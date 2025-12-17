Gripe H3N2 en Cajamarca: Minsa aclara reporte de paciente infectado

Un diagnóstico oportuno permitirá tratar adecuadamente la sintomatología de esta enfermedad. Foto: (iStock)

La Dirección Sub Regional de Salud de Cutervo confirmó la identificación de un caso de influenza A (H3N2) en esta provincia de Cajamarca. El diagnóstico se realizó como parte de la vigilancia epidemiológica permanente y el paciente viene siendo atendido y monitoreado por el personal de salud, de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud.

Este caso se conoce días después de que se reportaran dos contagios de gripe H3N2 subclave K en Lima, lo que sitúa a Cutervo como la primera provincia en confirmar la presencia de este subtipo de influenza. En un escenario marcado por la circulación de infecciones respiratorias, las autoridades sanitarias locales informaron que los establecimientos de salud han reforzado sus acciones para garantizar la atención oportuna y la continuidad de los servicios médicos en la zona.

Minsa aclara que caso detectado en Cutervo corresponde a la variante estacional de influenza A (H3N2)

El Ministerio de Salud precisó que el caso reportado por la Sub Región de Salud Cutervo, adscrita al Gobierno Regional de Cajamarca, no corresponde al subclado K de la influenza A (H3N2) que motivó la reciente alerta epidemiológica nacional. Según la aclaración oficial, se trata de la variante estacional habitual, la cual circula desde hace varios años en el país y forma parte del comportamiento regular de las infecciones respiratorias.

Desde el sector Salud se explicó que la influenza A (H3N2) estacional es monitoreada de manera permanente a través del sistema de vigilancia epidemiológica, y que su detección en provincias no representa un evento inusual dentro de los registros sanitarios. En ese sentido, el Minsa indicó que el diagnóstico confirmado en Cutervo se encuentra dentro de los patrones esperados para esta época del año y está siendo manejado bajo los protocolos clínicos vigentes.

La aclaración busca diferenciar este caso de los dos diagnósticos confirmados en Lima, que sí corresponden al subclado K, una variante identificada recientemente a nivel internacional. Las autoridades señalaron que ambas situaciones responden a escenarios epidemiológicos distintos, por lo que el seguimiento, la comunicación oficial y las medidas de control se realizan de manera diferenciada, con el objetivo de brindar información precisa a la ciudadanía y evitar interpretaciones erróneas sobre la circulación de la influenza en el país.

Refuerzan prevención y monitoreo tras detección de influenza A (H3N2) en Cutervo

Foto: DISA Cutervo

Mediante un comunicado oficial difundido el 17 de diciembre, la DISA Cutervo precisó que la identificación del caso se dio en el marco del trabajo regular de monitoreo epidemiológico que se realiza en la provincia. La entidad señaló que el paciente se encuentra bajo seguimiento médico y que se vienen aplicando las medidas correspondientes establecidas por el sector Salud.

En el documento, la autoridad sanitaria explicó que, ante el contexto actual de circulación de virus respiratorios como la influenza A (H3N2), los establecimientos de salud de Cutervo han fortalecido sus acciones de prevención, detección y respuesta, con el fin de proteger a la población y asegurar la atención continua de los casos que puedan presentarse.

La DISA Cutervo exhortó a la ciudadanía a mantener la calma y a informarse únicamente por canales oficiales, evitando la difusión de información no confirmada. Asimismo, recomendó permanecer atentos ante la aparición de síntomas respiratorios, como fiebre, malestar general, dolor de garganta o tos persistente.

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento fue la importancia de continuar con la vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos más vulnerables, entre ellos niños, adultos mayores, gestantes y personas con enfermedades crónicas. La entidad recordó que la vacunación es una de las principales herramientas para reducir complicaciones asociadas a los cuadros gripales.

Finalmente, se reiteró la necesidad de mantener medidas preventivas básicas, como el lavado frecuente de manos, el uso responsable de mascarilla cuando corresponda y acudir al establecimiento de salud más cercano si se presentan signos de alarma.

Investigación epidemiológica apunta a una circulación previa del virus en el país

27/08/2020 Dos niños con mascarilla caminan por la barriada de Villa Maria del Triunfo, Lima, en medio de la pandemia del coronavirus. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

Las autoridades sanitarias continúan analizando cómo se produjo el contagio de los dos menores diagnosticados con influenza A (H3N2) en Lima. Según información del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), ambos pacientes no presentan antecedentes de viaje ni contacto identificado con casos importados, un dato clave que descarta, por ahora, un ingreso reciente del virus desde el exterior. Los menores evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica.

Desde el Minsa se sostiene como principal hipótesis que el virus ya se encontraba circulando de manera silenciosa en el país antes de su confirmación oficial. Esta posibilidad se apoya en los registros del sistema de vigilancia epidemiológica, que permitió detectar el subclado K de la influenza H3N2 sin que se haya observado, hasta el momento, un incremento significativo de hospitalizaciones o cuadros graves asociados.

De acuerdo con la información técnica difundida por el sector Salud, este subclado de influenza fue identificado a nivel internacional desde agosto de este año, con reportes iniciales en países como Estados Unidos y Australia, y posteriormente en más de 30 países. En la región, Perú figura entre los primeros en confirmar casos. El hecho de que hayan transcurrido varios meses sin un impacto severo en los servicios hospitalarios refuerza la evaluación oficial de que la circulación ha sido de baja intensidad, detectada gracias al fortalecimiento del monitoreo virológico en el país.