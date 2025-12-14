Tigresa del Oriente reveló que se olvidó el nombre de Karol G al momento de conocerla: “¿Cómo te llamas?"

Tigresa del Oriente reveló que se olvidó el nombre de Karol G: “¿Cómo te llamas?". Latina TV

La música latinoamericana acaba de vivir uno de esos cruces inesperados y entrañables. Judith Bustos, internacionalmente conocida como La Tigresa del Oriente, protagonizó uno de los momentos más virales tras compartir detalles de su encuentro con Karol G durante la grabación del videoclip “Tropicoqueta”.

A sus más de siete décadas y con una de las carreras más longevas del espectáculo peruano, la cantante confesó que los nervios y la emoción le jugaron una mala pasada, llevándola a olvidarse temporalmente del nombre de la estrella colombiana.

El encuentro entre la Tigresa y Karol G

En diálogo exclusivo con Latina, La Tigresa del Oriente relató entre risas la anécdota:

“Me puse tan nerviosa de tener a Karol G conmigo que me olvidé su nombre. Cuando entré le dije: ‘¡Karol G!’, porque me estaban esperando las cámaras, la gente, donde se iba a grabar el videoclip. Me emocioné mucho porque Karol G es una figura internacional. Me olvidé su nombre y le pregunté: ‘¿Cómo te llamas?’. ‘¡Karol G, Tigresa!’. ‘Ay, Karol G disculpa, ahorita me acabo de olvidar tu nombre porque estoy nerviosa’”.

La artista peruana no solo logró sacar una sonrisa a su anfitriona, sino que recibió una respuesta inesperada:

“Yo soy tu fan, Tigresa”, le aseguró Karol G. “Y yo también”, respondió Judith Bustos, cerrando el momento con espontaneidad que ya es marca registrada en su carrera.

Tras años en el entretenimiento, la Tigresa del Oriente resurge en Tropicoqueta, confirmando que su estilo inconfundible y la conexión con su público continúan intactos, con nueva proyección continental.

Su participación en el videoclip de “Tropicoqueta”

La aparición de La Tigresa del Oriente en “Tropicoqueta” no pasó desapercibida. El videoclip, lanzado recientemente por Karol G, reúne a celebridades de todo el continente en una celebración de talento, color y diversidad.

La presencia de la cantante peruana junto a figuras como Lyn May no solo da visibilidad internacional a su personaje, sino que posiciona al Perú en la conversación global de la música pop.

Durante el rodaje, La Tigresa se integró activamente a las coreografías y escenas grupales, sumando carisma y energía a la composición visual del video. Su entrada, gestos y conexión con el público y los demás invitados hicieron que sus imágenes se convirtieran en algunas de las más comentadas y compartidas en redes.

“Le deseo suerte, es una chica emprendedora ya famosa mundialmente y yo me siento orgullosa también de que me haya hecho compartir en su videoclip”, recalcó La Tigresa, quien valoró la invitación internacional como parte de su reconocimiento en la industria.

La cantante peruana se mostró contenta con la experiencia de haber conocido a la intérprete de 'Tropicoqueta'

El respeto entre la peruana y “la bichota”

El encuentro entre ambas no fue solo un cruce generacional: también sirvió para que Karol G, una de las mayores exponentes del género urbano actual, manifestara su admiración hacia la peruana.

“Me dice, ‘tú eres un personaje, eres un ejemplo a seguir. Todas las personas tenemos derecho de hacer lo que queremos hacer’”, recordó la Tigresa, visiblemente emocionada por recibir palabras tan sinceras de una figura internacional.

Esta interacción fortalece la presencia de artistas nacionales en escenarios globales, fomenta la integración de expresiones culturales y demuestra el impacto de la autenticidad en la construcción de carreras duraderas.

‘Tigresa del Oriente’ revela detalles de su encuentro con Karol G: “Me recibió con cariño y respeto”

Reacciones en Perú y redes

El estreno del videoclip y la anécdota viral robaron protagonismo en medios y plataformas digitales. Los usuarios celebraron la frescura y sinceridad de Judith Bustos, y no tardaron en surgir memes, videos y mensajes reconociendo a La Tigresa del Oriente como ícono de la cultura pop y embajadora infatigable del Perú.

La recepción del público confirma que, más allá de la moda o el momento, el carácter genuino y la perseverancia siguen enamorando a nuevas generaciones. Además, esta colaboración abre la puerta a futuros proyectos conjuntos entre exponentes del folklore peruano y superestrellas de la escena urbana.