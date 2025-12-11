Johana Cubillas denuncia: “Macarena Vélez se metió con un hombre casado y tengo pruebas” en medio de su divorcio con Juan Ichazo.

Johana Cubillas denuncia: "La señora Macarena Vélez se metió con un hombre casado y tengo las pruebas" en medio de su divorcio con Juan Ichazo. Video: América Hoy

El conflicto entre Johana ‘Nena’ Cubillas, empresaria e hija del exfutbolista Teófilo Cubillas, y su esposo Juan Ichazo ha escalado a un enfrentamiento mediático que involucra acusaciones de adulterio, un proceso de divorcio judicializado y la participación de la modelo Macarena Vélez.

Acusaciones de Johana Cubillas y situación legal

Johana Cubillas ha sostenido públicamente que su matrimonio terminó debido a una infidelidad de Juan Ichazo con Macarena Vélez. La empresaria afirmó: “La señora Macarena Vélez se metió con un hombre casado y tengo las pruebas. Me casé por bienes separados”. Cubillas ha insistido en que el divorcio se resolverá en la vía judicial, argumentando que existen pruebas de adulterio y que la separación no pudo concretarse por la vía notarial debido a desacuerdos económicos con Ichazo, quien, según ella, pretendía que ella asumiera los gastos del trámite.

Cubillas detalló que Ichazo vivió en su casa hasta el 12 o 13 de febrero, fecha en la que ambos viajaron a Argentina, y que ya desde los primeros días de ese mes él mantenía una relación con Vélez. “Adulterio hubo de todas maneras”, afirmó la empresaria, quien también señaló que su madre fue testigo de la convivencia, ya que preparaba comida para Ichazo en ese periodo.

El proceso de divorcio, según Cubillas, se ha complicado y ahora se tramita en el área jurídica, con denuncias adicionales por pensión alimenticia y presunta grabación ilegal de sus hijos menores, hechos que la empresaria ha denunciado ante la Fiscalía. Cubillas ha manifestado que su prioridad es la protección de sus hijos y ha exhortado a otras madres a exigir responsabilidad parental.

Respuesta de Juan Ichazo y Macarena Vélez

Juan Ichazo ha negado las acusaciones de infidelidad y sostiene que la relación con Cubillas ya había terminado antes de iniciar su vínculo con Macarena Vélez. Como prueba, Ichazo presentó una captura del perfil de Cubillas en la aplicación de citas Bumble, registrada el 28 de enero, cuando, según él, ya no existía convivencia. “Si yo estaba con ella hasta febrero, ¿qué hacía en Bumble el 28 de enero? Por favor, me ha sacado la vuelta, me fue infiel”, declaró el argentino, sugiriendo que la infidelidad no fue unilateral.

Ichazo ha reiterado que siempre ha cumplido con sus obligaciones económicas y que cualquier reclamo sobre pensión alimenticia se resolverá en la vía legal. “Nunca he incumplido con ningún mes y eso lo puedo asegurar por mis hijos”, afirmó. El empresario también expresó su preocupación por el impacto del conflicto en sus hijos y lamentó la exposición mediática del caso.

Por su parte, Macarena Vélez ha rechazado las acusaciones de Cubillas, tanto sobre la supuesta grabación ilegal de los menores como sobre su papel en la ruptura matrimonial. Vélez sostuvo: “No habla con pruebas. Yo jamás filmo a sus hijos, siempre tratamos de que todo sea privado porque son pequeños”, dijo en ‘América Hoy’. La modelo también minimizó los insultos recibidos, señalando que “eso dice más de la otra persona que de uno mismo” y que no responderá a provocaciones.

Vélez aclaró que su participación en los encuentros familiares es mínima y que nunca ha interferido en la relación de Ichazo con sus hijos. “Quiero que entiendan y que sepan que yo no es que siempre estoy ahí con Juan, metida, para ver a sus hijos. Eso no tiene ni pies ni cabeza”, declaró. Además, Vélez subrayó la importancia de presentar pruebas antes de lanzar acusaciones públicas y remarcó que los detalles del proceso legal serán evaluados por las autoridades competentes.

Durante una transmisión en vivo en Magaly TV La Firme, Medina cuestionó duramente a Cubillas por la exposición de sus hijos en el conflicto y la acusó de manipular emocionalmente a los menores. “¿Cómo puede ser una mamá tan insensible de poner a su hijo en la postura de tener que elegir?”, preguntó la conductora, quien también instó a Cubillas a romper patrones familiares y priorizar el bienestar de los niños.

El enfrentamiento entre Cubillas e Ichazo ha incluido recientemente episodios de discusiones en la vía pública, insultos y la difusión de videos en redes sociales. Cubillas, tras recibir críticas por sus comentarios sobre el físico de Vélez, publicó un comunicado en el que ofreció disculpas públicas y justificó su reacción por la supuesta grabación ilegal de sus hijos. “Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos”, escribió la empresaria en sus redes sociales.

A pesar de las disculpas, Cubillas insistió en que su comportamiento fue motivado por la defensa de sus hijos y reiteró su llamado a las madres a exigir el cumplimiento de los derechos de los menores. En medio de la controversia, Ichazo expresó su preocupación por el estado emocional de Cubillas y el ambiente en el que viven sus hijos, subrayando la gravedad de la situación familiar.