Kathy Sheen presenta a sus gemelas por primera vez desde UCI: “Gracias por enseñarme tanto”

La exreportera brindó detalles del nacimiento por cesárea de emergencia y presentó a sus hijas con un mensaje que conmovió a sus seguidores. Infobae Perú / Captura: IG

La historia reciente de Kathy Sheen ha estado marcada por un intenso recorrido emocional que combina esperanza, y su entrega absoluta a la maternidad. Tras vivir el nacimiento prematuro de sus hijas, la periodista peruana compartió por primera vez una fotografía junto a sus gemelas, quienes continúan en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) desde hace más de dos semanas.

La publicación ha generado una ola de apoyo entre sus seguidores, quienes han acompañado cada paso de este proceso lleno de incertidumbre, pero también de un profundo amor.

La comunicadora decidió abrir una ventana íntima a este capítulo al publicar una imagen en la que sostiene a ambas bebés sobre su pecho. La fotografía captura un momento de conexión materna profunda y representa una de las experiencias más transformadoras que ha vivido desde la inesperada llegada de las pequeñas.

Kathy Sheen presenta a sus gemelas desde UCI y conmueve a miles: “Gracias por enseñarme tanto”. Infobae Perú / Captura: IG

En el mensaje que acompañó la imagen, Kathy escribió: “Las amo hijitas. Gracias por enseñarme tanto, pero seguir estando a la altura”. Sus palabras no solo evidencian el amor que siente por sus niñas, sino también el enorme desafío emocional que enfrenta una madre cuyo embarazo se adelantó sin previo aviso.

La reacción de su comunidad digital no tardó en manifestarse. Miles de usuarios le enviaron mensajes de apoyo, solidaridad y deseos de pronta recuperación para las gemelas. Ante ello, la periodista compartió un segundo mensaje en el que expresó su sorpresa y su emoción por el cariño recibido.

Explicó que la imagen difundida era apenas un adelanto de los avances que las pequeñas vienen logrando dentro de la UCI, un espacio que se ha convertido en el centro de su vida desde el nacimiento. Kathy señaló: “Gracias a todos por sus mensajitos y comentarios, sé que muchas esperaban las fotos de mis hijas, esto es como una previa. Así las tuve hoy, me hacen inmensamente feliz estas niñas que son hermosas. Obviamente, trato que una esté con su papá y una conmigo”.

Kathy Sheen presenta a sus gemelas desde UCI y conmueve a miles: “Gracias por enseñarme tanto”. Infobae Perú / Captura: IG

Gemelas siguen en UCI

El nacimiento de las gemelas no se dio de la manera que ella imaginaba. Semanas atrás, Kathy Sheen había revelado conmovida que debió someterse a una cesárea de emergencia luego de que los médicos determinaran que sus hijas ya no podían permanecer más tiempo en el vientre. Sus palabras, compartidas en redes sociales, reflejaron el shock del momento y la rapidez con la que todo cambió. “Ayer di a luz y me hicieron una cesárea de emergencia porque mis hijitas ya no querían estar dentro de mí, querían salir”, relató entonces. Aunque trató de mantener la calma, la situación la enfrentó a uno de los escenarios más temidos por cualquier madre: que sus bebés lleguen antes de tiempo y con riesgos asociados.

La periodista explicó que sus hijas nacieron con apenas 32 semanas de gestación, lo que las ubicó inmediatamente en condición de prematuras. Debido al tamaño y peso con el que llegaron al mundo, ambas fueron trasladadas sin demora a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde permanecen bajo estricta vigilancia médica. Kathy comentó que las pequeñas estaban “bien chiquitas y pesan poquísimo”, una frase que reveló tanto su preocupación como su ternura ante la delicadeza de sus organismos todavía en formación. A pesar de ello, encontró un motivo de alivio en un detalle que resaltó con emoción: las dos niñas lloraron con fuerza al nacer, lo que, según los médicos, evidenciaba que tenían buenos pulmones.

Ese gesto natural, que para la mayoría de padres pasa desapercibido como un acto reflejo, se convirtió para ella en un símbolo de fortaleza y esperanza. En su publicación inicial, relató cómo ese llanto se transformó en uno de los sonidos más reconfortantes que había escuchado en medio del caos que supuso la intervención médica. Desde entonces, cada avance —por pequeño que sea— ha significado una victoria en este camino hacia la estabilidad de las gemelas.

Con el paso de los días, Kathy se ha convertido en una presencia constante en la UCI, aprendiendo cada detalle del cuidado neonatal. Sus visitas se han transformado en rutinas llenas de cariño, paciencia y un profundo sentido de resiliencia. La periodista reconoce que, aunque el proceso ha sido complejo, ha recibido aprendizajes que jamás imaginó experimentar tan pronto en la maternidad. El agradecimiento que expresó en su reciente publicación refleja esta transformación interior. Sus palabras: “Gracias por enseñarme tanto”, son la prueba de que, incluso en medio de la incertidumbre, ha encontrado un camino de fortaleza emocional.

Kathy Sheen presenta a sus gemelas desde UCI y conmueve a miles: “Gracias por enseñarme tanto”. Infobae Perú / Captura: IG