Qué se celebra el 11 de diciembre en el Perú: una fecha marcada por justicia, memoria y desafíos ambientales

La fecha destaca por aniversarios de figuras políticas y literarias, la creación de un distrito costero, un fallo judicial relevante y una jornada internacional dedicada a la protección de ecosistemas montañosos (Carlos Díaz)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de diciembre reúne acontecimientos decisivos para la historia peruana y conmemoraciones de alcance global. Ese día nacieron o partieron figuras centrales como Henry Pease, impulsor del diálogo democrático, y Felipe Sassone, referente literario con obra prolífica.

También se creó el distrito piurano de Los Órganos, conocido por su actividad pesquera y turística. En 2007, Alberto Fujimori fue condenado por el allanamiento a la vivienda vinculada a Vladimiro Montesinos, en un fallo que marcó la justicia peruana.

Además, el mundo celebra el Día Internacional de las Montañas, que subraya la necesidad de proteger estos ecosistemas esenciales.

11 de diciembre de 1944 — nacimiento de Henry Pease, figura clave de la izquierda peruana

El nacimiento de Henry Pease resalta a un sociólogo que convirtió el análisis crítico en acción pública, desde cátedras universitarias hasta la conducción del Congreso en etapas marcadas por la violencia. (Andina)

Henry Gustavo Pease García nació en Lima y se formó en sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde enseñó durante más de tres décadas.

Desempeñó cargos públicos como teniente alcalde de Lima en los años 80, congresista constituyente y parlamentario en varios periodos, además de presidir el Congreso en 2003. En 1989 convocó la Marcha por la Paz contra la violencia terrorista.

Autor de varios libros de análisis político, fue reconocido con altas condecoraciones. Falleció el 9 de agosto de 2014, dejando un legado duradero en la defensa de la democracia.

11 de diciembre de 1959 — Fallecimiento de Felipe Sassone, prolífico dramaturgo peruano

La muerte de Felipe Sassone cerró la trayectoria diversa de un creador que transitó por el teatro, la poesía, la crítica y el periodismo, consolidando una obra prolífica en la escena hispana. (EFE)

Felipe Sassone Suárez nació en Lima en 1884 y desarrolló una carrera multifacética como dramaturgo, periodista, poeta, novelista y crítico literario. Abandonó estudios de filosofía y medicina para dedicarse a las letras y la música, firmando crónicas taurinas bajo el seudónimo “El Nene”.

Vivió la mayor parte de su vida en Europa, sobre todo en España, donde consolidó su prestigio teatral. Produjo más de cincuenta comedias, publicó libros de poesía, novelas, críticas y memorias.

También trabajó como barítono, actor y conferencista. Murió en Madrid el 11 de diciembre de 1959, dejando un legado artístico influyente en el ámbito literario hispano.

11 de diciembre de 1964 — Creación oficial del distrito de Los Órganos en Talara, Piura

El establecimiento oficial de Los Órganos dio forma administrativa a una zona de tradición marítima y creciente actividad turística, definida por su particular geografía y su historia comunitaria. (Nao Alayo)

El distrito de Los Órganos, en la provincia de Talara (Piura), ocupa 165,01 km² y alberga cerca de 11 000 habitantes según censo reciente. Fue fundado el 11 de diciembre de 1964.

Su nombre proviene del sonido que produce el viento al chocar con los cerros, similar a un órgano musical. Su territorio combina costa con bosque seco ecuatorial, y su población se dedica desde el siglo XX a la pesca, el turismo y actividades ligadas al petróleo.

Las playas y paisajes costeros atraen visitantes, mientras el comercio y la comunidad de pescadores conforman la base social del distrito.

11 de diciembre de 2007 — Fujimori recibió seis años de prisión por el allanamiento a la casa de Montesinos

La sentencia contra Alberto Fujimori fijó seis años de prisión por ordenar el registro ilegal de dos inmuebles vinculados a Montesinos, en un proceso que marcó un hito en la justicia peruana. (Andina)

Un tribunal peruano condenó a Alberto Fujimori a seis años de cárcel por ordenar el allanamiento ilegal de la vivienda de la esposa de Vladimiro Montesinos en noviembre del 2000, cuando el ex asesor había huido tras revelarse grabaciones que evidenciaban corrupción.

La sentencia incluyó una reparación civil de 400.000 soles y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. El fallo señaló que un grupo policial, acompañado por un falso fiscal, ingresó a dos inmuebles y retiró maletas y cajas sin inventario, presuntamente con material que comprometía al ex mandatario. Fujimori anunció que apelaría la decisión.

11 de diciembre de 2003 — Día Internacional de las Montañas

La fecha dedicada a las montañas destaca su papel en la provisión de recursos vitales y en la estabilidad ambiental, y llama a atender los impactos del clima y la explotación en sus territorios. (Andina)

El 11 de diciembre marca el Día Internacional de las Montañas, instituido por la ONU para resaltar la relevancia de estos ecosistemas. Las montañas aportan agua vital, biodiversidad y recursos a comunidades globales, y sostienen hábitats esenciales para plantas y animales.

Además, proveen agua dulce a más de la mitad de la población mundial y abastecen servicios de energía renovable, agricultura y turismo.

La jornada recuerda que estos territorios enfrentan amenazas crecientes como el cambio climático, la degradación del suelo y la explotación excesiva. Ese día invita a reflexionar y promover su conservación para garantizar su rol en el futuro.