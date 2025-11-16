Perú

Perú blinda su sistema eléctrico y corrige error que liberaba a hidroeléctricas RER de la Regulación Primaria de Frecuencia

La reciente modificación restituye la responsabilidad de hidroeléctricas de menos de 20 MW a prestar regulación primaria de frecuencia, tras ponerlas en el bolsón de exoneración para eólicas y solares

Guardar
Las grandes hidroeléctricas, como el
Las grandes hidroeléctricas, como el Cañón del Pato (en imágenes) de INKIA Energy, no están exoneradas de brindar la Regulación Primaria de Frecuencia. Pero sus pares pequeñas de 20 MW sí recibieron el beneficio sin saberlo. Créditos: difusión

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) de Perú corrigió el alcance de la suspensión temporal en la obligación de prestar el servicio de Regulación Primaria de Frecuencia (RPF) para centrales de generación renovable no convencional bajo contratos RER, mediante la Resolución Directoral N° 203-2025-MINEM/DGE, publicada el 13 de noviembre de 2025.

La modificación aclara un vacío interpretativo de la Resolución Directoral N° 0192-2025-MINEM-DGE, que había exonerado, por error, a ciertos proyectos hidroeléctricos de menos de 20 MW de la exigencia de prestar RPF.

Eólicas y solares en Perú tendrán que usar baterías: ¿De qué trataba la resolución anterior?

La Resolución Directoral N° 0192-2025-MINEM-DGE fue emitida por el MINEM con el fin de fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional ante la progresiva incorporación de generación renovable variable, especialmente de fuentes eólicas y solares.

Este marco normativo exige que, a partir de 2029, todas las centrales eléctricas de más de 10 megavatios (MW) presten el servicio de RPF, un mecanismo técnico clave para mantener la frecuencia de la red ante fluctuaciones bruscas de generación o demanda y evitar apagones masivos (no se puede, por ejemplo, guardar la luz del sol o el viento).

Hidroeléctricas. El Ministerio de Energía
Hidroeléctricas. El Ministerio de Energía y Minas de Perú corrige un vacío normativo que restaba la confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

Estas nuevas obligaciones aplican tanto a tecnologías renovables (como solar, eólica, mareomotriz) como a centrales convencionales, e incluyen la incorporación de sistemas de almacenamiento de energía —como baterías— para suplir la falta de inercia en las tecnologías renovables modernas.

La normativa anterior estipulaba además que todas las centrales, sin depender de su fecha de operación, debían cumplir con la RPF desde 2029, salvo aquellas con contratos especiales derivados de subastas estatales (contratos RER), a las que se les mantendría la exoneración hasta el fin de sus respectivos contratos.

¿Cuál fue la confusión y cómo se ha corregido?

En la redacción original de la Resolución Directoral N° 0192-2025-MINEM-DGE, las pequeñas centrales hidroeléctricas renovables (menores a 20 MW) —que nunca estuvieron exoneradas de prestar RPF bajo normativa previa— terminaron incluidas en la suspensión de la obligación, simplemente por ostentar un contrato RER.

Es decir, por error, estas centrales hidroeléctricas pasaban a estar exoneradas hasta el término de sus contratos, una condición no prevista originalmente, lo que creaba un vacío normativo negativo para el funcionamiento confiable de la red.

Tendrán que comprar baterías si
Tendrán que comprar baterías si quieren operar en Perú. La nueva normativa precisa que solo centrales eólicas, solares o mareomotrices con contratos RER vigentes quedan exoneradas temporalmente de la RPF.

La nueva Resolución Directoral N° 203-2025-MINEM/DGE precisa que la suspensión solo aplica a centrales de energía eólica, solar o mareomotriz —las fuentes genuinamente no convencionales para los fines de la regulación—, bajo contratos de concesión para el suministro de energías renovables al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) suscritos como resultado de subastas públicas de Osinergmin y que se encuentren vigentes a la fecha de publicación de la norma.

Con esta precisión, las pequeñas hidroeléctricas (hidro RER) que antes estaban obligadas a prestar RPF continuarán con esa responsabilidad, y solo las tecnologías de menor inercia quedan exoneradas de manera temporal y excepcional, una medida saludada por el Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional (COES).

¿Por qué las eólicas y solares deben contar con Regulación Primaria de Frecuencia?

El servicio de Regulación Primaria de Frecuencia resulta crucial en sistemas eléctricos cuya penetración renovable crece rápidamente. Permitir que ciertas tecnologías renovables, más propensas a fluctuaciones, puedan mantener la frecuencia a pesar de picos o caídas de generación, es uno de los desafíos principales para la Dirección General de Electricidad (DGE) y el MINEM. Un mal diseño regulatorio o vacíos interpretativos comprometen la estabilidad eléctrica y los planes de integración de energías renovables.

Lo decidido atiende demandas del sector eléctrico para garantizar que la suspensión temporal del servicio de RPF no se utilice como una vía de exoneración generalizada, particularmente para hidroeléctricas de pequeña escala capaces de aportar estabilidad. La norma también establece que, una vez caducado el contrato de concesión RER, la obligación de prestar RPF será exigida a todos los proyectos, sin excepciones.

Temas Relacionados

electricidadMinisterio de Energía y MinasMINEMCOEShidroelectricasRegulación Primari de Frecuenciaseolicassolaresperu-economia

Más Noticias

Perú busca convertirse en polo mundial de la pesca deportiva: MINCETUR elimina trabas aduaneras para barcos y alista festival en el norte

El reglamento en marcha de la Ley N° 31815 busca atraer operadores, promotores y pescadores, generando oportunidades económicas vinculadas a los recursos acuáticos del país

Perú busca convertirse en polo

¿Domingo frío o caluroso? Senamhi pronostica el clima para Lima hoy 16 de noviembre

Las condiciones meteorológicas presentan una tendencia a la presencia de nubes dispersas hacia el mediodía, mientras que por la tarde se espera cielo nublado parcial

¿Domingo frío o caluroso? Senamhi

Panamericana Sur cuenta con un nuevo puente peatonal de 40 metros de longitud, con rampas y paraderos

Una pasarela elevada inaugurada en Punta Hermosa permite un cruce más seguro a miles de personas, quienes ahora cuentan con rampas, paraderos y accesos adaptados para movilidad reducida

Panamericana Sur cuenta con un

Senamhi alerta que temperatura diurna aumentará hasta 28℃ en la sierra sur

El Senamhi también recomienda evitar la realización de actividades físicas entre las 10:00 y las 17:00 horas, cuando la radiación UV alcanza sus niveles más altos

Senamhi alerta que temperatura diurna

Pasajero muere tras ataque a combi de la línea A2 en Pamplona Alta durante el estado de emergencia

La víctima, un joven de 25 años, fue alcanzada por un disparo luego de que un sujeto fingió ser pasajero y abrió fuego dentro de la unidad cerca de una posta en San Juan de Miraflores

Pasajero muere tras ataque a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Procuraduría pide que Francisco Sagasti

Procuraduría pide que Francisco Sagasti pague 400 mil soles por pase al retiro de generales PNP

ONPE rechaza recurso de Perú Primero para inscribir a Martín Vizcarra como precandidato

Ministro Tiburcio anuncia expulsión de policías implicados en delitos:“Tienen que ser retirados de la institución”

El Congreso bicameral pone fin al transfuguismo y cierra paso a nuevas bancadas

Venció el plazo y la JNJ no repuso a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

ENTRETENIMIENTO

Natalia Salas y Sergio Coloma:

Natalia Salas y Sergio Coloma: lágrimas, baile y todos los invitados famosos que celebraron junto a ellos su historia de amor

Anahí de Cárdenas conmueve en boda de Natalia Salas y Sergio Coloma al dirigir ritual de la arena: “Entrega, fortaleza, conexión”

Natalia Salas y Sergio Coloma celebran emotiva boda religiosa entre lágrimas y alegrías

Tilsa Lozano rompe el acta de su divorcio en vivo y celebra nueva etapa con saltos de alegría: “Voy a llorar de felicidad”

Melissa Linares aclara que denuncia contra Paco Bazán es por su hija y no por celos: “Estoy cansada de verla sufrir”

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 16

Partidos de hoy, domingo 16 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 4 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Edwin Oviedo advierte presunto movimiento que implica a Agustín Lozano en la FPF: “Lo único que se está pensando es en como perpetuarse”

Universitario vs San Martín 2-3: resumen de la victoria ‘santa’ por la fecha 4 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026

Emilio Saba protagoniza emotivo debut con Palestina ante Euskadi en San Mamés: vuelta olímpica de agradecimiento y unión en graderías