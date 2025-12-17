Perú

Estas provincias del Perú se encuentran en alerta por lluvias de ligera a fuerte intensidad, según Senamhi

El Indeci exhorta a autoridades y ciudadanía a verificar rutas de evacuación, la operatividad de centros de salud para garantizar una respuesta efectiva ante posibles emergencias

El aviso de nivel naranja
El aviso de nivel naranja implica una probabilidad significativa de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población y la infraestructura local - Créditos: Andina.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que, hasta el jueves 18 de diciembre, se presentarán lluvias de ligera a fuerte intensidad en la selva peruana, vinculadas al trigésimo friaje del año.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 45 km/h, lo que incrementa el nivel de alerta en varias provincias del país.

De acuerdo con el pronóstico, se esperan acumulados pluviales de hasta 50 mm/día en la selva central, mientras que en la selva sur, los valores podrían acercarse a 80 mm/día.

Esta situación podría afectar especialmente a los departamentos de Cusco (provincias de La Convención, Paucartambo, Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu), Puno (Carabaya, Sandia) y Ucayali (Atalaya, Purús).

Las áreas más afectadas comprenden
Las áreas más afectadas comprenden provincias de Cusco, Madre de Dios, Puno y Ucayali, donde se espera el mayor impacto de las precipitaciones - Créditos: Andina.

El aviso emitido es de nivel naranja, lo que significa una probabilidad significativa de fenómenos meteorológicos peligrosos para la población y los bienes. Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhorta a las autoridades de los gobiernos locales y regionales a verificar que las rutas de evacuación estén despejadas y debidamente señalizadas, de manera que la población pueda acceder a zonas seguras en caso de emergencia.

Indeci también recomienda comprobar la disponibilidad de los centros de salud, así como la operatividad de compañías de bomberos y comisarías en cada jurisdicción, para garantizar una respuesta rápida si se llegaran a presentar situaciones de riesgo.

A nivel familiar y comunitario, la institución aconseja proteger y reforzar el techo de las viviendas ante la posibilidad de vientos fuertes y lluvias intensas. Del mismo modo, sugiere establecer sistemas de alerta temprana mediante el uso de silbatos, campanas, alarmas, sirenas o altoparlantes, en coordinación con las autoridades locales para advertir oportunamente a los vecinos.

Estas precipitaciones estarán acompañadas de
Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento que podrían alcanzar velocidades cercanas a 45 km/h, elevando el nivel de alerta en la región - Créditos: Andina.

Otra recomendación relevante es preparar y aplicar un Plan Familiar de Emergencias, que permita a las familias actuar de manera organizada y segura ante cualquier eventualidad que pueda surgir durante este periodo de lluvias intensas.

De esta forma, Senamhi e Indeci buscan mitigar los posibles efectos adversos del friaje y las precipitaciones, promoviendo medidas preventivas que protejan la integridad de las personas y reduzcan los daños materiales en las zonas más vulnerables de la selva peruana.

Funciones del Senamhi

  • Supervisa y realiza el monitoreo permanente de las condiciones del clima, el tiempo atmosférico y los recursos hídricos del país.
  • Emite alertas, avisos y pronósticos meteorológicos sobre lluvias, vientos, heladas, inundaciones, nevadas y otros fenómenos, contribuyendo a la prevención de desastres naturales.
  • Proporciona datos técnicos, reportes e informes especiales a instituciones públicas, privadas y a la ciudadanía para la toma de decisiones informadas en sectores como agricultura, transporte, salud y energía.
  • Investiga el comportamiento climático y desarrolla estudios sobre variabilidad y cambio climático, facilitando la adaptación y mitigación frente a sus impactos.
  • Instala, mantiene y moderniza estaciones meteorológicas e hidrométricas a nivel nacional, asegurando la calidad y continuidad de los registros.
  • Realiza acciones de educación, difusión y capacitación en meteorología, hidrología y gestión del riesgo para incrementar la conciencia y la preparación de la población ante fenómenos naturales.

