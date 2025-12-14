Perú

Indignación por escándalo de strippers en San Marcos: estudiantes molestos por polémico show en facultad y afecta imagen de la universidad

El espectáculo, realizado en la plaza Fray Tomás de San Martín, generó críticas por la falta de control, la permisividad de las autoridades y el impacto en la imagen institucional

Una ola de indignación se ha generado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tras la difusión de videos de un polémico show con strippers, realizado como parte de una celebración de aniversario. El evento ha provocado el rechazo de la comunidad estudiantil y la suspensión de todas las festividades.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos enfrenta una crisis institucional provocada por la difusión de imágenes y videos de un espectáculo de strippers durante la celebración por los sesenta años de la Facultad de Ingeniería Industrial. El evento, realizado en la plaza Fray Tomás de San Martín, frente al rectorado, desató una ola de indignación entre estudiantes, autoridades y la opinión pública, al cuestionar los valores y la imagen de la casa de estudios más antigua del país. Como medida inmediata, la universidad suspendió todas las verbenas, fiestas y actividades no académicas dentro de la Ciudad Universitaria e inició un proceso de identificación y sanción de los responsables.

El comunicado oficial de la UNMSM manifestó su firme rechazo e indignación por lo sucedido. Las autoridades dejaron en claro que el evento tenía autorización únicamente para una conmemoración académica e institucional, calificando la inclusión del show como una grave desviación del propósito aprobado. La responsabilidad, según la universidad, recae en la Oficina General de Bienestar Universitario y la dirección de la facultad involucrada. La institución ordenó identificar a todos los responsables y aplicar las sanciones administrativas y disciplinarias correspondientes por autorizar actividades que alteran la moral y las buenas costumbres.

Seguridad cuestionada y testimonios estudiantiles

Universidad de San Marcos emitió comunicado por show con strippers en sus instalaciones | Foto captura: X / Alonso Ramos

Durante la celebración, la presencia de miembros de seguridad con chalecos oficiales fue notoria, lo que generó críticas por la falta de control interno y permisividad. Según constató Latina Noticias, el control en los accesos fue limitado, lo cual facilitó el desarrollo del espectáculo sin restricciones ni filtros efectivos. Un estudiante relató: “Las autoridades, la seguridad, todos, todos tenían conocimiento de ello y aun eso lo permitían. Es una situación muy indignante”.

La Federación Universitaria San Marcos alertó sobre el efecto negativo de este tipo de actividades en la imagen institucional. Un vocero sostuvo: “La verbena es prácticamente la gota que ha derramado el vaso. Es un problema estructural dentro de la universidad; lo que se percibe es el deterioro de la calidad académica y de la formación integral humanística de los estudiantes”.

El espectáculo, originalmente convocado como una celebración institucional, terminó convertido en una noche de bailes exóticos con la participación de dos bailarines que, según testigos, evadieron los controles de seguridad y realizaron actos señalados como obscenos frente a los estudiantes. Una alumna expresó su rechazo: “Son cosas que no deberían permitirse en la universidad, la verdad que me parece mal”. Otro estudiante opinó: “Me parece mal porque mancha la imagen de la universidad y debieron tener más cuidado con el control a la hora de entrar”.

La indignación se extendió entre los asistentes y la comunidad, quienes cuestionaron la permisividad de las autoridades y la falta de control en el acceso y desarrollo del evento. Otro estudiante remarcó: “Es una universidad, tiene una imagen y, por más libertades que una universidad te pueda dar, tienes que respetar eso, es una universidad”.

Comunicado de UNMSM
Comunicado de UNMSM

La Decana de América reiteró en su comunicado el compromiso con el resguardo del prestigio institucional y la defensa de los valores universitarios, exigiendo el cumplimiento de las normas y la responsabilidad de la comunidad en el uso de los espacios. La universidad enfatizó que espectáculos que vulneran el decoro institucional involucran directamente a los organizadores y que se tomarán medidas para evitar situaciones similares.

Actualmente, la UNMSM realiza un proceso de evaluación y sanción mientras el caso mantiene la atención pública, en espera de las consecuencias para los responsables de la organización del evento.

