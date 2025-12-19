Perú

Expresidente Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte por crisis hipertensiva severa

Alejandro Salas, exministro de Trabajo y actual candidato de Perú Primero, confirmó a Infobae Perú que el exmandatario ingresó al establecimiento de salud en horas de la mañana

Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate
Martín Vizcarra fue trasladado al Hospital de Ate|Infobae Perú

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, fue trasladado al Hospital de Ate Vitarte desde el penal Barbadillo por una crisis hipertensiva severa. Alejandro Salas, exministro de Trabajo y actual candidato de Perú Primero, confirmó a Infobae Perú que el exmandatario ingresó al establecimiento de salud en horas de la mañana.

Salas indicó que visitó a Vizcarra en horas de la mañana, pero presentó una descompensación, lo que motivó su traslado. Hasta el momento, el Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE) no se ha pronunciado por el caso.

El expresidente de Perú Martin
El expresidente de Perú Martin Vizcarra reacciona a su llegada a la sala judicial este miércoles, en el centro de Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

Asimismo, se conoció que fue atendido por los médicos y luego regresó al Penal Barbadillo.

¿Por qué el expresidente Martín Vizcarra está preso?

El expresidente Martín Vizcarra fue condenado a 14 años de prisión por el Poder Judicial del Perú a raíz de dos casos emblemáticos de corrupción: Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua. La sentencia contempla, además, 730 días multa y nueve años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La acusación sostiene que Vizcarra pidió y recibió coimas por un total de 2,3 millones de soles de las compañías Obrainsa e ICCGSA, a cambio de favorecerlas en la adjudicación de estos proyectos cuando se desempeñaba como gobernador regional de Moquegua.

En el caso Lomas de Ilo, la investigación se inició tras la denuncia del Ministerio Público por delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir.

Martín Vizcarra fue escoltado por
Martín Vizcarra fue escoltado por agentes del INPE y la Policía Nacional durante su traslado al penal de Barbadillo, donde cumplirá una condena de catorce años por corrupción. Foto: Composición Infobae Perú

El fiscal Germán Juárez Atoche presentó pruebas de reuniones en noviembre de 2013 entre Vizcarra y Elard Tejeda Moscoso, representante de Obrainsa, para que la empresa obtuviera la buena pro de la licitación a cambio de un pago ilícito. El tribunal estableció que Vizcarra condicionó la decisión a un pago equivalente al 2% del costo directo de la obra, suma que ascendía a 1 millón 16 mil soles.

El contrato entre el Gobierno Regional y el consorcio Obrainsa se firmó en diciembre de 2013. Según testimonios y pruebas físicas, el dinero fue entregado en efectivo mediante sobres manila y también a través del alquiler de una avioneta. Además, se comprobó la presencia de Vizcarra en Lima en las fechas clave y su rol como presidente del directorio del proyecto Pasto Grande, lo que le otorgaba control sobre la ejecución y recursos de las obras.

El segundo caso, sobre el Hospital Regional de Moquegua, se centra en la exigencia de un soborno de 1,3 millones de soles para favorecer al consorcio integrado por ICCGSA e INCOT. El tribunal validó los testimonios de José Manuel Hernández, examigo de Vizcarra y exministro, así como directivos de ICCGSA, quienes aseguraron que la firma del contrato se condicionó al pago de la coima. Parte del dinero fue simulado como un pago a la empresa Mzarq y luego ocultado en una caja fuerte.

Ambos procesos revelaron un esquema en el que Martín Vizcarra aprovechó su posición como gobernador para manipular procesos de selección de obras públicas a cambio de pagos ilícitos, según la carpeta fiscal.

Tras conocerse el fallo, el exmandatario calificó la sentencia como una “venganza” y anunció que su defensa apelará. A las afueras de la corte, familiares y manifestantes expresaron su respaldo al exgobernante.

