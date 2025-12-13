Perú

El último sismo en Perú: este fue el lugar del epicentro y la magnitud alcanzada, según el IGP

A lo largo de su historia, la nación ha enfrentado diversos sismos que han dejado miles de muertos, heridos e innumerables daños materiales

Guardar
Perú es uno de los
Perú es uno de los países de Latinoamérica en donde se registran sismos constantemente. (EFE)

Un sismo de magnitud 4 ocurrió el sábado 13 de diciembre en la ciudad de Lancones, en la provincia de Sullana del departamento de Piura, informó el Centro Sismológico Nacional (Censis) del Instituto Geofísico de Perú (IGP).

El movimiento telúrico comenzó a las 12:28 (hora local) y se originó a 27 kilómetros al Este de Lancones con una profundidad de 47 kilómetros, una intensidad de II-III y latitud y longitud de -4.6, -80.31 grados. Debido a su magnitud, el rango de alerta emtido fue de color verde precisó en un reporte la Red Sísmica Nacional.

El rango de color verde se usa para los sismos de magnitudes menores a 4.4; el amarillo se asigna a los movimientos cuya magnitud oscila entre los 4.5 a 6.0; mientras que con el color rojo se designa a los terremotos mayores a 6.1.

En cuanto a la intensidad, las escalas indican lo siguiente:

I: se trata de un movimiento “no sentido” que no representa “ningún daño”.

II-III: se trata de un movimiento “débil” que no representa “ningún daño”.

IV: se trata de un movimiento “ligero” que no representa “ningún daño”.

V: se trata de un movimiento “moderado” que representa “muy poco daño”.

VI: se trata de un movimiento “fuerte” que representa “poco daño”.

VII: se trata de un movimiento “muy fuerte” que implica un “daño moderado”.

VIII: se trata de un movimiento “severo” que implica un daño “moderado o mucho daño”.

IX: se trata de un movimiento “violento” que implica “mucho daño”.

X+: Se trata de un movimiento “extremo” que provoca un “daño cuantioso”.

El CENSIS del GPI obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional, conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.

¿Que hacer en caso
¿Que hacer en caso de un sismo? (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona más sísmica del mundo

Perú se encuentra ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico, región que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los terremotos más fuertes del mundo.

El también llamado Anillo de Fuego del Pacífico está conformado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso de Perú, el país se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca, al estar en fricción generan tensión, misma que es descargada en forma de terremotos; además la región presenta actividad volcánica constante.

El Anillo de Fuego se extiende sobre 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura, además, dentro de esta línea hay 452 volcanes y alberga la mayoría de los llamados “supervolcanes”, cuyas erupciones son de niveles VEI-8, consideradas como catastróficas.

Perú y sus historial de sismos

El presidente de Perú, Pedro
El presidente de Perú, Pedro Castillo, visita las zonas más afectadas por el terremoto de magnitud 7,5 del 28 de noviembre (Presidencia de Perú)

La nación latinoamericana ha tenido que hacer frente a diversos eventos sísmicos que han dejado cientos de muertos, heridos e innumerables daños materiales. Aquí un recuento de los más relevantes.

31 de mayo de 1970

El terremoto de magnitud 7.9 se originó en el departamento de Áncash seguido de un aluvión que dejó sepultada a la ciudad de Santo Domingo de Yungay a las 15:23 horas.

Este hecho es considerado como el sismo más destructivo en la historia del país, no sólo por la magnitud sino por la cantidad de víctimas mortales que causó, estimadas en 67,000, de acuerdo con el documento “El terremoto de Ancash y el alud aluvión del nevado Huascaran”, escrito por el geofísico y asesor científico del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci),Mateo Casaverde mientras que también hubo 150,000 heridos, afectando de igual forma a los departamentos de Huácamo, Lima y La Libertad.

Debido a esta catástrofe, en 1972 el gobierno de Perú fundó el Instituto Nacional de Defensa Civil, encargado de idear planes para hacer frente a este tipo de siniestros y elaborar simulacros nacionales cada 31 de mayo.

3 de octubre de 1974

Un sismo de magnitud 8.0 aconteció en la capital, Lima, a las 09:21 horas, un movimiento que también se sintió en la costa peruana hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3 mil 600 heridos.

29 de mayo de 1990

Otro movimiento telúrico de 6.4 causó la muerte de 77 personas, dejó 1.680 heridos, 58.835 damnificados y 11 mil viviendas destruidas. El movimiento, que empezó a las 09:34 horas, dejó daños en las ciudades de San Martín, Amazonas, Cajamarca, Rioja, Moyobamba, Chachapoyas, Jaén y Bagua.

23 de junio de 2001

Un temblor de magnitud 6.9 afectó a parte sur de Perú en las regiones de Moquegua, Tacna y Arequipa y dejando como saldo 74 personas muertas, 2,689 heridos, más de 21,000 damnificados, 64 personas desaparecidas, 35,601 viviendas afectadas de las cuales 17,584 quedaron destruidas.

El terremoto tuvo varias réplicas y tuvo una intensidad de VIII, lo que generó un tsunami que además ocasionó otras 26 defunciones. Se trató del temblor más destructor después del de 1970 de Áncash y el mayor a nivel mundial después de las Islas Rata.

15 de agosto de 2007

Perú fue duramente afectado por uno de los sismos más devastadores en su historia moderna. Ocurrido a las 18:40 horas, el terremoto de Pisco de magnitud 8 tuvo una duración de 3 minutos 50 segundos. Fue uno de los terremotos más violentos ocurridos en Perú en los últimos años, siendo superado por el terremoto de Arequipa de 2001. Este hecho dejó 596 personas fallecidas.

26 de mayo de 2019

Uno de los últimos sismos registrados en Perú fue el conocido como “terremoto de Loreto”, que tuvo una magnitud de 8 y se originó a las 02:41 hora local y que dejó en consecuencia una persona muerta y más de 2,500 personas afectadas.

Temas Relacionados

SismoPerúperu-noticiasSismo en Perú

Más Noticias

Perú consolida su liderazgo turístico mundial al obtener cinco premios en los World Travel Awards 2025 por cultura, gastronomía y patrimonio

El premio resalta el contacto directo con comunidades, festividades, oficios artesanales y tradiciones vivas

Perú consolida su liderazgo turístico

Senamhi: hoy 14 de diciembre así estará el clima en Lima, según el reciente pronóstico

De acuerdo con el último pronóstico difundido por el Senamhi, durante las primeras horas del día prevalecerá el cielo cubierto

Senamhi: hoy 14 de diciembre

El Banco de la Nación cambia de mando: ¿Quién es Germán Alfredo Boza Pró, el nuevo presidente ejecutivo designado por el MEF?

La medida, refrendada por el presidente y la ministra Denisse Miralles, responde a la necesidad de garantizar la continuidad en la gestión financiera estatal y el cumplimiento de la ley

El Banco de la Nación

Militares y policías recibirán aumento salarial en diciembre 2025: revisa aquí los nuevos montos oficiales

El reajuste económico fue oficializado por decreto supremo y abarca a todos los escalafones, desde oficiales de alto rango hasta suboficiales de menor grado en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú

Militares y policías recibirán aumento

Machu Picchu vuelve a liderar el turismo mundial tras ser elegida la principal atracción turística del planeta en 2025

La ciudadela inca fue distinguida por los World Travel Awards, superando a destinos icónicos de Asia, Europa, África y América

Machu Picchu vuelve a liderar
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Partido de María Corina Machado

Partido de María Corina Machado rechaza operativos contra migrantes venezolanos en Perú y exige respeto a sus derechos humanos

¿Quiénes son los cuadros de Acción Popular que quedan fuera de las elecciones tras la anulación de sus primarias por el JNE?

Acción Popular rechaza que el JNE los deje fuera de las elecciones y afirma que la decisión fue tomada “de manera ilegal”

Congresistas y referentes de Acción Popular reaccionan tras quedar fuera de las Elecciones 2026

Alfredo Barnechea arremete contra el JNE tras dejar fuera a Acción Popular de las Elecciones 2026: “No saben con quién se están enfrentando”

ENTRETENIMIENTO

Juan Ichazo responde a Johana

Juan Ichazo responde a Johana Cubillas con un video familiar junto a Macarena Vélez

‘Cristorata’ es intervenido por policía y sorprende con insólita propuesta a efectivo: “Y si le doy agua”

Conciertos Perú 2026: estos son los shows que habrá en todo el año

El K-pop muestra su fuerza en Perú: descubre lo más popular en iTunes

Melissa Loza se quiebra al hablar de la delicada salud de su madre: “De esta vamos a salir juntas”

DEPORTES

Dónde ver Sporting Cristal vs

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final vuelta de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Universitario vs Circolo EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 8 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto de la final vuelta de los playoffs de la Liga 1 2025

Dónde ver final del Mundial de Clubes de vóley 2025 HOY: canal TV online del Imoco Conegliano vs Savino Del Bene

Golazo de Neidy Romero para certificar el bicampeonato de Alianza Lima a costa de Universitario en final vuelta por Liga Femenina 2025