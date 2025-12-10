Perú

Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero luego se justifica: “Me desconozco y sacan lo peor de mí”

La ‘Nena’ Cubillas emitió un comunicado e insistió en que actuó en defensa de sus hijos, encendiendo el debate sobre disculpas y responsabilidad en conflictos familiares.

Guardar
Momento de la fuerte discusión pública entre Johanna Cubillas y Juan Ichazo, grabado por Macarena Vélez. Video: Magaly TV La Firme

Johana Cubillas volvió a ser tendencia tras protagonizar un tenso enfrentamiento con Macarena Vélez y su expareja Juan Ichazo en Surco. La situación se agravó después de que se filtró un video donde Cubillas descalificó a Vélez con términos ofensivos y críticas a su físico, algo que desató fuertes comentarios en redes sociales.

La discusión inició cuando Cubillas bajó de su departamento a encarar a Ichazo, exigiendo explicaciones por la presencia de Vélez, actual pareja del argentino. Según argumentó, la situación afectó a sus hijos, lo que detonó una reacción fuera de control.

Johanna se disculpa públicamente

En medio de la avalancha mediática, Cubillas publicó un extenso comunicado en sus historias de Instagram. Allí, ofreció disculpas públicas a Macarena Vélez por sus expresiones, reconociendo que fue un error hablar sobre cuerpos ajenos.

“Quiero pedir disculpas públicas por las palabras que escucharon en el video que salió ayer, yo más que nadie tengo clarísimo que no se habla de cuerpos ajenos“, expresó la también influencer.

Sin embargo, la disculpa vino acompañada de una justificación directa. Cubillas sostuvo que su reacción fue consecuencia de la defensa de sus hijos:

“Pero cuando se meten con mis hijos, les faltan el respeto, o pasan por encima de sus derechos y los graban ilegalmente con Dios sabe qué finalidad. Claramente, me desconozco y sacan lo peor de mí”, dijo.
Johana Cubillas se disculpa tras
Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero justifica sus insultos

Argumentos y justificaciones tras la polémica

En su mensaje, la ‘Nena’ insistió en que unos segundos de rabia no la definen como persona, especialmente cuando actúa en pro de quienes más ama.

“Quería dejar esto claro porque 10 segundos de rabia no me definen como persona, menos cuando lo que hacía era defender a las dos personas más importantes y que más amo en la vida”, sentenció, reafirmando que todo el caso está ahora en manos de la vía legal.

Cubillas también aprovechó su comunicado para enviar un mensaje sobre la responsabilidad parental y la defensa de los derechos de sus hijos, instando a que se denuncien incumplimientos y que los padres cumplan puntualmente con sus obligaciones de manutención y visitas.

“Hagan valer los derechos de sus hijos, denuncien por alimentos de ser necesario, exijan que se cumplan los horarios de visita… Lo mínimo que pueden hacer es cumplir puntualmente con pasar la manutención”, remarcó.

Johana Cubillas se disculpa tras
Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero justifica sus insultos

La respuesta de Macarena Vélez y Juan Ichazo

En ‘Magaly TV La Firme’, Macarena Vélez compartió el video donde se escucha claramente a Cubillas insultándola, llamándola “burra” y criticando su figura. Vélez, visiblemente incómoda, optó por no responder con la misma moneda y dejó el tema en manos del público y la prensa.

Por su parte, Juan Ichazo reaccionó enérgicamente en contra de su ex pareja. “A mí díganme lo que quieran, a mí qué me importa lo que diga la gente estúpida. Si voy a buscar a mis hijos y una señora le dice a Macarena “bruta”, “burra”, ¿qué relación pueden tener mis hijos con ella?”, subrayó, reafirmando su apoyo a Vélez y cuestionando la actitud de Cubillas en este tipo de situaciones.

Magaly Medina frena en seco
Magaly Medina frena en seco a Johana Cubillas en vivo tras fuerte discusión con Juan Ichazo. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

El caso llega a la vía legal

Johana Cubillas cerró su comunicado señalando que su caso “está llevándose por la vía legal” y pidió respeto por el proceso que, según indicó, busca proteger los derechos de sus hijos. La influencer agradeció a quienes la han apoyado y reafirmó que su prioridad es la integridad de los menores. “Ya todo mi caso está llevándose por la vía legal y espero que todo salga a favor de mis hijos”, dijo.

Temas Relacionados

Johana CubillasMacarena VélezJuan Ichazoperu-entretenimiento

Más Noticias

Agentes del FBI y DEA ingresaron a Perú: expertos analizarán y darán recomendaciones para combatir la delincuencia, confirmó canciller

El titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, dio detalles de la presencia de expertos estadounidenses y las peticiones por parte del Gobierno de Perú

Agentes del FBI y DEA

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

El ‘Santi’ se ha sacado de la galera un golazo de catálogo para romper el cero, en el estadio Nacional. Asistencia espléndida de Gustavo Cazonatti

Golazo de Santiago González para

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Gustavo Cazonatti es la principal novedad en el once de los ‘celestes’. Además, Irven Ávila va en lugar del lesionado Felipe Vizeu. Mientras que por el lado de los ‘dorados’, Facundo Callejo es la principal carta de gol. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs Cusco FC

Alianza Lima y los resultados que necesita en la fecha final para clasificar a semifinales del Mundial de Clubes 2025

El equipo ‘blanquiazul’ consiguió un triunfo histórico ante el campeón asiático y ahora maneja varios escenarios para lograr su clasificación a la siguiente ronda

Alianza Lima y los resultados

‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: ¿Cuándo y a qué hora se estrena por América TV?

La familia más querida de la pantalla chica llega con nuevos episodios, más risas y el regreso de Estela Vargas con toda su familia.

‘Los otros Concha 2′ con
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Canciller Hugo de Zela incómodo

Canciller Hugo de Zela incómodo con preguntas de la prensa extranjera sobre Betssy Chávez: “Pensé que ya había sido claro”

José Luna a Rafael López Aliaga: “Ironía que rechace la homosexualidad y su partido tenga personajes gay”

TC declaró fundada la medida cautelar de la JNJ contra el PJ: estos son los argumentos que frenan reposición de Delia Espinoza

Esta es la lista de vicepresidentes que postularán en las Elecciones 2026 y podrían asumir la Presidencia en caso de vacancia

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

‘Los otros Concha 2′ con

‘Los otros Concha 2′ con Tula Rodríguez: ¿Cuándo y a qué hora se estrena por América TV?

Magaly Medina celebra nueve años de matrimonio cantando “Un día de suerte” junto a Alfredo Zambrano en redes sociales

Tula Rodríguez lanza indirecta a Gisela Valcárcel tras polémica con CEO de América TV: “Hay que ubicarse”

Luisito Sánchez será padre por quinta vez junto a la sobrina de Ricky Trevitazo

Johana Cubillas se disculpa tras insultos a Macarena Vélez, pero justifica sus insultos: “Me desconozco y sacan lo peor de mí”

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cusco FC

Sporting Cristal vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Golazo de Santiago González para el 1-0 en Sporting Cristal vs Cusco FC por final ida de los ‘play-offs’ de Liga 1

Tabla de posiciones del Mundial de Clubes de Vóley 2025: así marcha Alianza Lima tras victoria en fecha 2

Resultados del Mundial de Clubes de vóley 2025: con Alianza Lima, así van los partidos

Iván Colman cuestiona el formato de ‘play-offs’ de la Liga 1 2025: “Lo justo sería que Cusco FC vaya Fase de Grupos de Copa Libertadores”