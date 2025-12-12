Luciano Maza fue designado por el papa León XIV como nuevo arzobispo de Piura en reemplazo del ‘sodalité’ Jose Antonio Eguren

El papa León XVI hizo nuevos nombrameintos .Foto: Vida nueva

El papa León XIV oficializó dos nuevos nombramientos bajo su gestión. El nuevo Arzobispo Metropolitano de la Arquidiócesis de Piura es el reverendo Luciano Maza Huamán, quien se desempeñaba como vicario general de la misma arquidoces. De esta manera, la Santa Sede reemplaza al ‘sodalité’ José Antonio Eguren.

En el caso del monseñor Juan Carlos Asqui Pilco, de ser auxiliar de la diócesis de Tacna y Moquegua ahora es nuevo obispo prelado de la Prelatura Territorial de Chuquibamba.

El papa León XVI hizo nuevos nombrameintos .Foto: Vida nueva

Perfil de Luciano Maza

Luciano Maza nació el 4 de junio de 1957. Estudió Filosofía en el Seminario San Luis Gonzaga de Jaén y Teología en la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima. Fue ordenado sacerdote el 25 de marzo de 1987 e ingresó a la Arquidiócesis Metropolitana de Piura.

El nuevo arzobispo de Piura reemplazará a José Antonio Eguren, involucrado en los casos de abuso sexual y psicológico del Sodalicio de Vida Cristiana, organización ya disuelta por el actual sumo pontífice de la Iglesia Católica. El Vaticano pidió su renuncia el 2 de abril del 2024. Ha ocupado los siguientes cargos:

Vicario parroquial del Sagrado Corazón de Jesús (1987-1988); párroco de San Silvestre (1989-1990)

formador, director espiritual y profesor en el Seminario Arquidiocesano de San Juan María Vianney (1991-2001)

Asistente Espiritual Regional del Instituto Secular del Evangelio (1995-2013)

Canciller de la Arquidiócesis de Piura (1999-2002)

Asistente Espiritual Diocesano del Movimiento Juan XXIII (desde 2010)

Miembro del Colegio de Consultores y del Consejo Presbiteral y miembro de la Vicaría de la Familia (desde 2023)

vicario general de la Arquidiócesis Metropolitana de Piura. Cuenta con estudios posteriores en Teología Pastoral, en Psicología, en Espiritualidad

El papa León XVI hizo nuevos nombrameintos .Foto: Vida nueva

¿Quién es Juan Carlos Asqui?

Carlos Asqui estudió Filosofía en el Seminario Nacional Cristo Sacerdote, en Colombia, y Teología en el Instituto Superior de Estudios Teológicos Juan XXIII - ISET, en Perú.

Nació el 7 de diciembre de 1972 en la ciudad de Tacna y estudió Teología. Fue ordenado sacerdote el 23 de abril de 2000, incardinando en la Diócesis de Tacna y Moquegua. Ocupó estos cargos oficiales:

Asistente Pastoral en Coruca, Inclán, Poquera y Tacna (2000)

Vicario parroquial de San Jerónimo de Ilo y Consejero del Movimiento Juvenil (2001);

Administrador de San Jerónimo de Ilo y Asesor Espiritual de Grupos Eclesiásticos y Carismáticos (2002)

Párroco de la Santísima Trinidad en Ilo (2003) y del Santuario Señor de Locumba en Tacna (2004-2006)

Tesorero y miembro del Consejo Económico de la Diócesis de Tacna y Moquegua (2006-2013)

Párroco de San José Misericordioso en Tacna (2007-2013)

Tesorero del Seminario Diocesano San José en Tacna (2013); Párroco de San Antonio de Padua en Moquegua (2014-2019)

Miembro del Consejo Presbiteral de Tacna y Moquegua (2014)

Vicario episcopal para la Pastoral y para la implementación del Plan de Renovación y Evangelización de la Diócesis (2014-2019), y rector del Seminario Diocesano San José en Tacna (2019-2022).

obispo titular de Arpi y auxiliar de la Diócesis de Tacna y Moquegua el 26 de marzo de 2022, recibiendo la consagración episcopal el 12 de mayo de 2022. Hasta entonces, fue Administrador Apostólico de la Prelatura Territorial de Chuquibamba.

La renuncia de Eguren

El ahora exarzobispo José Antonio Eguren Anselmi, quien renunció a inicios del año pasado a su puesto en Piura, es considerado uno de los principales impulsores de la estructura denunciada por abusos físicos, psicológicos y sexuales dentro de la agrupación Sodalicio de Vida Cristiana. Él había ocupado posiciones de liderazgo mientras enfrentaba acusaciones judiciales y denuncias sobre la apropiación de terrenos en Piura.

El proceso que condujo a su dimisión estuvo influido por una investigación interna del Vaticano, que incluyó la llegada al Perú de los enviados Charles Scicluna y Jordi Bertomeu para escuchar a denunciantes y responsables. La misión recopiló información sobre los actos perpetrados y las acciones para silenciar las denuncias, presentando un informe al Papa Francisco que aceleró la decisión de solicitar la salida de Eguren.

Durante estos años, Eguren reaccionó judicialmente frente a periodistas que investigaban el caso, como Pedro Salinas y Paola Ugaz, quienes publicaron reportajes sobre los abusos y enfrentaron demandas por parte del exarzobispo. Otros comunicadores también fueron objeto de querellas cuando expusieron denuncias relacionadas con el tráfico de tierras y la gestión del Sodalicio en Piura.

De acuerdo con el periodista Pedro Salinas, la dimisión del exarzbobispo constituye el tercer golpe relevante propinado por la Iglesia Católica a los mandos del Sodalicio. La acción es resultado de una década de investigaciones internas y externas que, hasta ahora, no habían producido mayores consecuencias para los principales dirigentes del grupo, algunos de los cuales reconocieron participación en el encubrimiento de denuncias.