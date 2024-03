Efraín Aguilar responde a Nataniel Sánchez por fuerte crítica contra Al Fondo Hay Sitio.

Efraín Aguilar se refirió a las recientes declaraciones de Natalia Sánchez, quien reveló por qué decidió no volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’. La actriz señaló que una productora de la serie no le permitía desarrollarse profesionalmente, siendo un obstáculo para su carrera.

“Yo empecé tan pequeñita que no había estudiado nada. Cuando entré a Al Fondo Hay Sitio le pedí a la productora permiso para estudiar, me dijo que era imposible dármelo, porque acababa de empezar la serie y no sabía cómo iban a ser los rodajes. Caso contrario pasó con mi compañera, que no conozco su vida, pero en mi caso mi sueldo sí era para que comamos. Entre mi mamá y yo ayudábamos en la casa, entonces, yo sí necesitaba ese trabajo”, explicó la actriz en el programa de Verónica Linares, La Linares.

Asimismo, señaló que “en ‘Al Fondo Hay Sitio’, Erick (Elera) y yo trabajábamos a tiempo completo, éramos los últimos en terminar de grabar”.

En el 2015, decidió pedir otra oportunidad. Esta vez sí le permitieron estudiar, pero escasas horas. “(Les dije) Lo requiero para mi crecimiento, y tuvimos una negociación. Me dieron permiso y empecé a estudiar inglés y administración de empresas, porque no me daba el tiempo para meterme a estudiar actuación, pedían una cantidad de horas y yo no podía. El permiso (que me dieron) era menos”, detalló Sánchez a Verónica Linares.

Asimismo, criticó duramente a la productora, pues no la consideraba una buena líder. “‘Al Fondo Hay Sitio’ no era el obstáculo. ‘Al Fondo Hay Sitio’ tenía una cabeza y esa cabeza era la productora, la productora es la que decidía si sí o si no (estudiaba). O sea, claramente ella era la que no me estaba dejando estudiar, punto. No hay más”, dijo la actriz, quien no dudó en explayarse.

“A ver, para mí, el líder verdaderamente sabe y tiene que dejar que su gente siga creciendo, porque al final lo que aprenda, te va a beneficiar a ti como a la cabeza, el líder; pero hay líderes que no tienen esa visión, son como un obstáculo para tu crecimiento”, indicó la cantante.

Es por ello que cuando le propusieron regresar a la producción puso sus condiciones. Al no llegar a un acuerdo, no aceptó. Nataniel Sánchez señala que para ella era importante contar con tiempos para seguir desarrollándose, y el hecho que los horarios se sepan de un día para otro eran perjudiciales para ella.

Nataniel Sánchez contó que productora de 'Al Fondo Hay Sitio' fue un obstáculo en su carrera.

¿Qué respondió Efraín Aguilar?

El exproductor fue consultado sobre estas palabras. En principio, indicó que Nataniel Sánchez era su hija, pues inició con ella el proyecto ‘Al Fondo Hay Sitio’.

“Nataniel es libre de desarrollarse en otro país y eso no quiere decir que deje de ser artista. Es más, mi hija, porque es mi hija, ha hecho un giro porque está bailando y baila muy bien, también canta. Cuando yo la conocí bailaba en un programa infantil”, indicó.

“Pasó casting, no es que la llamé y quedó. Todos los actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ pasaron casting, por eso les digo ‘ustedes no tienen que agradecerle a nadie porque ustedes ganar el papel en un casting donde estuvieron 5 mil personas’. Me demostraron que tenía talento”, aseguró Efraín Aguilar.

Nataniel Sánchez admite que rechazó estar en 'Al Fondo Hay Sitio'. Captura/América TV

El productor señaló que respeta las “decisiones personales” de Nataniel Sánchez. “Uno no tiene por qué meterse. Si se fue muy bien, ella se fue a España a hacer su carrera. Ella es dueña de su futuro artístico”, dijo.

El también actor señaló que todos los actores de ‘Al Fondo Hay Sitio’ tienen potencial para seguir su carrera en el extranjero. “El artista es aquí y en la china. Lo que faltan son oportunidades. Los artistas que han salido han triunfado. Les ha costado, pero lo han logrado. El talento es actitud”, dijo.

¿Qué opina sobre el posible regreso de Andrés Wiese a ‘AFHS’?

Efraín Aguilar también fue consultado sobre los rumores de un posible ingreso de Andrés Wiese a ‘Al Fondo Hay Sitio’. Recordemos que el actor no descartó la posibilidad, generando la emoción de sus seguidores.

“Andrés Wiese si regresa es su decisión, yo no califico eso. Eso lo califica la producción, y yo sería impertinente en meterme en las decisiones de Gigio Aranda que es mi amigo”, dijo.

Efraín Aguilar habló sobre la novena temporada de 'AFHS'.

Efraín Aguilar resaltó que no tiene ningún problema con la producción actual de la exitosa serie. Al contrario, respeta su trabajo y espera que le vaya bien en su regreso.

“¿Que voy a regresar? Absolutamente nadie me ha hablado eso, sé que van a debutar y le deseo mucho éxito, porque es mi equipo de producción, a quienes quiero, son mis hijos que los tuve desde el año 96 que regresé a Panamericana. Y es el mismo que sigue hasta ahora, por lo tanto, tengo que desearles lo mejor, el éxito para ellos”, sentenció.

“Yo no tengo ninguna enemistad con nadie. Los problemas personales que haya tenido, son personales. No lo voy a contar”, acotó bastante firme.