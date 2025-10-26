Perú

Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros

La policía identificó a dos responsables de una serie de delitos cometidos en vehículos informales, quienes captaban pasajeros aprovechando la salida de discotecas en el centro de la capital

Carlos Espinoza

Por Carlos Espinoza

Guardar
Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros - 24 Horas Noticias

Autoridades en Lima detuvieron a dos hombres que simulaban ser colectiveros para cometer robos, secuestros y agresiones sexuales contra pasajeros que abordaban sus vehículos en Miraflores. Los capturados, identificados como César Carlos y Carlos Chávez, operaban durante la noche y la madrugada, principalmente en el distrito de Miraflores, aprovechando la salida de locales nocturnos.

Modus operandi de los falsos colectiveros

De acuerdo con las declaraciones del coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP), los delincuentes captaban a sus víctimas presentándose como conductores de colectivo y ofreciendo tarifas atractivas. El oficial detalló que los sujetos primero generaban confianza y, una vez dentro del vehículo, procedían a someter a los pasajeros: “Al tener una confianza de cercanía con el agraviado, puedan someterlas a todos estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en algunos casos, delitos contra el patrimonio y delitos de secuestro”.

Según la información proporcionada por las autoridades policiales, estos individuos, ya con antecedentes, contaban con la colaboración de otros miembros del grupo. En situaciones previas, la banda amordazó y cubrió con trapos el rostro de algunas víctimas para llevarlas a lugares alejados de la ciudad.

Falsos colectiveros en Miraflores realizaban
Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros - 24 Horas

Robos, secuestros y tocamientos indebidos

Los investigadores reportaron que las víctimas sufrían robos, secuestros y tocamientos indebidos, siendo abandonadas más tarde en zonas desoladas. Dentro del automóvil, los delincuentes sostenían armas de fuego, una réplica de pistola, estupefacientes y dispositivos POS usados para vaciar el dinero de las tarjetas de sus víctimas.

La Policía Nacional del Perú confirmó que los vehículos empleados ya habían sido incautados en anteriores ocasiones. Una particularidad de este caso es que los delincuentes utilizaban placas imantadas para facilitar su actividad delictiva, permitiendo modificar la identificación del vehículo en pocos segundos.

Antecedentes y captura

El caso de Carlos Chávez destaca por contar con antecedentes penales por hechos similares, como el registrado en agosto de este año, cuando recogió a una pareja bajo el mismo método. Ambos hombres habían sido detenidos previamente, aunque continuaron reincidiendo.

“Estos mismos sujetos utilizan placas imantadas que pueden ser colocadas en distintas partes del vehículo”, señaló el jefe policial durante la operación de captura. Según la PNP, los detenidos fueron hallados en posesión de armas de fuego, estupefacientes y dispositivos electrónicos para sustraer dinero de las tarjetas, sumando pruebas a las investigaciones abiertas en su contra.

Falsos colectiveros en Miraflores realizaban
Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros - 24 Horas

Inseguridad en Lima durante 2025

El caso de Miraflores se suma a un contexto de elevada criminalidad en Lima. Durante los primeros seis meses de 2025, la capital registró más de 15.000 denuncias por extorsión, lo que refleja la compleja situación de seguridad ciudadana conforme avanza el año. Las autoridades locales y la Policía Nacional han intensificado operativos y patrullajes en distritos considerados de alto riesgo, priorizando la prevención de delitos vinculados a secuestros, robos agravados y agresiones sexuales en el transporte informal.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del poder judicial y enfrentan cargos por secuestro, robo agravado y delitos contra la libertad sexual, siguiendo los procedimientos legales correspondientes bajo la supervisión de la División de Investigación de Robos de la PNP.

Temas Relacionados

Miraflorescolectiverosperu-noticias

Más Noticias

Karla Tarazona responde tras rumores de salida de Panamericana TV por el regreso de Gisela Valcárcel: “No soy hipócrita”

Tras versiones sobre cambios en Panamericana, la conductora de Préndete aclaró su postura y respondió a las declaraciones de la exproductora de Gisela, en medio de la reestructuración impulsada por los nuevos propietarios del canal

Karla Tarazona responde tras rumores

Cómo estará el clima en Arequipa hoy 26 de octubre: el Senamhi lo aclara

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) reportó el pronóstico del clima en esta región

Cómo estará el clima en

Senamhi: así estará el clima en Lima hoy durante todo este 26 de octubre

El organismo puntualiza que el cielo permanecerá cubierto durante la mañana, aunque se prevé cierta presencia de sol cerca del mediodía

Senamhi: así estará el clima

Renzo Reggiardo señaló a la Generación Z por incendios en el Centro de Lima: “raro que dos incendios sean accidentales el mismo día”

El alcalde de Lima deslizó la posibilidad de que exista un vínculo entre las manifestaciones en memoria de Trvko y los siniestros en el Centro de Lima. La marcha fue pacífica y no hubo altercados entre los manifestantes y la PNP

Renzo Reggiardo señaló a la

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La agenta dominical está cargada con diversos encuentros en las mejores ligas de Europa y Sudamérica. También habría participación de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 26
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Las visitas de un admirador

Las visitas de un admirador de Nayib Bukele al presidente Jerí en el Congreso y Palacio de Gobierno

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Rondón y Michelle Soifer

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

Jackson Mora y Tilsa Lozano enfrentan denuncia penal por presunta banda criminal, apropiación ilícita y coacción ante Fiscalía

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

La Orquesta Filarmónica de Lima presenta ‘Un Barbero a la Italiana’ bajo la batuta de Lorenzo Tazzieri

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 26

Partidos de hoy, domingo 26 de octubre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs Kazoku No Perú EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs River Plate vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Dónde ver Universitario vs ADT HOY: canal tv online del duelo en Tarma del Torneo Clausura de Liga 1 2025

Universitario vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido en Tarma por el título del Torneo Clausura 2025