Perú

Minedu anulará nombramiento de 42 docentes que habrían usado certificados falsos

Se inició el proceso para dejar sin efecto sus nombramientos, además de acciones legales y disciplinarias contra los implicados y posibles responsables en los comités evaluadores

Guardar
El beneficio del 15 %
El beneficio del 15 % de bonificación por discapacidad permitió que, en total, 3.005 docentes accedieran a una plaza; de ellos, 2.988 expedientes fueron revisados tras descontar a quienes renunciaron - Créditos: Andina.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha identificado a 42 profesores que, al participar en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial realizados en 2022 y 2024, habrían presentado certificados de discapacidad carentes de validez.

La institución ya inició los procedimientos correspondientes para dejar sin efecto sus nombramientos, así como las acciones legales y disciplinarias que el caso amerita. Este operativo se da en el contexto de las políticas de integridad y transparencia impulsadas desde la cartera liderada por el ministro Jorge Figueroa.

En los concursos realizados durante los años mencionados, el beneficio del 15 % de bonificación por discapacidad otorgó una ventaja en el puntaje a miles de educadores. Un total de 97.675 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial en todo el país. De ellos, 3.005 utilizaron el mencionado beneficio para acceder a una vacante. Tras restar a quienes posteriormente renunciaron, quedaron 2.988 expedientes sujetos a revisión.

Con el fin de garantizar legitimidad en los procesos, el Minedu envió a Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) la lista de todos los docentes que hicieron uso de este beneficio.

Conadis y el Ministerio de
Conadis y el Ministerio de Salud lograron verificar la autenticidad de la mayoría de las certificaciones; sin embargo, los documentos de 42 postulantes no figuran en registros oficiales - Créditos: Andina.

Del cotejo realizado, se pudo confirmar que 2.773 candidatos tienen registros válidos y actualizados en esa institución. Además, se comprobó que otros 173 sustentaron la discapacidad a través de certificados inscritos en el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas del Ministerio de Salud.

No obstante, en 42 casos no fue posible verificar la autenticidad de la documentación presentada. Estos no aparecen ni en el registro oficial de Conadis ni en el sistema electrónico sanitario, lo cual constituye un fuerte indicio de que los certificados utilizados como sustento para la bonificación son inexistentes o no cuentan con respaldo legal alguno.

Ante este escenario, el Ministerio remitió la relación de personas sospechosas a las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. Estas entidades han recibido instrucciones precisas para iniciar la nulidad de oficio del nombramiento alcanzado por dichos docentes y para dar curso a las acciones penales y los procedimientos disciplinarios pertinentes.

El Minedu refuerza la política
El Minedu refuerza la política de integridad, transparencia y meritocracia, enviando un mensaje claro de tolerancia cero ante cualquier práctica fraudulenta en concursos públicos - Créditos: Andina.

Además, los comités evaluadores que permitieron el ingreso de estos postulantes sin la adecuada certificación de documentos también serán indagados.

El ministro Jorge Figueroa remarcó que el objetivo principal es asegurar concursos de ingreso basados en el mérito y la transparencia, evitando que ventajas indebidas perjudiquen la carrera de profesionales honestos y comprometidos con la educación pública.

Según el titular del Minedu, este tipo de controles y auditorías continuarán fortaleciéndose para resguardar la integridad del proceso, enviando además un mensaje de tolerancia cero ante cualquier acto irregular.

Desde la cartera educativa se afirmó que este tipo de hallazgos refuerza la necesidad de vigilancia y sanción inmediata frente a prácticas que vulneren la equidad en el acceso a plazas docentes.

Así, se busca no solo sancionar a quienes intenten ingresar mediante documentos apócrifos, sino también desalentar futuras conductas que puedan comprometer el servicio educativo y la confianza de la sociedad en el magisterio nacional.

Temas Relacionados

MineduMinisterio de Educacióncertificiados de discapacidad falsosperu-noticias

Más Noticias

Qué se celebra el 16 de diciembre en el Perú: una fecha marcada por hitos de transformación nacional

A lo largo de la historia peruana, el 16 de diciembre ha sido escenario de acontecimientos que han marcado el rumbo político y social del país, invitando a una reflexión sobre su legado y proyección

Qué se celebra el 16

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

La popular conductora decidió seguir los pasos de la famosa periodista para cocinar el tradicional pavo y el resultado dejó a más de uno con la boca abierta por el parecido con el original

María Pía Copello cocina pavo

El enemigo ‘oculto’ que baja la productividad y aumenta costos en las PYMES: Está en las laptops

Un estudio de Asus ha revelado que un 23% de PYMES en Perú pierde productividad por ‘malas’ máquinas

El enemigo ‘oculto’ que baja

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley

Las dos jugadoras de la ‘U’ quedaron en medio de una polémica tras la viralización de un video donde discuten tras el triunfo por la fecha 8

Coraima Gómez y Mirian Patiño

Uso de mascarillas en Perú: Minsa recomienda utilizarla en estos lugares y situaciones por la gripe H3N2

También se reportó un incremento en la demanda de este producto en farmacias y comercios de la capital, especialmente entre adultos mayores, luego de que se reportaran los primeros contagios y se emitiera la alerta

Uso de mascarillas en Perú:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Proyecto de viaductos en la

Proyecto de viaductos en la Av. Javier Prado cuenta con autorización de la ATU, afirma Renzo Reggiardo

Dina Boluarte: PJ admite demanda para anular su vacancia y fija audiencia para marzo de 2026

Acción Popular pide al JNE anular resolución que los dejó fuera de las Elecciones, pero plazo venció

JNE responde a Alfredo Barnechea: expresiones no coinciden con principios democráticos, afirman

Edita Vargas asume el Gobierno Regional del Callao luego de la suspensión de Ciro Castillo por presunta banda criminal y delitos de colusión

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello cocina pavo

María Pía Copello cocina pavo navideño con receta de Magaly Medina y sorprende con los resultados: “me salió igualito”

Laura Spoya es vista entrando y saliendo de una casa en Barranco y despierta rumores sobre un posible nuevo romance

Haybinn se retracta y aclara que Moca no sustrajo su celular tras denuncia que provocó la intervención policial

Las redes presionan a Miguel Hidalgo para volver con Tilsa Lozano tras su confesión de amor en ‘El Valor de la Verdad’

Santi Lesmes se quiebra al hablar de Pol Deportes y su hermano tras ir a la Champions League: “tenemos tres hijos”

DEPORTES

Coraima Gómez y Mirian Patiño

Coraima Gómez y Mirian Patiño revelaron el motivo de su confrontación tras Universitario vs Circolo por Liga Peruana de Vóley

Universitario en el bombo 2 de la Copa Libertadores 2026: beneficios y posibles rivales gracias a su posición en el ranking

Camila Monge dice que Alianza Lima vs Universitario no es un clásico en la Liga Peruana de Vóley: “Eso solo pasa en el fútbol”

Se conoció el factor determinante que marcará la continuidad de Pablo Lavandeira en Alianza Lima

Entradas de Perú vs Bolivia: precios de las tribunas para ver amistoso internacional en Chincha 2025