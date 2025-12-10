Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero luego se justifica: “Me desconozco y sacan lo peor de mí”

Momento de la fuerte discusión pública entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo, grabado por Macarena Vélez. Video: Magaly TV La Firme

Johana Cubillas volvió a ser tendencia tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Macarena Vélez y su expareja Juan Ichazo en Surco. La situación se agravó después de que se filtró un video donde Cubillas descalificó a Vélez con términos ofensivos y críticas a su físico, algo que desató fuertes comentarios en redes sociales.

La discusión inició cuando Cubillas bajó de su departamento a encarar a Ichazo, exigiendo explicaciones por la presencia de Vélez, actual pareja del argentino. Según argumentó, la situación afectó a sus hijos, lo que detonó una reacción fuera de control.

Johanna se disculpa públicamente

En medio de la avalancha mediática, Cubillas publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram. Allí, ofreció disculpas públicas a Macarena Vélez por sus expresiones, reconociendo que fue un error hablar sobre cuerpos ajenos.

“Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos“, expresó la también influencer.

Sin embargo, la disculpa vino acompañada de una justificación directa. Cubillas sostuvo que su reacción fue consecuencia de la defensa de sus hijos:

“Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad. Claramente, me desconozco y sacan lo peor de mí”, dijo.

Argumentos y justificaciones tras la polémica

En su mensaje, la ‘Nena’ insistió en que unos segundos de rabia no la definen como persona, especialmente cuando actúa en pro de quienes más ama.

“Quería dejar esto claro porque 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida”, sentenció, reafirmando que todo el caso está ahora en manos de la vía legal.

Cubillas también aprovechó su comunicado para enviar un mensaje sobre la responsabilidad parental y la defensa de los derechos de sus hijos, instando a que se denuncien incumplimientos y que los padres cumplan puntualmente con sus obligaciones de manutención y visitas.

“Hagan valer los derechos de sus hijos, denuncien por alimentos de ser necesario, exijan que se cumplan los horarios de visita… Lo mínimo que pueden hacer es cumplir puntualmente con pasar la manutención”, remarcó.

La respuesta de Macarena Vélez y Juan Ichazo

En ‘Magaly TV La Firme’, Macarena Vélez compartió el video donde se escucha claramente a Cubillas insultándola, llamándola “burra” y criticando su figura. Vélez, visiblemente incómoda, optó por no responder con la misma moneda y dejó el tema en manos del público y la prensa.

Por su parte, Juan Ichazo reaccionó enérgicamente en contra de su ex pareja. “A mí díganme lo que quieran, a mí qué me importa lo que diga la gente estúpida. Si voy a buscar a mis hijos y una señora le dice a Macarena “bruta”, “burra”, ¿qué relación pueden tener mis hijos con ella?”, subrayó, reafirmando su apoyo a Vélez y cuestionando la actitud de Cubillas en este tipo de situaciones.

El caso llega a la vía legal

Johana Cubillas cerró su comunicado señalando que su caso “está llevándose por la vía legal” y pidió respeto por el proceso que, según indicó, busca proteger los derechos de sus hijos. La influencer agradeció a quienes la han apoyado y reafirmó que su prioridad es la integridad de los menores. “Ya todo mi caso está llevándose por la vía legal y espero que todo salga a favor de mis hijos”, dijo.