dirigido a personas adultas mayores en situación de pobreza extrema. Otorga una subvención económica bimestral de 350 soles, destinada a cubrir necesidades básicas y contribuir a su bienestar.

Además, impulsa iniciativas como “Saberes Productivos”, que promueven la revalorización del adulto mayor mediante la transmisión de conocimientos ancestrales y su integración social.

El programa se orienta a mejorar la calidad de vida de este grupo vulnerable, fortaleciendo su reconocimiento familiar y comunitario.

¿Qué otros programas sociales impulsa el Midis?

El Midis impulsa diversos programas sociales enfocados en la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de vida en el Perú.

Entre ellos destaca Juntos, iniciativa orientada a apoyar con transferencias económicas a familias en situación de pobreza y pobreza extrema, siempre que sus hijos asistan al colegio y pasen controles de salud.

Además, Cuna Más promueve el desarrollo integral de la primera infancia a través de servicios de cuidado y acompañamiento familiar en comunidades vulnerables.

Otro componente relevante es Wasi Mikuna, encargado de brindar alimentación escolar a millones de estudiantes en instituciones públicas de todo el país, contribuyendo al aprendizaje y nutrición de los niños.

