Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha, lugar y precios de entradas para su show

Kany García regresa al Perú para dar concierto.

La estrella de la música latina Kany García confirmó su regreso a tierras peruanas con un espectáculo completamente renovado, en el que fusionará sus nuevos lanzamientos con los clásicos que la han convertido en un ícono del pop y la trova contemporánea.

La fecha, el escenario y la venta de entradas son motivos de emoción para sus fanáticos que ya sueñan con un nuevo sold out de la artista boricua.

¿Dónde será el concierto de Kany García?

El reencuentro de Kany García con su fiel público peruano será en el imponente Arena Monumental, una de las locaciones más modernas y de mayor capacidad en Lima, ideal para recibir la energía y emotividad del repertorio de la ganadora de seis Latin Grammy.

Esta elección confirma la expectativa de una noche de gran convocatoria y producción de primer nivel en la capital, en un recinto óptimo para sentir de cerca las interpretaciones de la cantautora puertorriqueña.

¿Cuándo será su show?

Kany García presentará su show en Lima el próximo 7 de mayo de 2026, fecha marcada como imperdible en la agenda musical del año. El espectáculo será la oportunidad perfecta para escuchar en directo su más reciente sencillo “Tierra Mía” —dedicado a Puerto Rico—, así como sus aclamados himnos como “Te agradezco”, “Para siempre” y otros temas que han conectado generaciones.

La artista, reconocida por su voz poderosa y letras emotivas, promete una noche inolvidable, llena de historias vivas y momentos de profunda conexión con su público. La presentación en Lima forma parte de su nueva gira internacional, que la posiciona nuevamente como una de las voces más importantes de la escena latina.

Kany García regresa al Perú para dar concierto: fecha y lugar.

¿Cuándo sale a la venta las entradas?

Las entradas para disfrutar de Kany García en el Arena Monumental estarán disponibles desde el 12 de diciembre a través de Ticketmaster.

Existe una preventa exclusiva para clientes Interbank, que además contará con un 20% de descuento especial, una oportunidad única para asegurarse un lugar privilegiado en uno de los conciertos más esperados del 2026.

La recomendación es estar atentos a la apertura de la venta, ya que la trayectoria de la artista —con múltiples sold outs en sus visitas anteriores— augura un rápido agotamiento de localidades.

Kany García: una trayectoria marcada por la excelencia y la sensibilidad

Kany García es hoy una de las máximas representantes de la música pop y la nueva trova latinoamericana. Ganadora de seis Latin Grammy, incluidos dos consecutivos como Mejor Álbum de Cantautor, la puertorriqueña ha forjado una carrera única al margen de las corrientes urbanas, apostando por la fusión entre la balada, el pop, el folclore y la canción de autor.

Formada en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, Kany ha sabido nutrirse también del rock y los sonidos tradicionales para crear un estilo propio. Su música se distingue por su profundidad lírica, la honestidad de sus historias y la capacidad de emocionar en cada verso, haciendo de sus conciertos una experiencia profundamente íntima y transformadora.

Kany García anuncia gira renovada

“Tierra Mía”: el más reciente éxito y lo nuevo de su repertorio

Su más reciente sencillo, “Tierra Mía”, es un homenaje a su Puerto Rico natal, una balada donde la nostalgia y la mirada crítica se entrelazan. El tema, que anticipa el lanzamiento de su nuevo álbum en 2026, destaca por la sensibilidad con la que Kany aborda las raíces, el afecto por su tierra y los contrastes de su entorno. El video de “Tierra Mía”, dirigido por Ismael de La Trinidad y Juanky Álvarez, refuerza el mensaje con imágenes evocadoras de la infancia y la cotidianidad isleña.

Este nuevo material será parte central del show en Lima, junto a los clásicos que ya son parte del cancionero romántico latinoamericano.

Kany García y su más reciente éxito "Tierra Mía".