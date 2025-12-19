Perú

Asesinato en Guayaquil: familia revela que peruana asesinada junto al futbolista del Barcelona recibía amenazas

La víctima, identificada como Guisella Fernández Ramírez, tenía 39 años y residía en Ecuador desde hace más de diez años. Asimismo, se registró como gerenta de tres empresas

El asesinato de la peruana junto al futbolista del Barcelona Sporting Club de Ecuador, Mario Pineida, durante un ataque armado en el norte de Guayaquil continúa en investigación y la Policía Nacional maneja diversas hipótesis.

La víctima, identificada como Guisella Fernández Ramírez, tenía 39 años y residía en Ecuador desde hace más de diez años.

La muerte de Fernández Ramírez generó conmoción tanto en Ecuador como en Perú. Integrantes de su familia aseguraron que Fernández Ramírez habría recibido amenazas en los últimos meses, aunque decidió quedarse en Ecuador junto a sus hijos y su pareja.

“Ella estaba muy amenazada, pero se confió”, señaló la tía en Perú. Sin embargo, la madre de la joven descartó esta versión.

En tanto, la Policía Nacional de Ecuador investiga el caso con estas revelaciones, pero también extraerán información de los celulares de las víctimas.

¿Quién era Guisella Fernández Ramírez?

Guisella Fernández, conocida como ’Pari’ por sus familiares, era madre de dos hijos y tenía una vocación por el emprendimiento emprendedor. Según relata su tía y su madre, desde joven mostró iniciativa para crear su propio negocio y formó una empresa de venta de celulares hace más de dieciséis años en Ecuador.

“Ella no ha necesitado de nadie para salir adelante”, señaló su madre Mirtha Ramírez a Latina Noticias.

En el distrito de Surco, en Perú, donde Fernández vivió hasta los 18 años, vecinos la recuerdan como una joven trabajadora, con una actitud positiva y generosa con quienes la rodeaban. Una de ellas comentó: “Ella prácticamente ayudó a toda su familia”.

Los familiares confirmaron que la relación sentimental entre Fernández Ramírez y Pineida llevaba varios años y convivían en Ecuador. Fotografías de la pareja la muestran en reuniones familiares y en viajes, mientras la madre de la víctima señaló que la relación se consolidó después de que Pineida declarara estar separado previamente.

Esto luego del comunicado de la esposa del futbolista. A través de un video, la prima del jugador también precisó que Pineida estaba aún casado con la madre de sus hijos. Aunque la familia de la peruana tiene la versión de una separación.

Los restos de Gisela Fernández Ramírez serán velados y enterrados en Ecuador. Su familia, en medio del duelo, espera que la investigación permita esclarecer el hecho y se logre justicia.

Ataque en Ecuador

El futbolista Mario Pineida, lateral del Barcelona Sporting Club, fue identificado junto a ella entre las víctimas del ataque, tras ser verificado por las autoridades mediante documentación y consulta con familiares.

Un operativo conjunto entre el sistema de seguridad de videovigilancia C5GYE y la Policía Nacional permitió la detención de dos presuntos implicados en la muerte de un jugador. La identificación de las motocicletas utilizadas para el crimen se logró a través de seguimiento técnico y análisis de las grabaciones, lo que facilitó la localización de uno de los sospechosos.

Las autoridades compartieron la información obtenida con las unidades investigativas, lo que permitió la ejecución de allanamientos y la captura del presunto responsable.

La investigación continúa abierta para determinar posibles nuevos implicados y esclarecer los detalles del caso.

