Perú

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

La cantautora puertorriqueña vuelve a Lima con su nuevo tour. Su presentación será en el Arena Monumental y las entradas ya tienen fecha de venta y beneficios exclusivos.

Guardar
Kany García regresa al Perú
Kany García regresa al Perú para dar concierto. IG

La estrella de la música latina Kany García confirmó su regreso a tierras peruanas con un espectáculo completamente renovado, en el que fusionará sus nuevos lanzamientos con los clásicos que la han convertido en un ícono del pop y la trova contemporánea.

La fecha, el escenario y la venta de entradas son motivos de emoción para sus fanáticos que ya sueñan con un nuevo sold out de la artista boricua.

¿Dónde será el concierto de Kany García?

El reencuentro de Kany García con su fiel público peruano será en el imponente Arena Monumental, una de las locaciones más modernas y de mayor capacidad en Lima, ideal para recibir la energía y emotividad del repertorio de la ganadora de seis Latin Grammy.

Esta elección confirma la expectativa de una noche de gran convocatoria y producción de primer nivel en la capital, en un recinto óptimo para sentir de cerca las interpretaciones de la cantautora puertorriqueña.

¿Cuándo será su show?

Kany García presentará su show en Lima el próximo 7 de mayo de 2026, fecha marcada como imperdible en la agenda musical del año. El espectáculo será la oportunidad perfecta para escuchar en directo su más reciente sencillo “Tierra Mía” —dedicado a Puerto Rico—, así como sus aclamados himnos como “Te agradezco”, “Para siempre” y otros temas que han conectado generaciones.

La artista, reconocida por su voz poderosa y letras emotivas, promete una noche inolvidable, llena de historias vivas y momentos de profunda conexión con su público. La presentación en Lima forma parte de su nueva gira internacional, que la posiciona nuevamente como una de las voces más importantes de la escena latina.

Kany García regresa al Perú
Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha y lugar. IG.

¿Cuándo sale a la venta las entradas?

Las entradas para disfrutar de Kany García en el Arena Monumental estarán disponibles desde el 12 de diciembre a través de Ticketmaster.

Existe una preventa exclusiva para clientes Interbank, que además contará con un 20% de descuento especial, una oportunidad única para asegurarse un lugar privilegiado en uno de los conciertos más esperados del 2026.

La recomendación es estar atentos a la apertura de la venta, ya que la trayectoria de la artista —con múltiples sold outs en sus visitas anteriores— augura un rápido agotamiento de localidades.

Kany García: una trayectoria marcada por la excelencia y la sensibilidad

Kany García es hoy una de las máximas representantes de la música pop y la nueva trova latinoamericana. Ganadora de seis Latin Grammy, incluidos dos consecutivos como Mejor Álbum de Cantautor, la puertorriqueña ha forjado una carrera única al margen de las corrientes urbanas, apostando por la fusión entre la balada, el pop, el folclore y la canción de autor.

Formada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, Kany ha sabido nutrirse también del rock y los sonidos tradicionales para crear un estilo propio. Su música se distingue por su profundidad lírica, la honestidad de sus historias y la capacidad de emocionar en cada verso, haciendo de sus conciertos una experiencia profundamente íntima y transformadora.

Kany García anuncia gira renovada
Kany García anuncia gira renovada y tres conciertos en Colombia - crédito cortesía

“Tierra Mía”: el más reciente éxito y lo nuevo de su repertorio

Su más reciente sencillo, “Tierra Mía”, es un homenaje a su Puerto Rico natal, una balada donde la nostalgia y la mirada crítica se entrelazan. El tema, que anticipa el lanzamiento de su nuevo álbum en 2026, destaca por la sensibilidad con la que Kany aborda las raíces, el afecto por su tierra y los contrastes de su entorno. El video de “Tierra Mía”, dirigido por Ismael de La Trinidad y Juanky Álvarez, refuerza el mensaje con imágenes evocadoras de la infancia y la cotidianidad isleña.

Este nuevo material será parte central del show en Lima, junto a los clásicos que ya son parte del cancionero romántico latinoamericano.

Kany García y su
Kany García y su más reciente éxito "Tierra Mía”. IG

Temas Relacionados

Kany Garcíaconciertos en limaperu-entretenimiento

Más Noticias

Ante alerta de la gripe H3N2, Minsa recuerda los locales donde puedes vacunarte gratis contra la influenza

Un repunte global de contagios por la variante H3N2 de la gripe activa las alarmas sanitarias en Perú, mientras el Ministerio de Salud recuerda los locales de vacunación para proteger a los sectores más vulnerables

Ante alerta de la gripe

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

El argentino llegará a La Victoria para reemplazar a su compatriota Néstor Gorosito. Su último equipo fue Puebla de México

Alianza Lima oficializó a Pablo

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

El futuro del delantero argentino todavía no está definido. Todo dependerá del club dueño de su pase, Godoy Cruz, que tendrá elecciones dirigenciales el fin de semana

Alan Cantero rompió su silencio

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

El modelo se mostró sorprendido al ver el ampay de su expareja, pero comentó que se encuentra iniciando una nueva historia con Isabella Ladera.

Hugo García y su reacción

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La artista peruana celebró su participación como telonera del reguetonero en el ‘World Tour’ el 31 de enero de 2026, mostrando su agradecimiento con los fans.

Flavia Laos anuncia que abrirá
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Abogado de PPK asegura que

Abogado de PPK asegura que equipo Lava Jato presentó acusación “como reacción al anuncio de disolución de equipos especiales”

Andrés Hurtado: PJ decidirá este lunes 15 si levanta el secreto de las comunicaciones de ‘Chibolín’ y la exfiscal Elizabeth Peralta

Guillermo Aliaga, funcionario del Minem, sancionado por infracción de neutralidad: confirmó su candidatura en evento de Somos Perú

Indira Huilca anuncia que está dialogando con Alfonso López Chau para postular al Congreso por Ahora Nación

Exministro de Alberto Fujimori fue capturado en Brasil: Manuel Augusto Blacker cae tras siete años prófugo

ENTRETENIMIENTO

Hugo García y su reacción

Hugo García y su reacción a las imágenes de Alessia Rovegno besando a su nueva pareja: “Les deseo lo mejor”

Flavia Laos anuncia que abrirá el concierto a Nicky Jam en Guatemala: “Estoy feliz, lo admiro mucho”

La voz de Alejandra Baigorria llega al cine animado y debuta como doblaje en la nueva película de Bob Esponja

Ricardo Morán y Carlos Alcántara juntos en nuevo programa: Así fue la presentación en la preventa de Latina TV

Jefferson Farfán celebró el cumpleaños de su última hija, pero sin Darinka Ramírez: “Eres mi alegría más grande”

DEPORTES

Alan Cantero rompió su silencio

Alan Cantero rompió su silencio sobre dejar Alianza Lima por Universitario en el 2026: “Mi representante tuvo buena comunicación”

La multitudinaria despedida de hinchas de Alianza Lima a Hernán Barcos: El ‘Pirata’ dio emotivo mensaje en su restaurante

Alianza Lima oficializó a Pablo Guede como su nuevo entrenador para el 2026

Facundo Morando y Elina Rodríguez rompen en llanto tras participación de Alianza Lima en el Mundial de Clubes de vóley 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Universitario: partido por final vuelta de la Liga Femenina 2025