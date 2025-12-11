Perú

Precio de entradas para ver a ‘5 Seconds of Summer’: fecha, lugar y detalles del concierto

La banda australiana anuncia una esperada presentación como parte de su Everyone’s a Star World Tour, con un repertorio que incluirá su exitoso último álbum y temas emblemáticos de su carrera

Guardar
5 Seconds of Summer viene
5 Seconds of Summer viene a Perú como parte de su Everyone’s a Star World Tour.

La agrupación australiana 5 Seconds of Summer anunció oficialmente su regreso a Lima como parte de su “Everyone’s a Star World Tour”. La noticia fue confirmada tras varios meses de especulaciones y ha generado inmediata expectativa entre sus seguidores.

El retorno de 5 Seconds of Summer marca su primera aparición en escenarios latinoamericanos tras más de dos años de ausencia. En este nuevo recorrido, la banda compuesta por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin presenta su álbum más reciente, EVERYONE’S A STAR!, lanzado este año con notable recepción tanto de crítica como de público. El disco debutó en la posición número uno del Reino Unido y se posicionó entre los diez más vendidos del ranking Billboard 200 en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de &nbsp;5 Seconds of Summer?

El concierto está programado para el próximo 27 de septiembre en Costa 21, convirtiéndose en una de las paradas más esperadas de la gira en Sudamérica

El nuevo álbum, grabado entre Los Ángeles y Nashville, profundiza en aspectos de identidad y madurez artística, al tiempo que explora la dualidad entre la fama y la autenticidad creativa. “Cada canción se siente viva de una manera que nos recuerda por qué empezamos a hacer música en primer lugar”, expresaron los miembros de la banda durante el anuncio. El trabajo fusiona influencias pop, rock y punk y contiene sencillos que se han instalado rápidamente entre las tendencias de plataformas de streaming como “Not OK”, “Boyband” y “Telephone Busy”.

5 Seconds of Summer llega
5 Seconds of Summer llega a Perú para alegría de sus fieles seguidores.

La edición estándar de EVERYONE’S A STAR! incluye 12 temas, mientras que la versión deluxe Fully Evolved suma cuatro pistas adicionales. El nuevo repertorio será el eje central de la presentación en Costa 21, aunque los fanáticos también esperan revisitar éxitos icónicos de la banda, como “Youngblood”, “She Looks So Perfect” y “Amnesia”.

Desde sus inicios, 5 Seconds of Summer ha consolidado una base de seguidores en todo el mundo y en especial en Latinoamérica, donde suelen agotar recintos en cada visita.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket. La preventa exclusiva para clientes BBVA se habilitó desde el jueves 11 de diciembre desde las 10:00 a.m., ofreciendo un descuento del 15% por tiempo limitado. Un día después, el viernes 12 de diciembre, dará inicio la venta general, también a partir de las 10:00 a.m., abriendo el acceso a todo el público interesado en asistir al evento. Las condiciones y precios se encuentran disponibles en el sitio oficial de la plataforma.

El “Everyone’s a Star World Tour” contempla conciertos en EuropaNorteaméricaAustralia y varios países de Latinoamérica, resaltando la proyección internacional de la banda en su nueva etapa.

5 Seconds of Summer anuncia
5 Seconds of Summer anuncia una esperada presentación el 27 de septiembre

Para la presentación en Lima, se espera una producción de gran escala y el despliegue técnico característico de los shows en vivo de 5 Seconds of Summer. El concierto en Costa 21 no solo presentará su nuevo material, sino que celebrará la historia del grupo y la conexión con sus seguidores peruanos.

¿Cuánto están las entradas para 5 Seconds of Summer?

El precio varía según las zonas:

PLATINUM

  • Preventa Artista: S/ 379.50
  • Preventa BBVA: S/ 330.00
  • Precio Full: S/ 379.50
  • Conadis: S/ 313.50

VIP

  • Preventa Artista: S/ 207.00
  • Preventa BBVA: S/ 180.00
  • Precio Full: S/ 207.00
  • Conadis: No disponible (—)

PAQUETES VIP (Precio Full)

(válido del 12/12/25 hasta el 27/09/26)

<b>VIP No.1 Obsession</b>

  • S/ 1059.50

<b>VIP “Bite The Apple” – Upgrade Package</b>

  • S/ 949.50

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.

Temas Relacionados

5 Seconds of Summerperu-entretenimientoConciertos en Lima

Más Noticias

Tomás Gálvez: “La inhabilitación de Delia Espinoza, honestamente, ha sido excesiva”

A pesar de que Espinoza no aprobó el Reglamento por el que el Congreso la inhabilitó, el fiscal de la Nación interino evitó referirse a este punto

Tomás Gálvez: “La inhabilitación de

El sol peruano se apreció frente al dólar y superó a las monedas de China y Japón

Según el Banco Central de Reserva, la moneda peruana se apreció más que no solo el dólar, sino también las divisas asiáticas

El sol peruano se apreció

Sube el precio del pollo a dos semanas de la Navidad: ¿a cuánto se vende en los mercados?

Peruanos también prefieren cortes específicos de pollo debido al alza del precio. El Midagri garantiza el abastecimiento de este tipo de carne en mercados de Lima

Sube el precio del pollo

Alianza Lima rechazó jugar contra Universitario en VIDU la final vuelta por la Liga Femenina 2025: “Es negligente”

Tras un contundente comunicado, el club victoriano levantó su voz de protesta por la localía de la ‘U’ en el recinto de Lurín para el duelo de vuelta que definirá al campeón del torneo nacional

Infobae

SUNAT incauta US$ 254 millones en contrabando en 2025: estos son los productos que más golpearon las mafias

El uso de inteligencia aduanera, tecnología avanzada y operativos coordinados permitió a las autoridades bloquear cargamentos ilegales en los principales puntos fronterizos y rutas estratégicas del país

SUNAT incauta US$ 254 millones
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú ve un país tomado

Perú ve un país tomado por las economías ilícitas: 94% vincula corrupción con minería ilegal, tala y narcotráfico

Tomás Gálvez: “La inhabilitación de Delia Espinoza, honestamente, ha sido excesiva”

Mesías Guevara afirma que José Jerí está “jugando a la política”: “Me parece un figuretti”

Martha Chávez, Karina Beteta, Karla Schaefer y más figuras antiguas del fujimorismo vuelven a postular al Congreso

Más de 80 % de peruanos considera que el Congreso es la institución más corrupta del país

ENTRETENIMIENTO

Rodrigo ‘Gato’ Cuba respalda a

Rodrigo ‘Gato’ Cuba respalda a Melissa Paredes en enfrentamiento con Magaly Medina y pide respeto a la privacidad de su hija

Karina Rivera y María Pía Copello: la historia de una enemistad que terminó en un encuentro digital

Santi Lesmes explica por qué Pol Deportes no narró partido de Real Madrid vs Manchester City en vivo: “Fue imposible”

Janet Barboza discute en vivo con psicóloga por el caso de Samahara Lobatón y Bryan Torres: “Respete mi posición”

Lesly Águila y Cielo Fernández, de Corazón Serrano, alarman a fans tras dar positivo a Covid-19

DEPORTES

Alianza Lima despidió a Hernán

Alianza Lima despidió a Hernán Barcos con emotivo video: “Tu nombre ya quedó escrito en blanco y azul”

Alianza Lima rechazó jugar contra Universitario en VIDU la final vuelta por la Liga Femenina 2025: “Es negligente”

Mundial de Clubes de vóley 2025: cruces y equipos clasificados a las semifinales del torneo

Reimond Manco elogió a Paulo Autuori en Sporting Cristal y dejó mensaje a Alianza Lima: “Es un entrenador que no te aguanta coju...”

Dónde ver Alianza Lima vs Savino Del Bene HOY: canal tv online del duelo por Mundial de Clubes de Vóley 2025