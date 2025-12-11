Precio de entradas para ver a ‘5 Seconds of Summer’: fecha, lugar y detalles del concierto

5 Seconds of Summer viene a Perú como parte de su Everyone’s a Star World Tour.

La agrupación australiana 5 Seconds of Summer anunció oficialmente su regreso a Lima como parte de su “Everyone’s a Star World Tour”. La noticia fue confirmada tras varios meses de especulaciones y ha generado inmediata expectativa entre sus seguidores.

El retorno de 5 Seconds of Summer marca su primera aparición en escenarios latinoamericanos tras más de dos años de ausencia. En este nuevo recorrido, la banda compuesta por Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin presenta su álbum más reciente, EVERYONE’S A STAR!, lanzado este año con notable recepción tanto de crítica como de público. El disco debutó en la posición número uno del Reino Unido y se posicionó entre los diez más vendidos del ranking Billboard 200 en Estados Unidos.

¿Cuándo y dónde será el concierto de 5 Seconds of Summer?

El concierto está programado para el próximo 27 de septiembre en Costa 21, convirtiéndose en una de las paradas más esperadas de la gira en Sudamérica

El nuevo álbum, grabado entre Los Ángeles y Nashville, profundiza en aspectos de identidad y madurez artística, al tiempo que explora la dualidad entre la fama y la autenticidad creativa. “Cada canción se siente viva de una manera que nos recuerda por qué empezamos a hacer música en primer lugar”, expresaron los miembros de la banda durante el anuncio. El trabajo fusiona influencias pop, rock y punk y contiene sencillos que se han instalado rápidamente entre las tendencias de plataformas de streaming como “Not OK”, “Boyband” y “Telephone Busy”.

La edición estándar de EVERYONE’S A STAR! incluye 12 temas, mientras que la versión deluxe Fully Evolved suma cuatro pistas adicionales. El nuevo repertorio será el eje central de la presentación en Costa 21, aunque los fanáticos también esperan revisitar éxitos icónicos de la banda, como “Youngblood”, “She Looks So Perfect” y “Amnesia”.

Desde sus inicios, 5 Seconds of Summer ha consolidado una base de seguidores en todo el mundo y en especial en Latinoamérica, donde suelen agotar recintos en cada visita.

¿Cuándo inicia la venta de entradas?

Las entradas estarán a la venta a través de Teleticket. La preventa exclusiva para clientes BBVA se habilitó desde el jueves 11 de diciembre desde las 10:00 a.m., ofreciendo un descuento del 15% por tiempo limitado. Un día después, el viernes 12 de diciembre, dará inicio la venta general, también a partir de las 10:00 a.m., abriendo el acceso a todo el público interesado en asistir al evento. Las condiciones y precios se encuentran disponibles en el sitio oficial de la plataforma.

El “Everyone’s a Star World Tour” contempla conciertos en Europa, Norteamérica, Australia y varios países de Latinoamérica, resaltando la proyección internacional de la banda en su nueva etapa.

Para la presentación en Lima, se espera una producción de gran escala y el despliegue técnico característico de los shows en vivo de 5 Seconds of Summer. El concierto en Costa 21 no solo presentará su nuevo material, sino que celebrará la historia del grupo y la conexión con sus seguidores peruanos.

¿Cuánto están las entradas para 5 Seconds of Summer?

El precio varía según las zonas:

PLATINUM

Preventa Artista: S/ 379.50

Preventa BBVA: S/ 330.00

Precio Full: S/ 379.50

Conadis: S/ 313.50

VIP

Preventa Artista: S/ 207.00

Preventa BBVA: S/ 180.00

Precio Full: S/ 207.00

Conadis: No disponible (—)

PAQUETES VIP (Precio Full)

(válido del 12/12/25 hasta el 27/09/26)

<b>VIP No.1 Obsession</b>

S/ 1059.50

<b>VIP “Bite The Apple” – Upgrade Package</b>

S/ 949.50

¿Cómo comprar entradas en Teleticket?

1. Ingresa a la página web de Teleticket o haciendo clic AQUÍ.

2. Crea tu cuenta de usuario. Te pedirán una contraseña y tus datos personales, al igual que tu correo electrónico vigente.

3. Confirma tu registro entrando a tu correo y luego regresa a la página de Teleticket.

4. Con tu cuenta creada, será momento de ingresar a Teleticket y buscar el evento de tu preferencia.

5. Cuando tengas tu lugar en la cola virtual, solo queda esperar. Apenas llegue tu turno, ingresarás automáticamente al evento y te saldrán las zonas del evento y los precios.

6. Selecciona tus asientos y la zona donde deseas estar > reservar asiento > comprar. Aquí tendrás que ingresar los datos de tu tarjeta.

7. Al finalizar te saldrá que la compra ha sido realizada e inmediatamente tus tickets o boletos de entrada estarán en la parte de “MIS E- TICKETS”. Corrobora que estén ahí y listo ya tienes tu entrada asegurada.

Recuerda no compartir con nadie tu ticket. Evita ser víctima de casos de estafa.