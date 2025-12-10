Perú

Extorsión en Javier Prado: así operaba la mafia que cobraba cupos a colectiveros informales

Según la PNP, la captura de los hermanos González Salas sería el primer paso para lograr la desarticulación de una banda criminal más organizada dedicada a este delito

Guardar
Mafias de cupos en Lima:
Mafias de cupos en Lima: detienen a dos extorsionadores tras seguimiento en Javier Prado

La reciente captura de los hermanos Hernán y Jesús González Salas en San Isidro ha permitido revelar el método de extorsión que las bandas organizadas aplican a colectiveros informales en la avenida Javier Prado, una de las vías más transitadas de la capital. La estructura operativa, según la Policía Nacional, funciona bajo un esquema sostenido de vigilancia, control territorial y amenazas permanentes que busca asegurar el cobro diario y semanal de dinero a los conductores que transitan por la zona.

El coronel Daniel Jares, jefe de la División Policial Lima Sur 1, explicó que la extorsión comenzaba con pagos aparentemente “pequeños” que se volvían obligatorios con el tiempo.

“Estos sujetos cobraban la suma de cinco soles por colectivo de manera diaria y posteriormente, los fines de semana, le cobraban la suma de cien soles”, indicó. Este cobro se justificaba mediante intimidación directa, amenazas con armas de fuego y la exhibición de una granada de guerra tipo piña, hallada durante el operativo y retirada por especialistas de UDEX.
Extorsionadores en Javier Prado tenían granada, arma y chats con colectiveros: PNP revela cómo operaban

Control, vigilancia y uso de WhatsApp para amenazar a colectiveros

Los extorsionadores utilizaban como fachada ser “jaladores” o “llenadores” de colectivos, lo que les permitía acercarse de forma rutinaria a los conductores sin levantar sospechas inmediatas. Esa proximidad constante les permitía identificar a los choferes que trabajaban a diario en la ruta San Isidro–Magdalena, sus horarios y los momentos del día en que transportaban más pasajeros.

La PNP determinó que los hermanos González mantenían un grupo de WhatsApp con los colectiveros, una herramienta que utilizaban tanto para controlar a sus víctimas como para reforzar sus amenazas.

La operación policial y la
La operación policial y la expansión de mafias en corredores informales

“Estas personas habían formado hasta un grupo WhatsApp, a quienes los tenían bien chequeados, bien mapeados”, relató el coronel. En dicho grupo verificaban quién cumplía con los pagos diarios.

Armas, movilidad y cuotas

Los mensajes incluían amenazas directas, advertencias y alertas sobre operativos policiales. Uno de los elementos centrales del modus operandi era el uso de armamento real para intimidar: un revólver Smith & Wesson y una granada de guerra tipo piña. La sola presencia de estas armas convertía las amenazas en un mensaje inequívoco.

La motocicleta lineal incautada era utilizada para movilizarse entre los puntos más transitados de Javier Prado. Los extorsionadores realizaban rondas en horarios estratégicos, sobre todo en la mañana y al final de la tarde, cuando el flujo de pasajeros es mayor. El pago diario y la tarifa de 100 soles los fines de semana constituían la base de la recaudación ilegal.

Extorsionadores en Javier Prado tenían
Extorsionadores en Javier Prado tenían granada, arma y chats con colectiveros: PNP revela cómo operaban

La expansión de mafias en corredores informales

Hernán González había salido hace pocos meses de Lurigancho tras cumplir seis años por robo agravado. Su historial y el de su hermano reforzaban la intimidación sobre los conductores. La Policía advierte que este caso forma parte de un fenómeno mayor de mafias que controlan corredores informales a través de violencia, amenazas y cobros ilegales.

La captura de los hermanos se logró mediante un largo trabajo de inteligencia: seguimiento continuo, observación encubierta y verificación del uso de armas. La PNP continúa investigando para identificar a otros integrantes y determinar si existe una organización más grande que opera en distintos puntos de Lima.

Temas Relacionados

ExtorsiónJavier PradoColectiveros informalesPNPmafiaSan Isidroperu-noticias

Más Noticias

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Se juega el tercer set. El equipo de Facundo Morando iguala el marcador 1-1. Las ‘blanquiazules’ buscarán asegurar su clasificación ante la escuadra de Kazajistán. Sigue las incidencias del vibrante duelo

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

La actriz envió una carta notarial a la conductora de televisión luego de que se difundieran afirmaciones sobre una supuesta denuncia contra Rodrigo Cuba, advirtiendo acciones legales si no se retracta en 48 horas

Melissa Paredes advierte con demanda

El precio del pollo empieza a subir a poco para la Navidad en mercados de Lima: ¿a cuánto está el kilo?

El valor del ave registra un aumento sostenido en las últimas dos semanas, lo que obliga a consumidores y comerciantes a modificar sus hábitos de compra ante la proximidad de las celebraciones de fin de año

El precio del pollo empieza

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El conjunto ‘cervecero’ eliminó a Alianza Lima y disputará ante el cuadro ‘dorado’ el pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios del cotejo

A qué hora juega Sporting

⁠¿Cuánto cuesta preparar una cena navideña este 2025? Este es el presupuesto que debes tener en cuenta

El aumento de precios en ingredientes clave y las nuevas opciones de menús preparados redefinen los gastos familiares para la Nochebuena en Perú. Conoce las alternativas para celebrar sin exceder el bolsillo

⁠¿Cuánto cuesta preparar una cena
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: Conoce quiénes son

Elecciones 2026: Conoce quiénes son los 37 candidatos oficiales a la presidencia de todos los partidos políticos

Fiscales supremos postergan hasta el 2026 la elección de un nuevo fiscal de la Nación

La candidatura de Juan José Santiváñez sigue en duda dentro de APP: ¿qué pasó con el exministro?

Álvaro Vargas Llosa respalda candidatura presidencial de Carlos Espá para las Elecciones 2026: “Conozco cómo piensa y su integridad moral”

Chile y Perú se vuelven a reunir para discutir sobre la migración irregular en la frontera: ¿Qué se decidió?

ENTRETENIMIENTO

Luiggi Carbajal quiere amistarse con

Luiggi Carbajal quiere amistarse con Ricky Trevitazzo: “Es un tiempo de reconciliación”

Melissa Paredes advierte con demanda a Magaly Medina tras referirse a supuesta denuncia contra el ‘Gato’

Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

Pamela López lanza fuerte reclamo a Pamela Franco por la deuda de Christian Cueva y el polémico bolso Goyard

Rodrigo González reveló que Beto Ortiz volverá a Willax en 2026: “hará lo que mejor sabe hacer”

DEPORTES

Alianza Lima vs Zhetysu VC

Alianza Lima vs Zhetysu VC EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 2 del Mundial de Clubes de Vóley 2025

Dónde ver Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: canal tv online por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

El nuevo cargo que Hernán Barcos desempeñará en FC Cajamarca tras dejar Alianza Lima: no solo sería futbolista

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cusco FC HOY: partido en el Nacional por final ida de los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025

Reimond Manco confesó que Agustín Lozano quiso ficharlo para Juan Pablo II antes que Christian Cueva: “Sácate el ancho para que llegues a la selección”