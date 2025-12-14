Diego Bertie de ‘Yo Soy’ fue eliminado y usuarios reaccionan inconformes: “Era idéntico”

La edición emitida el 13 de diciembre por Yo Soy marcó una de las jornadas más emotivas de la temporada, especialmente tras la sorpresiva eliminación de Juan Víctor Sánchez, el imitador de Diego Bertie, uno de los favoritos del público. En una noche marcada por la nostalgia y los homenajes, varios concursantes buscaron asegurar su lugar en la competencia, pero la salida de Sánchez se impuso como el hecho más comentado tanto en el set como en plataformas digitales.

La gala reunió presentaciones cargadas de emociones y recuerdos, sobre todo durante la actuación de Juan Víctor Sánchez, quien interpretó ‘La Noche’, una de las canciones más reconocidas en el repertorio de Diego Bertie. El momento provocó una reacción inmediata y visible de nostalgia entre los miembros del jurado y la audiencia.

Pese a los elogios que recibió por la fidelidad y el desempeño mostrado al evocar el estilo y la voz del artista original, la decisión de la noche determinó que no avanzaría a la siguiente etapa. El duelo final ante la imitadora de Billie Eilish selló la eliminación de Sánchez y reavivó la discusión sobre los criterios de selección del jurado.

Para muchos televidentes y seguidores, la resolución no reflejó el nivel de entrega demostrado por el participante. Apenas se anunció el resultado, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y desconcierto dirigidos tanto al músico como al programa.

“Como van a eliminar a Diego Bertie aún no me la creo”, manifestó una usuaria. Otra añadió: “Necesito las redes sociales de mi DIEGO BERTIE, quiero apoyarlo mucho”, evidenciando la conexión establecida entre Sánchez y sus seguidores.

La indignación también se expresó con frases como “yo estaba un 95% segura que se salvaban Whitney y Diego Bertie, y eliminaron a los dos, quedé payasita”. Otros usuarios destacaron la similitud lograda por el imitador: “Me siento muy feliz por Alejandra y Billie, pero me da mucha pena Diego Bertie, era idéntico”.

Algunos lamentaron el desenlace anticipado del artista en la competencia: “Juraba que Diego Bertie iba a ganar esta temporada y resultó que no”. También se multiplicaron los mensajes de despedida y reconocimiento: “Diego Bertie siempre serás extrañado” o “Cómo que eliminaron a Diego Bertie si era igualito?”. La controversia trasciende la televisión y confirma el impacto que la figura de Juan Víctor Sánchez alcanzó entre los seguidores de Yo Soy.

Diego Bertie tuvo reto del espejo con el original y cautivó al jurado

El programa Yo Soy ofreció un homenaje a Diego Bertie con la participación del imitador Juan Víctor en el segmento “reto del espejo”. La dinámica permitió que la voz de Juan Víctor se uniera virtualmente a grabaciones del artista fallecido, generando una reacción inmediata en el público. La interpretación conjunta de ‘Qué difícil es amar’ se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la temporada.

La presentación destacó por la sincronía entre movimientos y matices vocales de Juan Víctor, quien logró reproducir con precisión los gestos y la esencia escénica de Bertie. Durante la gala, la cantante Eva Ayllón subrayó el impacto del homenaje, calificando la actuación como “un espejo perfecto” y agradeciendo el esfuerzo realizado para mantener viva la imagen del cantante. Ayllón también señaló que “tenemos Diego Bertie para rato”, aludiendo al legado permanente del artista.

Imitador de Diego Bertie emocionó al cantar con el original en el reto del espejo de Yo Soy. Video: Latina

En su análisis, Carlos Alcántara recalcó la meticulosa preparación del imitador y la similitud con la referencia original, puntualizando que “tu voz es la de Diego limpiecita, mucho más joven”, lo que consideró como un aspecto positivo dentro de la interpretación. Por su parte, Ricardo Morán valoró la adaptación escénica y la atención en los detalles físicos, destacando que “has hecho casi todos los movimientos de una forma muy similar”.

El estudio se colmó de aplausos y expresiones de gratitud, mientras el público vivía la oportunidad de reencontrarse, de manera simbólica, con la figura de Diego Bertie. La actuación de Juan Víctor logró trascender la competencia y consolidó un momento que perduró en la memoria de los seguidores del artista.