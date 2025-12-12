José Luna critica ley fujimorista que impulsa corredor vial en zona con narcopistas y cultivos ilegales, pero su bancada votó a favor

¿Doble discurso? El congresista y ahora candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna, criticó con dureza la ley impulsada por el fujimorismo que permite la construcción de un corredor vial en la selva amazónica, en una zona marcada por narcopistas, cultivos cocaleros y otras actividades ilícitas.

Luna fue aún más severo con algunos colegas, a quienes acusó de ser “testaferros de los grandes poderes”. Además, afirmó que el Ejército y la Marina tienen identificados a los responsables, pero “no hacen nada”.

“Hay congresistas que son testaferros de los grandes poderes y la inteligencia del Ejército y la Marina lo sabe, pero políticamente no les conviene actuar”, declaró. “¿Quién está moviendo a ese congresista?”, agregó.

Candidato de Podemos Perú cuestiona leyes que fueron aprobadas con los votos de su bancada

El líder de Podemos Perú también señaló que la producción cocalera en el país ha superado la de Colombia. “Para contra la droga, no es cuestión de la droga, es cuestión de la corrupción”, subrayó.

Si Luna se mostró tan indignado por el avance del narcotráfico en el Perú e incluso aseguró que su familia teme por su vida debido a los enfrentamientos con los grandes poderes, queda la pregunta: ¿por qué su bancada no se opuso a la ley que ahora cuestiona?

La iniciativa fujimorista para declarar de interés nacional la construcción de la carretera UC - 105 fue aprobada en el pleno de setiembre con una abrumadora mayoría e incluso exonerada de segunda votación, con diez votos a favor provenientes de la bancada de Podemos Perú.

Pista de aterrizaje de 900 m camuflada en un camino anexo a la UC-105. (Upper Amazon Conservancy).

Asi fue la votación en el Congreso

El acta de la sesión parlamentaria indica que la iniciativa obtuvo 83 votos a favor, una abstención y ninguna postura en contra. Aunque 28 congresistas no participaron por encontrarse ausentes o con licencia, no se registró un solo voto que objetara la propuesta que habilita la construcción de la carretera UC-105, en un corredor que atraviesa zonas donde sobrevuelos y reportajes periodísticos han identificado cultivos ilegales de coca, minería informal, tala indiscriminada y más de una docena de narcopistas.

Votación del Pleno del Congreso sobre la habilitación de la carretera UC-105, con 83 votos a favor, 0 encontra y 1 abstención. (Captura)

Fuerza Popular: 13

Alianza para el Progreso: 13

Podemos Perú: 10

Perú Libre: 6

Renovación Popular - Voces Del Pueblo: 5

Juntos Por El Perú - Somos Perú: 7

Somos Perú: 6

Acción Popular: 6

Avanza País - Partido De Integración Social: 2

Bancada Socialista: 3

Honor y Democracia: 4

Bloque Democrático Popular: 3

No Agrupados: 5

En el registro de la sesión no figura el voto de José Luna.

UC - 105: Un corredor que favorece las economías ilegales

La carretera UC-105, recientemente habilitada mediante una ley promulgada bajo el gobierno de José Jerí, conecta Pucallpa con Puerto Breu, en la frontera con Brasil. Si bien la iniciativa se presenta como un avance para la integración regional, expertos y líderes indígenas advierten que su verdadero impacto facilitaría la expansión de economías ilícitas en la Amazonía.

Integrantes de 28 territorios pertenecientes a 13 pueblos indígenas de ambos países conformaron la Comisión Transfronteriza Juruá–Yurúa–Alto Tamaya. Foto: Mongabay

Según reportes de Epicentro TV y organizaciones de la sociedad civil, la zona por donde se extiende la UC-105 muestra una acelerada deforestación impulsada por cultivos ilegales de hoja de coca, rutas informales y narcopistas clandestinas. La vía atravesaría territorios donde operan organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y la minería ilegal, lo que, según analistas, reproduce un modelo observado en otras regiones: la construcción de carreteras formales termina facilitando la logística y el tránsito de redes delictivas transfronterizas.

José Jerí habilita vía en Ucayali pese a alertas por narcotráfico, minería ilegal y rechazo de comunidades indígenas. Foto: composición Presidencia/ captura Epicentro TV

La ley fue impulsada por la bancada de Fuerza Popular, sin incorporar la consulta a las comunidades indígenas, pese a que serían las más afectadas por la apertura de la vía. “Somos indígenas y también somos peruanos. No queremos ser maltratados, por eso se ha formado la Comisión Transfronteriza, para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, para recordar que los bosques no están en venta y que el río no es un negocio. Es nuestro río, donde vivimos”, declaró un líder indígena peruano.