Estas provincias del Perú se encuentran en alerta por lluvias de ligera a fuerte intensidad, según Senamhi

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, hasta el jueves 18 de diciembre, se presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad en la selva peruana, vinculadas al trigésimo friaje del año.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 45 km/h, lo que incrementa el nivel de alerta en varias provincias del país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados pluviales de hasta 50 mm/día en la selva central, mientras que en la selva sur, los valores podrían acercarse a 80 mm/día.

Esta situación podría afectar especialmente a los departamentos de Cusco (provincias de La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Puno (Carabaya, Sandia) y Ucayali (Atalaya, Purús).

El aviso emitido es de nivel naranja, lo que significa una probabilidad significativa de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población y los bienes. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, de manera que la población pueda acceder a zonas seguras en caso de emergencia.

Indeci también recomienda comprobar la disponibilidad de los centros de salud, así como la operatividad de compañías de bomberos y comisarías en cada jurisdicción, para garantizar una respuesta rápida si se llegaran a presentar situaciones de riesgo.

A nivel familiar y comunitario, la institución aconseja proteger y reforzar el techo de las viviendas ante la posibilidad de vientos fuertes y lluvias intensas. Del mismo modo, sugiere establecer sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales para advertir oportunamente a los vecinos.

Otra recomendación relevante es preparar y aplicar un Plan Familiar de Emergencias, que permita a las familias actuar de manera organizada y segura ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante este periodo de lluvias intensas.

De esta forma, Senamhi e Indeci buscan mitigar los posibles efectos adversos del friaje y las precipitaciones, promoviendo medidas preventivas que protejan la integridad de las personas y reduzcan los daños materiales en las zonas más vulnerables de la selva peruana.

Funciones del Senamhi

Supervisa y realiza el monitoreo permanente de las condiciones del clima, el tiempo atmosférico y los recursos hídricos del país.

Emite alertas, avisos y pronósticos meteorológicos sobre lluvias, vientos, heladas, inundaciones, nevadas y otros fenómenos, contribuyendo a la prevención de desastres naturales.

Proporciona datos técnicos, reportes e informes especiales a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía para la toma de decisiones informadas en sectores como agricultura, transporte, salud y energía.

Investiga el comportamiento climático y desarrolla estudios sobre variabilidad y cambio climático, facilitando la adaptación y mitigación frente a sus impactos.

Instala, mantiene y moderniza estaciones meteorológicas e hidrométricas a nivel nacional, asegurando la calidad y continuidad de los registros.

Realiza acciones de educación, difusión y capacitación en meteorología, hidrología y gestión del riesgo para incrementar la conciencia y la preparación de la población ante fenómenos naturales.