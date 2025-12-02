Perú

Día Mundial de la Lucha contra el Sida: mitos sobre la transmisión del VIH

La falta de información adecuada fomenta la difusión de mitos sobre la transmisión del VIH, lo que favorece la discriminación y dificulta la prevención

La distinción entre VIH y
La distinción entre VIH y Sida resulta esencial para comprender la evolución de la infección (Imagen ilustrativa Infobae)

Cada 1 de diciembre se recuerda el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, una fecha que coloca en el debate público el impacto del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de la enfermedad que puede causar, el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida). Este llamado global impulsa campañas informativas para combatir la estigmatización y la desinformación que rodean a estas condiciones.

En el caso del Perú, los reportes del Seguro Social de Salud (EsSalud) y del Ministerio de Salud (Minsa) precisan que existen más de 98 mil personas viviendo con VIH, de las cuales, aproximadamente el 25% desconoce su diagnóstico.

La falta de información adecuada fomenta la difusión de mitos sobre la transmisión del VIH, lo que incide directamente en la salud pública y favorece la discriminación. Estas creencias erróneas frecuentemente dificultan la prevención y el acceso oportuno a tratamientos efectivos.

Mitos sobre la transmisión del VIH

Los equívocos sobre las vías de contagio del VIH persisten en diferentes segmentos de la población. Una de las confusiones recurrentes es la asociación del virus con situaciones de contacto casual o el empleo de espacios compartidos, lo que carece de sustento científico.

El VIH se transmite prioritariamente a través de relaciones sexuales sin protección, el intercambio de jeringas o equipos de inyección contaminados, y de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia. La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que “la saliva, las lágrimas o el sudor no constituyen vías de transmisión, salvo que estén mezclados con sangre y entren en contacto con mucosas o heridas abiertas”. El uso de inodoros, piscinas, ropa o cubiertos por personas con VIH no implica exposición al virus.

El VIH es el virus
El VIH es el virus que afecta al sistema inmunológico (Europa Press)

Otro mito común sostiene que los mosquitos pueden propagar el VIH. Sobre este punto, la OMS aclara que “no existen pruebas científicas de la transmisión del virus por insectos u otros animales”. El VIH no se multiplica en los insectos ni se transmite por sus picaduras.

La creencia de que el VIH solo afecta a ciertos grupos étnicos, de orientación sexual o edad representa un obstáculo en las políticas de prevención. Los datos del Minsa muestran que todos los grupos poblacionales pueden verse expuestos al virus, por lo que el estigma solo dificulta que quienes viven con VIH accedan a pruebas, orientación y tratamiento oportunos.

Diferencia entre Sida y VIH

La distinción entre VIH y Sida resulta esencial para comprender la evolución de la infección. El VIH es el virus que afecta al sistema inmunológico. Cuando la respuesta inmunitaria se debilita de manera severa y aparecen infecciones oportunistas o ciertos tipos de cáncer, se presenta el estado denominado Sida. Este diagnóstico implica una mayor vulnerabilidad a enfermedades que habitualmente no afectan a personas con sistemas inmunes sanos.

Los portadores del VIH pueden convivir durante años sin desarrollar Sida ni manifestar síntomas. El acceso temprano a diagnóstico y tratamiento especializado puede evitar que la infección alcance etapas avanzadas. El Minsa promueve campañas de tamizaje y consejería para la detección y atención oportuna en centros de salud públicos y privados.

Tratamiento para VIH y Sida

El acceso a tratamiento es
El acceso a tratamiento es gratuito en el sistema de salud público peruano (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años se han implementado terapias antirretrovirales que permiten que personas con VIH lleven una vida prolongada y saludable. Estos medicamentos inhiben la replicación del virus en el organismo, lo que contribuye a que la carga viral disminuya hasta volverse indetectable en muchos casos, lo que además reduce el riesgo de transmisión.

El acceso a tratamiento es gratuito en el sistema de salud público peruano y, de acuerdo con cifras del Minsa y EsSalud, más de 70 mil personas acceden regularmente a medicamentos proporcionados por el Estado. El seguimiento médico incluye análisis periódicos y consejería sobre medidas de prevención y autocuidado.

Las campañas informativas, promovidas por organismos como la ONU Sida (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida), subrayan la importancia de la educación permanente para fortalecer la prevención, el diagnóstico temprano y el respeto por los derechos de quienes viven con VIH. Los especialistas insisten en la necesidad de erradicar los mitos y barreras sociales que perpetúan la discriminación y obstaculizan la respuesta integral frente a la epidemia.

