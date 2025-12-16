Minedu anulará nombramiento de 42 docentes que habrían usado certificados falsos

El beneficio del 15 % de bonificación por discapacidad permitió que, en total, 3.005 docentes accedieran a una plaza; de ellos, 2.988 expedientes fueron revisados tras descontar a quienes renunciaron - Créditos: Andina.

El Ministerio de Educación (Minedu) ha identificado a 42 profesores que, al participar en los Concursos de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial realizados en 2022 y 2024, habrían presentado certificados de discapacidad carentes de validez.

La institución ya inició los procedimientos correspondientes para dejar sin efecto sus nombramientos, así como las acciones legales y disciplinarias que el caso amerita. Este operativo se da en el contexto de las políticas de integridad y transparencia impulsadas desde la cartera liderada por el ministro Jorge Figueroa.

En los concursos realizados durante los años mencionados, el beneficio del 15 % de bonificación por discapacidad otorgó una ventaja en el puntaje a miles de educadores. Un total de 97.675 docentes ingresaron a la Carrera Pública Magisterial en todo el país. De ellos, 3.005 utilizaron el mencionado beneficio para acceder a una vacante. Tras restar a quienes posteriormente renunciaron, quedaron 2.988 expedientes sujetos a revisión.

Con el fin de garantizar legitimidad en los procesos, el Minedu envió a Conadis (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad) la lista de todos los docentes que hicieron uso de este beneficio.

Conadis y el Ministerio de Salud lograron verificar la autenticidad de la mayoría de las certificaciones; sin embargo, los documentos de 42 postulantes no figuran en registros oficiales - Créditos: Andina.

Del cotejo realizado, se pudo confirmar que 2.773 candidatos tienen registros válidos y actualizados en esa institución. Además, se comprobó que otros 173 sustentaron la discapacidad a través de certificados inscritos en el Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas del Ministerio de Salud.

No obstante, en 42 casos no fue posible verificar la autenticidad de la documentación presentada. Estos no aparecen ni en el registro oficial de Conadis ni en el sistema electrónico sanitario, lo cual constituye un fuerte indicio de que los certificados utilizados como sustento para la bonificación son inexistentes o no cuentan con respaldo legal alguno.

Ante este escenario, el Ministerio remitió la relación de personas sospechosas a las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local. Estas entidades han recibido instrucciones precisas para iniciar la nulidad de oficio del nombramiento alcanzado por dichos docentes y para dar curso a las acciones penales y los procedimientos disciplinarios pertinentes.

El Minedu refuerza la política de integridad, transparencia y meritocracia, enviando un mensaje claro de tolerancia cero ante cualquier práctica fraudulenta en concursos públicos - Créditos: Andina.

Además, los comités evaluadores que permitieron el ingreso de estos postulantes sin la adecuada certificación de documentos también serán indagados.

El ministro Jorge Figueroa remarcó que el objetivo principal es asegurar concursos de ingreso basados en el mérito y la transparencia, evitando que ventajas indebidas perjudiquen la carrera de profesionales honestos y comprometidos con la educación pública.

Según el titular del Minedu, este tipo de controles y auditorías continuarán fortaleciéndose para resguardar la integridad del proceso, enviando además un mensaje de tolerancia cero ante cualquier acto irregular.

Desde la cartera educativa se afirmó que este tipo de hallazgos refuerza la necesidad de vigilancia y sanción inmediata frente a prácticas que vulneren la equidad en el acceso a plazas docentes.

Así, se busca no solo sancionar a quienes intenten ingresar mediante documentos apócrifos, sino también desalentar futuras conductas que puedan comprometer el servicio educativo y la confianza de la sociedad en el magisterio nacional.