Qué se celebra el 17 de diciembre en el Perú: una fecha que condensa hitos de identidad, poder y memoria colectiva

¿Qué pasó un día como hoy? El 17 de diciembre reúne hechos decisivos de la historia peruana y regional. En 1822, el Congreso Constituyente definió al país como República Peruana y sentó las bases de su primera Constitución, afirmando soberanía y división de poderes.

En 1830 murió Simón Bolívar, figura central de la independencia sudamericana. En 1953 Lima inauguró el primer autocine de Sudamérica, símbolo de modernidad urbana.

En 1968 nació Almendra Gomelsky, referente de la televisión infantil y el entretenimiento. En 1994 las Líneas de Nasca y Palpa fueron declaradas Patrimonio Mundial. En 1996 ocurrió la toma de la residencia del embajador japonés, crisis clave.

17 de diciembre de 1822 - El Congreso define a la República Peruana y fija las bases de su primera Constitución política

Veinticuatro artículos marcaron el nacimiento formal de la República Peruana, al establecer soberanía nacional, unidad territorial y un orden constitucional de inspiración liberal. (BNP)

El 17 de diciembre de 1822, el Congreso Constituyente promulgó las Bases de la Constitución Política, documento clave del Perú independiente. El texto estableció que las provincias formaban una sola nación denominada República Peruana.

Declaró la soberanía nacional, libre de la monarquía española y de toda dominación extranjera. Definió a la religión católica como única permitida y organizó el poder del Estado en tres ramas: Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

Las bases, compuestas por veinticuatro artículos, fueron elaboradas por una comisión de destacados diputados y marcaron el inicio del orden constitucional republicano que orientó la vida política del nuevo Estado peruano.

17 de diciembre de 1830 — Fallecimiento de Simón Bolívar en Santa Marta

La muerte de Bolívar puso fin a una etapa clave de la emancipación regional y consolidó su figura como símbolo histórico de la libertad latinoamericana. (Antonio Herrera Toro)

Simón Bolívar, líder clave de la independencia de varias naciones sudamericanas, murió el 17 de diciembre de 1830 en Santa Marta (Colombia) a los 47 años de edad. Tras una prolongada lucha política y militar, renunció a la presidencia de la Gran Colombia y partió hacia el exilio, pero su salud se deterioró mientras intentaba viajar a Europa.

Hospedado en la hacienda de San Pedro Alejandrino, sufrió una enfermedad pulmonar que evolucionó hacia una forma grave de tisis, y falleció al mediodía de ese día.

Su muerte fue seguida por un velorio y entierro en Santa Marta, y posteriormente sus restos fueron trasladados a Venezuela, donde reposan en el Panteón Nacional, mientras que su figura se consolidó como símbolo de la emancipación latinoamericana.

17 de diciembre de 1953 — Lima inaugura el primer autocine de Sudamérica y transforma el entretenimiento urbano

Durante más de dos décadas, el Drive-In fue el único autocine del país y un punto de encuentro que dejó huella en la memoria colectiva capitalina. (Lima Antigua)

El 17 de diciembre de 1953, Lima inauguró el Drive-In, primer autocine del Perú y de Sudamérica, ubicado en San Isidro, en terrenos del antiguo aeropuerto Córpac.

Inspirado en el modelo estadounidense, ofrecía funciones nocturnas al aire libre, pensadas para familias que asistían en automóvil. El espacio se convirtió en una novedad social y cultural, proyectando principalmente comedias y consolidándose como un punto de encuentro limeño.

Durante 22 años fue el único autocine del país. La disminución del público y el alto valor del terreno provocaron su cierre en 1975, dejando un recuerdo nostálgico en la memoria colectiva.

17 de diciembre de 1968 — nace Almendra Gomelsky, animadora y figura televisiva naturalizada peruana

Conductora, actriz y comunicadora, Gomelsky desarrolló múltiples proyectos artísticos y mantuvo una presencia constante en la pantalla peruana. (Facebook)

Paola Almendra Gomelsky Duarte nació el 17 de diciembre de 1968 en Quilmes, Argentina, y se radicó en Lima durante su infancia. Es presentadora de televisión, modelo, comunicadora y diseñadora nacionalizada peruana.

Alcanzó amplia notoriedad como una de las primeras conductoras del popular programa infantil Nubeluz en la década de 1990. Tras ese éxito, lideró su propio espacio y participó en múltiples producciones televisivas, así como en telenovelas y programas de entretenimiento.

Además de su carrera en la pantalla, grabó discos, actuó en musicales, publicó un libro infantil y dirigió proyectos propios. Tiene dos hijos con su esposo, el peruano Tito Awe, y continúa vinculada al espectáculo y la conducción televisiva.

17 de diciembre de 1994 — declaración de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa como Patrimonio de la Humanidad

Este reconocimiento internacional destacó el legado de las culturas prehispánicas y reforzó la necesidad de preservar estos trazos milenarios. (Andina)

El 17 de diciembre se conmemora la declaración de las Líneas y Geoglifos de Nasca y Palpa como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, reconocimiento otorgado en 1994 por su excepcional valor cultural y arqueológico.

Estas antiguas figuras, trazadas hace más de dos mil años en el desierto de Ica, incluyen representaciones de animales, seres humanos y formas geométricas que solo pueden apreciarse plenamente desde el aire.

Su inscripciones reconocen la complejidad técnica y simbolismo de las civilizaciones prehispánicas que las crearon, así como su importancia para la historia de la humanidad y su conservación como legado ancestral.

17 de diciembre de 1996 — La toma de la residencia del embajador japonés marcó una crisis sin precedentes en el Perú moderno

La toma durante una recepción oficial puso en jaque al Estado y abrió meses de negociaciones, tensión política y atención internacional. (GEC)

El 17 de diciembre de 1996, miembros del MRTA irrumpieron en la residencia del embajador de Japón en Lima durante una recepción oficial. Decenas de invitados fueron tomados como rehenes, incluidos diplomáticos, autoridades y militares.

La acción buscó presionar al Estado para la liberación de presos del grupo armado. La crisis se prolongó más de cuatro meses, con liberaciones graduales y negociaciones tensas.

El episodio culminó en abril de 1997 con una operación militar que puso fin al cautiverio, dejó víctimas mortales y marcó un punto decisivo en la lucha antisubversiva peruana y redefinió la seguridad y la política interna.