“No es un paraíso”: Más de 200 gatitos esperan una familia tras ser abandonados en el parque Kennedy de Miraflores

La creciente población de más de 200 gatos en el emblemático Parque Kennedy de Miraflores supera las adopciones. A pesar de las multas, el abandono de mascotas continúa. | Video: 24 Horas

El emblemático parque Kennedy de Miraflores se ha convertido en el escenario de una crisis de bienestar animal que no se detiene. Actualmente, más de 200 gatos residen en esta área pública tras haber sido abandonados por sus dueños, quedando expuestos a las inclemencias del clima y a los peligros de la calle. Según un reporte de 24 Horas, la cifra de felinos en el lugar continúa creciendo debido a que la irresponsabilidad ciudadana supera los esfuerzos de las asociaciones de rescate.

Voluntarias de las organizaciones que velan por estos animales indicaron al medio televisivo que “abandonan gatitos bebés y así con las tres asociaciones buscamos cómo tenerlos hasta cierta edad y luego encontrarles un hogar”.

Asimismo, precisaron que incluso se han reportado casos de gatas preñadas que son dejadas a su suerte en el parque, las cuales son acogidas temporalmente hasta que las crías tienen una edad prudente para ser entregadas.

Rosa Delgado alimenta gatos callejeros en el parque Kennedy en el distrito de Miraflores en Lima, Perú, el viernes 21 de febrero de 2025. (AP Foto/Martín Mejía)

El mito del “paraíso” de gatos

Uno de los principales problemas que enfrentan los rescatistas es la falsa percepción de que el parque Kennedy es un lugar ideal para los gatos. “Lo peor es que piensan muchas veces que esto es un paraíso y no es así. Los gatitos los dejan acá, terminan desorientados, muchas veces los dejan enfermos y lo peor es que acá nos contagian a los otros gatitos”, advirtieron representantes de los colectivos de protección animal.

La situación operativa es crítica, ya que el ritmo de ingresos es insostenible frente a las adopciones que se logran concretar cada mes. Según testimonios recogidos por 24 Horas, la relación de ingreso y salida es totalmente desproporcionada. “Podrá salir uno en adopción y nos abandonan siete, ocho, es un tema bien complicado”, relataron las voluntarias encargadas de la alimentación y salud de los felinos.

Gatos del Parque Kennedy en el distrito de Miraflores. Foto: Paula Elizalde / Infobae.

Multas no detienen el incremento de abandono

Pese a que el distrito de Miraflores aplica sanciones económicas que superan los 5.000 soles para quienes abandonen mascotas, los infractores suelen burlar la vigilancia. Estas personas aprovechan los frondosos árboles y las zonas con menor visibilidad para dejar a los animales, evadiendo las cámaras de seguridad instaladas en el perímetro de este concurrido punto turístico.

El abandono de un animal doméstico en un espacio público de alto tránsito no solo es un acto de crueldad, sino un foco de riesgo sanitario. Los felinos recién llegados suelen sufrir cuadros de estrés severo al encontrarse en un entorno desconocido, lo que debilita su sistema inmunológico y facilita la propagación de virus entre la población felina que ya está establecida en el parque.

Proceso de adopción y canales de ayuda

Frente a este panorama, la asociación Michis Kennedy y otros grupos civiles intensifican sus campañas para encontrar familias responsables que puedan brindar un hogar seguro a estos animales. Los interesados en adoptar no solo acceden a una mascota, sino que contribuyen a reducir la sobrepoblación en el parque.

Gatos del parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Foto: Paula Elizalde / Infobae

Para quienes deseen sumar un nuevo integrante a su familia, las organizaciones recomiendan contactarse a través de sus plataformas oficiales en Facebook, Instagram y TikTok bajo el nombre de Michis Kennedy. En estas redes se pueden conocer las historias de los gatos que están listos para ser entregados, así como fotos de los ejemplares que se encuentran bajo cuidado médico preventivo.

Además de las redes sociales, se ha habilitado la línea telefónica 967 300 817 para coordinar visitas o solicitar información sobre los requisitos de adopción.