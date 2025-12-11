Una señal de serofobia es la resistencia a formar vínculos de amistad, laborales o afectivos una vez se conoce el diagnóstico de alguien cercano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desconocimiento y los mitos alrededor del VIH (virus de inmunodeficiencia humana) y el sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) persisten en Perú y continúan alimentando situaciones de discriminación. Según el Ministerio de Salud (Minsa), más de 96.000 personas viven con VIH en el país, mientras que el Seguro Social de Salud (EsSalud) viene registrando un incremento sostenido de los diagnósticos. Estas cifras revelan, según reportó la OMS (Organización Mundial de la Salud), que la epidemia está lejos de estar bajo control y que los prejuicios sociales todavía afectan tanto al acceso al tratamiento como al entorno de quienes conviven con el virus.

La serofobia, un término poco difundido en ámbitos no especializados, define el miedo irracional y el rechazo hacia las personas que viven con VIH. Esta reacción se expresa en distintos escenarios, desde el entorno familiar hasta el educativo y laboral, dificultando la vida cotidiana de quienes poseen el diagnóstico. Aunque las instituciones de salud advierten sobre la importancia de una convivencia libre de prejuicios, las ideas erróneas sobre las formas de transmisión siguen instaladas en el imaginario colectivo.

A pesar de los avances en materia de información, los mitos relacionados con el VIH generan temor en parte de la población peruana. El VIH, una infección viral que ataca el sistema inmunológico, tiene presente una alta carga de estigmas, reforzada por la desinformación.

Serofobia: señales de que tienes miedo a convivir con personas con VIH

Aceptar prejuicios puede ser complejo, pero reconocer ciertas conductas cotidianas es el primer paso para desmantelar la serofobia. Evitar el contacto físico con personas seropositivas, rechazar compartir espacios o utensilios, y expresar preocupación desproporcionada acerca de posibles contagios en actividades comunes (como comer juntos o utilizar un baño compartido) son señales de alerta. También resultan indicativas la resistencia a formar vínculos de amistad, laborales o afectivos una vez se conoce el diagnóstico de alguien cercano.

La serofobia también se manifiesta con la exclusión de eventos sociales o la reticencia a integrar a la persona con VIH en equipos de trabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas actitudes aparecen frecuentemente acompañadas de comentarios o acciones que buscan distanciar a la persona con VIH de la rutina grupal bajo argumentos sobre la seguridad de los demás. La discriminación se manifiesta en la exclusión de eventos sociales o la reticencia a integrar a la persona con VIH en equipos de trabajo, independientemente de su estado de salud.

Serofobia y mitos sobre el VIH

Entre las creencias falsas más difundidas sobresale la idea de que el VIH puede transmitirse por contacto casual, como besos, abrazos, uso compartido de platos o vasos, o por picaduras de insectos. También persiste la concepción de que la enfermedad es exclusivamente consecuencia de determinados estilos de vida o conductas sexuales de riesgo, deslindando la responsabilidad social y reduciendo el problema a un plano individual.

Estas creencias, sostenidas por el desconocimiento, refuerzan el estigma y generan una atmósfera de aislamiento. El VIH se transmite únicamente por intercambio de fluidos corporales específicos, como sangre, semen, secreciones vaginales o leche materna, y no por contactos habituales ni por el aire, la comida o el agua.

Entre las creencias falsas más difundidas sobresale la idea de que el VIH puede transmitirse por contacto casual, como abrazos (Imagen ilustrativa Infobae)

El enfoque preventivo y educativo constituye la principal estrategia para desmontar estos mitos. La información fundamentada y la empatía son herramientas que pueden transformar el entorno y permitir una convivencia informada y respetuosa.

Cómo la serofobia afecta a las personas con VIH

La serofobia promueve la exclusión social y el deterioro de la salud mental. Las personas con diagnóstico positivo enfrentan episodios de aislamiento, rechazo y obstaculización de oportunidades laborales o educativas. El temor al estigma limita su voluntad para buscar apoyo médico o psicológico a tiempo, lo que impacta negativamente en los índices de control del VIH.

Además, la estigmatización perpetúa ciclos de discriminación y dificulta la inserción social. El alejamiento en los vínculos familiares y el hostigamiento en espacios públicos o privados provocan daños profundos en la calidad de vida y el bienestar emocional de quienes viven con el virus.

La lucha contra la serofobia requiere información veraz y empatía. La inclusión y el respeto a los derechos humanos constituyen elementos centrales en la respuesta colectiva al VIH y al Sida. El reconocimiento de la serofobia y sus efectos es un pasoclave para avanzar en la construcción de sociedades más justas y libres de discriminación.