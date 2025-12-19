Perú

Desarticulan a ‘Los Mexicanos’: así actuaba la banda que extorsionaba a empresas de transporte

Las investigaciones revelaron que las ganancias ilícitas eran canalizadas a cuentas bancarias de los propios integrantes o familiares. Este ‘modus operandis’ dificultaba la trazabilidad y la labor de las autoridades

Desactivan a banda de extorsionadores 'Los Mexicanos'. Latina

Un golpe contundente al crimen organizado se produjo durante la madrugada de este viernes con la desarticulación de ‘Los Mexicanos’, red criminal dedicada a la extorsión de empresarios del transporte público.

El operativo, ejecutado en simultáneo en distintos distritos de la capital y en Huánuco, resultó en la detención de 14 sospechosos vinculados a esta estructura que, según estimaciones policiales, habría recaudado cerca de un millón de soles a través de amenazas y actos violentos desde fines de 2023, según Latina.

De acuerdo con información oficial de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada, el despliegue judicial incluyó el allanamiento de trece inmuebles y la intervención de celdas en los penales de Aucallama, en Huaral, y Miguel Castro Castro, logrando la detención preliminar de José Huanca, Zoila Mendoza, Angie Zavaleta, Leydi Suazo, Jesús Herrera, Glendy Ramírez, Shirley Antúnez, Rocío Sandoval, José Ulfe, Flavia Gonzales, Guzmel Mendoza, Gustavo Valera, Rosalinda Maylle y Fabrizio Aquiño.

La operación se llevó a cabo bajo la supervisión del fiscal provincial Álvaro Rodas Farro, quien señaló que los integrantes exigían pagos semanales bajo el concepto de “cuotas de seguridad”, práctica que les permitió consolidar el control en Villa María del Triunfo.

Las extorsiones se coordinaban y concretaban por aplicaciones de mensajería, enviando imágenes intimidatorias y ejecutando atentados como quema y baleo de buses de empresas afectadas - Créditos: Fiscalía.

Tal como se menciona en líneas anteriores, la intervención permitió capturar a Jesús Herrera Ramírez, alias ‘J’, lugarteniente de la organización, en Los Olivos. Este arresto cobra relevancia porque el cabecilla, Erick Llufire, permanece recluido en Aucallama, desde donde habría dado instrucciones para continuar con las extorsiones, según la Fiscalía. Los depósitos producto del delito iban a cuentas bancarias de los participantes o sus allegados, usando diferentes titulares para dificultar su rastreo y evitar la acción de las autoridades.

Además de la zona capitalina, los operativos se extendieron a Huánuco y comprendieron allanamientos en las celdas del penal de Castro Castro. El general Lozada detalló a Latina que la Policía Nacional del Perú, junto con personal especializado del Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco) y la Dirección Nacional de Investigación Criminal, participó en la acción, incautando teléfonos móviles, municiones, combustible, y sumas de dinero necesarias para las pesquisas.

Las empresas de transporte más perjudicadas, entre ellas Los Milagros del Señor de Pachacamilla, San Juan y Los San Juanitos, fueron blanco de exigencias y atentados como la quema y el baleo de buses entre octubre y noviembre de este año.

La organización exigía pagos semanales bajo el concepto de ‘cuotas de seguridad’ para consolidar su control en Villa María del Triunfo, acumulando cerca de un millón de soles desde fines de 2023 - Créditos: Fiscalía.

Las autoridades confirmaron que los mensajes extorsivos se realizaban a través de aplicaciones de mensajería, donde se enviaban imágenes de armas o de los ataques perpetrados, buscando infundir temor y forzar el pago de sumas superiores a S/ 2.500 semanales. El seguimiento a estas comunicaciones y los registros financieros contribuyó a reunir pruebas suficientes para proceder con la detención de los miembros de la red.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, esta labor conjunta evidenció la eficacia del trabajo en equipo entre el Ministerio Público y la Policía, con el objetivo de frenar la escalada de violencia y garantizar la protección de los trabajadores y empresarios del sector transporte.

