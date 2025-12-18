Perú

Celibato voluntario: por qué hay mujeres heterosexuales que deciden vivir en abstinencia sexual

Muchas mujeres explican que su decisión surge tras experiencias sexuales insatisfactorias, relaciones marcadas por la desigualdad emocional o dinámicas de desgaste psicológico

Guardar
El celibato voluntario es una
El celibato voluntario es una decisión personal vinculada al bienestar emocional, la historia afectiva o la manera de relacionarse con el deseo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un país mayoritariamente católico como el Perú, el concepto de celibato suele asociarse casi exclusivamente a la vida religiosa. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), más del 60 por ciento de la población peruana se identifica como católica, y en ese contexto el celibato se entiende tradicionalmente como la renuncia a la vida sexual por motivos espirituales, especialmente en sacerdotes y religiosas.

Sin embargo, en los últimos años ha surgido un fenómeno distinto que se visibiliza con fuerza en redes sociales: mujeres heterosexuales que afirman haber elegido el llamado “celibato voluntario”, no por razones religiosas, sino como una decisión personal vinculada a su bienestar emocional, su historia afectiva o su manera de relacionarse con el deseo.

Por qué hay mujeres heterosexuales que deciden vivir en abstinencia sexual

Muchas de las mujeres que se identifican como célibes voluntarias explican que su decisión surge tras experiencias sexuales o afectivas insatisfactorias, relaciones marcadas por la desigualdad emocional o dinámicas de desgaste psicológico. Para algunas, la abstinencia sexual funciona como una pausa consciente que les permite reconectarse consigo mismas, redefinir límites y replantear qué esperan de una relación.

Otras mujeres señalan que vivir sin sexo durante un periodo prolongado les ha ayudado a dejar de vincular el deseo con la validación externa. En una cultura que todavía refuerza la idea de que la realización femenina pasa por tener pareja o vida sexual activa, optar por la abstinencia puede convertirse en un acto de autonomía. No se trata necesariamente de rechazo al sexo, sino de una decisión temporal o indefinida de no sostener encuentros sexuales que no les resultan significativos.

La abstinencia sexual funciona como
La abstinencia sexual funciona como una pausa consciente que les permite reconectarse consigo mismas (Imagen Ilustrativa Infobae).

También hay quienes mencionan motivos prácticos y emocionales, como la necesidad de sanar duelos amorosos, recuperarse de relaciones abusivas o simplemente priorizar otros aspectos de su vida, como el trabajo, la salud mental o los proyectos personales.

Ventajas y desventajas de la abstinencia sexual para la salud emocional

Desde el punto de vista emocional, la abstinencia sexual puede tener ventajas y desventajas, que dependen en gran medida del contexto y de la motivación personal. Entre los beneficios más mencionados se encuentra la claridad emocional. Al no involucrarse sexualmente, algunas mujeres sienten que pueden tomar decisiones afectivas con mayor calma y discernimiento.

La abstinencia sexual también puede reducir la ansiedad asociada a vínculos sexuales casuales o poco satisfactorios, especialmente en personas que tienden a involucrarse emocionalmente después del sexo. Además, puede fortalecer la autoestima cuando la decisión nace del autocuidado y no de la culpa o el miedo.

Sin embargo, también existen posibles desventajas. La sexualidad es una dimensión importante de la experiencia humana y, para algunas personas, la falta de contacto íntimo puede generar frustración, sensación de aislamiento o represión del deseo. Cuando la abstinencia se vive como una obligación o como castigo personal, puede afectar negativamente la relación con el propio cuerpo y el placer.

La abstinencia sexual también puede
La abstinencia sexual también puede reducir la ansiedad asociada a vínculos sexuales casuales o poco satisfactorios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, especialistas en salud mental coinciden en que no existe una única forma correcta de vivir la sexualidad. Lo importante es que la decisión sea libre, informada y coherente con las necesidades emocionales de cada persona.

Diferencia entre celibato y abstinencia

Aunque en redes sociales muchas mujeres utilizan el término celibato voluntario, es importante aclarar que, en sentido estricto, lo que practican es abstinencia sexual. El celibato, según definiciones académicas y religiosas, implica la renuncia permanente a la vida sexual, generalmente asociada a un compromiso espiritual o institucional.

La abstinencia sexual, en cambio, es una decisión personal que puede ser temporal o indefinida y no necesariamente está vinculada a creencias religiosas. Una persona puede elegir abstenerse de tener relaciones sexuales por motivos emocionales, de salud, culturales o personales, sin que eso implique rechazar la sexualidad en sí.

En este sentido, muchas de las mujeres que hablan de celibato voluntario no están negando el deseo ni el placer, sino redefiniendo cuándo, cómo y con quién desean ejercer su sexualidad. Nombrarlo como abstinencia permite comprender mejor esta elección sin cargarla de connotaciones religiosas que no siempre aplican.

Temas Relacionados

celibato voluntariomujeres heterosexualesabstinencia sexualperu-salud

Más Noticias

Pamela López inicia el proceso para borrar el tatuaje de su historia con Christian Cueva: ¿cuál es su alto costo?

La influencer sorprendió al contar que comenzó un costoso tratamiento láser para eliminar el tatuaje familiar que compartía con el futbolista, buscando dejar atrás definitivamente esa etapa de su vida sentimental y mediática

Pamela López inicia el proceso

¿Por qué el árbol artificial es el favorito de los peruanos en Navidad? Historia y diferencias frente al natural

No solo en Perú, sino en muchos países, la elección de árboles de Navidad artificiales se ha vuelto cada vez más popular. Su practicidad y facilidad de almacenamiento permiten a las familias reutilizarlos año tras año

¿Por qué el árbol artificial

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

La Asociación Sindicato de Futbolistas Agremiados del Perú designó temporalmente al estratega argentino para que asuma los mandos de un combinado local que representará a Perú, en Chincha

Gerardo Ameli, el inédito entrenador

Clarivett Yllescas habla del favoritismo de Alianza Lima ante Universitario: “Las cosas se ven en el campo”

La central aliancista analizó el próximo clásico frente a la ‘U’ y resaltó el nivel actual de la Liga Peruana de Vóley, a la que ubicó como la segunda más competitiva de la región, solo por detrás de Brasil

Clarivett Yllescas habla del favoritismo

INPE lanza convocatoria laboral con sueldos de hasta S/ 7.264: puestos en Lima y 11 regiones del país

La oferta está orientada a egresados técnicos, titulados técnicos, estudiantes universitarios, bachilleres y titulados universitarios, y forma parte de los procesos de contratación del sector Justicia para reforzar áreas clave del sistema penitenciario peruano

INPE lanza convocatoria laboral con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’

Alfonso López Chau admite ‘indulgencia’ con terrorista Víctor Polay, excabecilla del MRTA: “Hoy no escribiría ese artículo”

TC admite al defensor Josué Gutiérrez en la demanda con la que Daniel Urresti busca anular su condena

Desactivación de los equipos especiales podría darse “antes de Navidad”, aseguró Tomás Gálvez: “Ya se dio el primer paso”

JNJ presenta proyecto para el PJ no pueda revisar sanciones disciplinarias contra jueces y fiscales

José Domingo Pérez no descarta renunciar y advierte a Tomás Gálvez que podría incurrir en encubrimiento real al desactivar equipos especiales

ENTRETENIMIENTO

Pamela López inicia el proceso

Pamela López inicia el proceso para borrar el tatuaje de su historia con Christian Cueva: ¿cuál es su alto costo?

La emotiva reacción de Tony Succar ante la cirugía de su hermano: “Dios está contigo Kenyi y estarás completamente sano”

Alejandra Baigorria prepara su serie biográfica y apunta a Netflix: “Voy a actuar, pero en una serie de mi vida”

El emotivo recuerdo de Javier Carmona que hizo llorar a Tula Rodríguez en la graduación de su hija Valentina

Johana Cubillas explica por qué no firma el divorcio con Juan Ichazo: “yo no confío en él”

DEPORTES

Gerardo Ameli, el inédito entrenador

Gerardo Ameli, el inédito entrenador que se hará cargo de Perú ante Bolivia por amistoso de cierre de año: “Es un orgullo tremendo”

Clarivett Yllescas habla del favoritismo de Alianza Lima ante Universitario: “Las cosas se ven en el campo”

Sporting Cristal anuncia la salida de Fernando Pacheco: “Agradecemos su esfuerzo y profesionalismo”

Wilmer Aguirre dimensiona el título del 2021 con Alianza Lima: “Fue el que más disfruté por todo lo vivido el año anterior”

Alfonso Barco descarta volver a Universitario por singular razón: “Mi papá está dentro del club, no es muy ético”