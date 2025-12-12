Perú

¿Chalecos antibalas en el transporte público? ATU no descarta medida ante incremento de sicariato y ataques extorsivos

El presidente de la ATU afirma que seguirán lo que determine la PNP para salvaguardar a los operadores

Crecen ataques a choferes: ATU
Crecen ataques a choferes: ATU deja abierta opción de exigir chalecos antibalas.

Ante el incremento de amenazas, extorsiones y ataques armados contra transportistas en distintas regiones del país, el presidente de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández, señaló que la institución está dispuesta a adoptar medidas excepcionales si la Policía Nacional del Perú (PNP) lo considera necesario. Entre ellas, no descartó que los conductores puedan utilizar chalecos antibalas como parte de su equipamiento de seguridad.

En entrevista con Exitosa, Hernández remarcó que la violencia contra operadores del transporte público no ha disminuido significativamente, incluso bajo el estado de emergencia decretado por el Ejecutivo. Por ello, indicó que la ATU seguirá todas las recomendaciones de la PNP para resguardar la integridad de los trabajadores que continúan siendo blanco de sicarios y extorsionadores.

“Nosotros estamos siguiendo sus recomendaciones en estos temas y apoyando la labor en favor de la seguridad de cada uno de nuestros operadores”, afirmó. Añadió que, si la PNP dispone el uso obligatorio de chalecos, la entidad respaldará la medida. “Tomaremos todas las medidas que quienes dominan este tema nos indiquen. Siempre ponemos el hombro”, sostuvo.

ATU informa desvíos en transporte
ATU informa desvíos en transporte público durante el sábado 22 y domingo 23 de noviembre por el recorrido de la antorcha y la maratón de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho en Lima. Foto: Composición Infobae Perú

ATU aclara vinculación de detenidos en caso ‘Los Elegantes de Lima Este’

El titular de la ATU también se refirió a la reciente intervención policial contra la organización criminal Los Elegantes de Lima Este, en la que el coronel PNP José Manuel Cruz Chamba informó inicialmente que siete de los doce detenidos serían trabajadores de la ATU. La institución desmintió esta versión mediante un comunicado.

“Aclaramos que los siete detenidos no son trabajadores ni inspectores de la ATU. Se trata de inspectores municipales de transporte contratados exclusivamente por la Municipalidad de Ate bajo sus propios procesos y criterios”, señaló el documento.

La ATU precisó que existía un convenio de cooperación con dicho municipio para fortalecer la fiscalización en coordinación con la PNP, pero que los detenidos no forman parte de su plantilla.

Choferes que ya trabajan blindados: el caso de VIPUSA

Mientras se evalúan medidas oficiales, algunos transportistas han decidido actuar por su cuenta. Los choferes de la empresa Virgen de la Puerta (VIPUSA) han implementado blindaje artesanal en sus unidades y utilizan chalecos antibalas durante su jornada laboral.

Las modificaciones incluyen placas metálicas de hasta dos pulgadas en puertas, ventanas reforzadas y cabinas cerradas para el conductor. “La única manera es protegernos y encomendarnos a Dios”, dijo uno de los choferes, quien aseguró trabajar diariamente bajo amenaza.

Otro conductor mostró cómo funciona el refuerzo: “Vemos la ventana, pero detrás hay una lámina metálica para evitar que el disparo pueda pasar”.

Transporte urbano en alerta: conductores
Transporte urbano en alerta: conductores trabajan entre placas de metal y chalecos antibalas | Captura BDP

Un esfuerzo costoso y todavía insuficiente

El blindaje parcial de un bus tiene un costo que oscila entre S/ 1,000 y S/ 3,000, según informaron representantes de VIPUSA. La empresa ha recomendado estas medidas, pero la inversión corre por cuenta de los propietarios de cada vehículo.

“Son más de 120 unidades y la mayoría ya cuenta con algún nivel de blindaje”, señalaron. Sin embargo, los choferes advierten que, aunque el refuerzo les da cierta protección, no garantiza su seguridad total frente a la criminalidad. Por ello, piden apoyo del Estado para financiar parte de los gastos.

La ATU insiste en que cualquier decisión adicional dependerá de la PNP y del trabajo conjunto para combatir la delincuencia que afecta directamente a los operadores del transporte urbano. Mientras tanto, los transportistas continúan exponiéndose a riesgos diarios en rutas donde la extorsión y los ataques armados se han vuelto una amenaza constante.

