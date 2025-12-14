Perú

Hospital inconcluso de Huancavelica: exmiembro del Pronis denuncia detención irregular en proceso de S/208 millones

Nuevos testimonios. El otorgamiento de la buena pro a una compañía china ha sido objeto de críticas debido a señalamientos por supuestas órdenes superiores y cambios en el comité evaluador

El hospital de Huancavelica es
El hospital de Huancavelica es considerado un 'elefante blanco' por los constantes retrasos y controversias en su construcción desde 2019.

¿Nuevo golpe a la inversión pública regional? El proceso de adquisición de equipos médicos por S/ 208 millones para el Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica enfrenta nuevas denuncias por parte de un exmiembro del Comité de Adquisición del Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis).

El ingeniero electrónico Héctor Manuel Gagó Cáceres, quien aparece en el Portal de Contrataciones del Estado como consultor en equipos médicos, reveló detalles internos sobre el proceso en el que la empresa china Sumec Complete Equipment and Engineering Co. terminó adjudicándose el contrato, tras una serie de episodios que calificó de irregulares.

El proceso de compra de equipos médicos para hospital de Huancavelica queda bajo sospecha

Según Contracorriente, el hospital, considerado por muchos en la región como un “elefante blanco” debido a la prolongación de su construcción desde 2019, fue objeto de un proceso de licitación que tuvo como protagonistas a Gagó Cáceres, Diego Martín Gutiérrez López y Álvaro Alonso Valenzuela Medina en calidad de miembros del comité.

La primera adjudicación, realizada el 11 de noviembre de 2025, favoreció al consorcio Rolopom con una buena pro por S/ 224 millones. Sumec Complete Equipment and Engineering Co. había sido descalificada en esa instancia porque, según Gagó, presentó documentación de aprobación de obra pero no de conformidad, lo que le restaba experiencia válida como proveedor. La evaluación y decisión de los tres miembros del comité coincidieron en esta resolución.

El hospital regional Zacarías Correa Valdivia enfrenta nuevas denuncias por falta de transparencia

Pese al acta firmada y la adjudicación otorgada, el proceso experimentó una interrupción abrupta. Según el testimonio de Gagó Cáceres, luego de oficializar la decisión ante el jefe de logística de Pronis, Carlos Miguel Cabrera Huatay, este último informó que existía una orden para detener el proceso.

Gagó debía comunicar los resultados del concurso a las 6:45 de ese día, algo que no se concretó por la suspensión repentina del proceso sin que se le brinden explicaciones claras. En ese momento, el integrante del comité Álvaro Valenzuela Medina se ausentó del lugar. La paralización marcó un giro sustancial en el desarrollo del concurso.

El comité original de licitación es reemplazado tras suspenderse la adjudicación inicial

Tras la cancelación inicial, el procedimiento licitatorio fue reactivado con un nuevo comité de selección. Según el relato de Gagó, la designación de nuevos integrantes con menor especialización en equipos médicos generó dudas sobre la transparencia y la capacidad técnica necesaria para una compra de esta magnitud. Asimismo, señaló que durante su paso por el comité, otros ingenieros acudían a él en busca de orientación sobre equipamiento hospitalario.

Fuentes consultadas por el programa periodístico ‘ContraCorriente’ aseguraron que la decisión de adjudicar la buena pro a Sumec Complete Equipment and Engineering Co. se produjo “por orden de arriba”. Finalmente, el contrato fue asignado a la empresa china por S/ 208 millones, 16 millones menos que la propuesta inicialmente favorecida del consorcio Rolopom.

La población de Huancavelica expresa preocupación por retrasos en el hospital regional

Héctor Gagó, tras la interrupción del proceso y posterior cambio de comité, no volvió a ser convocado por el Pronis. ‘ContraCorriente’ intentó obtener la versión de Carlos Miguel Cabrera Huatay en la oficina de Pronis, sin obtener respuesta.

Este episodio se suma a las controversias y retrasos que arrastra la ejecución del Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia, un proyecto señalado por su lento avance y por la falta de transparencia en los procesos de adquisición de equipos médicos, en perjuicio de la población de Huancavelica.

