Nataniel Sánchez confiesa que productora de ‘Al Fondo Hay Sitio’ fue un obstáculo en su carrera: “No me dejaba estudiar”

Nataniel Sánchez señaló que los años que trabajó en ‘Al Fondo al Sitio’ siempre asistió feliz, pese a las incomodidades que tuvo con la productora de la serie, a quien le pidió tiempo para estudiar y no quiso. La actriz cuenta que el hecho de que iniciara muy pequeña en la televisión, hizo que no tuviera tiempo para desarrollarse profesionalmente.

“Yo empecé tan pequeñita que no había estudiado nada. Cuando entré a Al Fondo Hay Sitio le pedí a la productora permiso para estudiar, me dijo que era imposible dármelo, porque acababa de empezar la serie y no sabía cómo iban a ser los rodajes. Caso contrario pasó con mi compañera, que no conozco su vida, pero en mi caso mi sueldo sí era para que comamos. Entre mi mamá y yo ayudábamos en la casa, entonces, yo sí necesitaba ese trabajo”, explicó la actriz.

Es así como Nataniel Sánchez decidió trabajar todo el día y no estudiar. “En ‘Al Fondo Hay Sitio’, Erick (Elera) y yo trabajábamos a tiempo completo, éramos los últimos en terminar de grabar”, indicó.

En el 2015, la cantante cuenta que habló con el canal y pedió tiempo para poder estudiar. “(Les dije) Lo requiero para mi crecimiento, y tuvimos una negociación. Me dieron permiso y empecé a estudiar inglés y administración de empresas, porque no me daba el tiempo para meterme a estudiar actuación, pedían una cantidad de horas y yo no podía. El permiso (que me dieron) era menos”, detalló Sánchez.

Después de actuar en una obra teatral, Nataniel se dio cuenta de que quería prepararse aún más y enfocarse en una carrera. Es por ello que una vez que concluyó ‘Al Fondo Hay Sitio’, cerró ese capítulo y se dispuso a buscar lugares en el extranjero para prepararse.

Luego de estudiar cursos cortos en Perú, emprendió su viaje a Barcelona, España, lugar donde terminó quedándose. Para la actriz, fue una de sus mejores decisiones.

Califica a productora de ‘Al Fondo Hay Sitio’ como mala líder

Nataniel aclaró que no tiene nada en contra de ‘Al Fondo Hay Sitio’, pues no fue la serie quien no le dejó estudiar, sino la cabeza del equipo, a quien no dudó en llamar una mala líder.

“‘Al Fondo Hay Sitio’ no era el obstáculo. ‘Al Fondo Hay Sitio’ tenía una cabeza y esa cabeza era la productora, la productora es la que decidía si sí o si no (estudiaba). O sea, claramente ella era la que no me estaba dejando estudiar, punto. No hay más”, dijo la actriz, quien no dudó en explayarse.

“A ver, para mí, el líder verdaderamente sabe y tiene que dejar que su gente siga creciendo, porque al final lo que aprenda, te va a beneficiar a ti como a la cabeza, el líder; pero hay líderes que no tienen esa visión, son como un obstáculo para tu crecimiento”, indicó la cantante.

Nataniel Sánchez interpretó a Fernanda de las Casas en "Al fondo hay sitio".

Nataniel Sánchez intentó llegar a un acuerdo con ‘Al Fondo Hay Sitio’

En otro momento, se refirió a la propuesta de regresar a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Nataniel Sánchez señaló que intentó llegar a un acuerdo con la producción, pero al no ver resultados, prefirió dar un paso al costado. Lo que tenía claro la actriz, es que no regresaría a la serie con las mismas condiciones.

“¿Cuáles eras mis condiciones? Que no te den el horario un día antes, que a mí me generó mucha ansiedad eso, porque no te puedes organizar. Una producción de ficción se puede organizar, que decidan no hacerlo es otra cosa. Porque les ha funcionado así, porque es una manera de trabajar, es otra cosa. Y tienen derecho”, indicó Nataniel Sánchez..