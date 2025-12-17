Lote 192: Upland Oil & Gas rechaza decisión de PERUPETRO tras excluirla como socio de Petroperú en la Amazonía

El informe de solvencia presentado por Upland Oil & Gas no logra revertir la decisión de PERUPETRO.

Upland Oil & Gas difundió un comunicado en el que cuestiona la reciente negativa de PERUPETRO para calificarla como operadora del Lote 192, uno de los principales yacimientos petroleros de la Amazonía peruana.

La empresa sostiene que cumplió con los requisitos fijados tanto en el proceso de licitación como en la negociación directa con Petroperú para asumir el lote, al presentar la documentación y garantías exigidas.

PERUPETRO rechaza solicitud de Upland Oil & Gas para operar el Lote 192

En su declaración, Upland Oil & Gas precisó que entregó a PERUPETRO un informe de solvencia respaldado por JCR Latinoamérica, agencia de calificación de riesgo regulada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

El informe certificó una solvencia de US$147,5 millones, monto requerido por la autoridad, y otorgó una calificación “A” con perspectiva “Estable” tras evaluar la ampliación del financiamiento conseguido por Upland Oil & Gas a través de Grupo Coril, socio financiero de la empresa.

La petrolera peruana, de capitales canadienses, remarcó que estos recursos aseguraban la cobertura de la inversión mínima pactada para la reactivación del lote, que asciende a US$ 147,51 millones.

La negativa de PERUPETRO mantiene inactivo el Lote 192 en la Amazonía

El comunicado señala que PERUPETRO elevó el requisito financiero al tomar como referencia el plan de trabajo del operador anterior, el mismo que contemplaba montos de inversión superiores a los negociados y aceptados por Petroperú, pero aclara que Upland Oil & Gas cumplió dichas condiciones.

La compañía expresó su preocupación ante lo que considera “exigencias sin sustento técnico” que, a su entender, contradicen los compromisos asumidos, y subrayó que había presentado una garantía de cumplimiento por US$ 100 millones, conforme lo establecido en el programa de trabajo acordado.

La empresa asegura que cumplió con todos los requisitos exigidos por PERUPETRO y Petroperú para operar el Lote 192.

Paralización del Lote 192 afecta a comunidades nativas, según Upland

Upland Oil & Gas recordó en su mensaje su experiencia como operador del Lote 8, en la Selva Norte, donde logró una producción diaria aproximada de 6.000 barriles de petróleo, así como la gestión de relaciones con las comunidades del área de influencia.

Para la empresa, este antecedente demuestra su capacidad operativa en zonas sensibles y su cumplimiento de estándares sociales.

Con este pronunciamiento, Upland Oil & Gas advierte que la decisión de PERUPETRO mantiene paralizado el Lote 192 por más de cinco años, implicando la postergación de la explotación de reservas que la compañía estima en más de 100 millones de barriles de petróleo.

¿Qué pasará ahora con el Lote 192?

La empresa resalta que el retraso tiene impacto directo sobre el empleo regional y las condiciones de vida de las comunidades nativas en la zona de influencia de la operación.

El futuro del lote permanece incierto tras el rechazo de PERUPETRO, que ya era conocido públicamente, pero el comunicado de Upland Oil & Gas agrega una nueva capa de cuestionamiento en torno a los criterios aplicados.

Mientras tanto, la reactivación del principal activo petrolero de la Amazonía sigue sin fecha definida, en un contexto marcado por la expectativa de sectores económicos, sociales y comunidades locales.