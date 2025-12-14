Perú

Sobrina de Dina Boluarte consigue puesto de S/ 6.420 mensuales en hospital Rebagliati tras puntaje inusualmente alto

La República reveló que Shadia Segovia Boluarte, sobrina de la expresidenta, obtuvo una plaza de psicóloga clínica en el hospital Rebagliati tras lograr un puntaje perfecto en el examen de conocimientos, un resultado que ningún otro postulante se acercó a alcanzar

La sobrina de la expresidenta Dina Boluarte, Shadia Samira Segovia Boluarte, obtuvo una plaza de psicóloga clínica en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, tras alcanzar un extraño puntaje perfecto, según un informe publicado este domingo por La República.

Se trata de un puesto a plazo indeterminado, con un salario mensual de S/ 6.420. Al proceso de selección se presentaron 133 aspirantes y solo siete superaron las fases iniciales para acceder al examen de conocimientos, etapa clave para el resultado final.

De acuerdo con el reportaje, Segovia Boluarte fue la única que alcanzó el máximo puntaje, 50 de 50, mientras que el resto recibió calificaciones muy por debajo, entre 26 y 34 puntos. Antes de llegar a esa instancia, superó la evaluación psicotécnica junto a trece participantes. El proceso contempló evaluación psicotécnica, examen de conocimientos, evaluación curricular y entrevista personal. Su resultado en la prueba escrita fue determinante para distanciarse del resto.

En la evaluación curricular, solo Segovia Boluarte y Jocelyne Claire Vilches Poma, psicóloga titulada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, continuaron. Ambas lograron 28 puntos, lo que llevó a definir el concurso en la entrevista final. En este proceso, la sobrina de Boluarte obtuvo 16,5 puntos, apenas medio punto más que Vilches Poma.

De acuerdo datos de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) citados por el diario, Segovia Boluarte figura solo como bachiller en Psicología, aunque el cargo exige título profesional universitario, resolución de SERUMS, diploma de colegiatura y acreditación de habilidad profesional. Para colegiarse es indispensable contar con título profesional.

El puesto, además, requería tres años de experiencia laboral general y dos de experiencia específica en hospitales posteriores a la obtención del título. El Seguro Social de Salud (EsSalud), que administra el nosocomio, aseguró al diario que la postulante cumplió con todos los requisitos, aunque no precisó cómo se verificaron estos aspectos frente a registros oficiales.

Otros dos aspirantes relataron al diario que el examen presentó un enfoque inusual, con preguntas extremadamente específicas sobre neuropsicología funcional. Según su testimonio, al menos 15 de 25 preguntas se centraban en ese campo, por lo que consideraron improbable obtener la calificación máxima. Uno de ellos afirmó que sería necesario el nivel de un especialista para responder correctamente.

Shadia Segovia Boluarte no respondió a los requerimientos del medio. El Hospital Rebagliati declaró que el proceso cumplió las bases establecidas, que la evaluación estuvo a cargo de un comité independiente y que los resultados reflejan los puntajes obtenidos en cada fase.

Último lugar

En 2020, la sobrina concursó para el cargo de coordinadora en la UGEL 1 de San Juan de Miraflores, donde quedó en el último lugar entre los postulantes y no accedió a ningún puesto. Hildebrandt en sus Trece reveló también que meses antes, en otro proceso para especialista regional en convivencia escolar, fue descartada tras ocupar el penúltimo lugar después de la evaluación curricular y la entrevista personal.

No obstante, mientras la exgobernante ocupó cargos en el Ejecutivo, su sobrina obtuvo contratos en los ministerios de Educación, Salud y Mujer por más de S/ 120 mil y en 2023 logró ser incorporada a la UGEL que antes le había denegado el puesto.

