Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros - 24 Horas Noticias

Autoridades en Lima detuvieron a dos hombres que simulaban ser colectiveros para cometer robos, secuestros y agresiones sexuales contra pasajeros que abordaban sus vehículos en Miraflores. Los capturados, identificados como César Carlos y Carlos Chávez, operaban durante la noche y la madrugada, principalmente en el distrito de Miraflores, aprovechando la salida de locales nocturnos.

Modus operandi de los falsos colectiveros

De acuerdo con las declaraciones del coronel Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía Nacional del Perú (PNP), los delincuentes captaban a sus víctimas presentándose como conductores de colectivo y ofreciendo tarifas atractivas. El oficial detalló que los sujetos primero generaban confianza y, una vez dentro del vehículo, procedían a someter a los pasajeros: “Al tener una confianza de cercanía con el agraviado, puedan someterlas a todos estos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en algunos casos, delitos contra el patrimonio y delitos de secuestro”.

Según la información proporcionada por las autoridades policiales, estos individuos, ya con antecedentes, contaban con la colaboración de otros miembros del grupo. En situaciones previas, la banda amordazó y cubrió con trapos el rostro de algunas víctimas para llevarlas a lugares alejados de la ciudad.

Robos, secuestros y tocamientos indebidos

Los investigadores reportaron que las víctimas sufrían robos, secuestros y tocamientos indebidos, siendo abandonadas más tarde en zonas desoladas. Dentro del automóvil, los delincuentes sostenían armas de fuego, una réplica de pistola, estupefacientes y dispositivos POS usados para vaciar el dinero de las tarjetas de sus víctimas.

La Policía Nacional del Perú confirmó que los vehículos empleados ya habían sido incautados en anteriores ocasiones. Una particularidad de este caso es que los delincuentes utilizaban placas imantadas para facilitar su actividad delictiva, permitiendo modificar la identificación del vehículo en pocos segundos.

Antecedentes y captura

El caso de Carlos Chávez destaca por contar con antecedentes penales por hechos similares, como el registrado en agosto de este año, cuando recogió a una pareja bajo el mismo método. Ambos hombres habían sido detenidos previamente, aunque continuaron reincidiendo.

“Estos mismos sujetos utilizan placas imantadas que pueden ser colocadas en distintas partes del vehículo”, señaló el jefe policial durante la operación de captura. Según la PNP, los detenidos fueron hallados en posesión de armas de fuego, estupefacientes y dispositivos electrónicos para sustraer dinero de las tarjetas, sumando pruebas a las investigaciones abiertas en su contra.

Inseguridad en Lima durante 2025

El caso de Miraflores se suma a un contexto de elevada criminalidad en Lima. Durante los primeros seis meses de 2025, la capital registró más de 15.000 denuncias por extorsión, lo que refleja la compleja situación de seguridad ciudadana conforme avanza el año. Las autoridades locales y la Policía Nacional han intensificado operativos y patrullajes en distritos considerados de alto riesgo, priorizando la prevención de delitos vinculados a secuestros, robos agravados y agresiones sexuales en el transporte informal.

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del poder judicial y enfrentan cargos por secuestro, robo agravado y delitos contra la libertad sexual, siguiendo los procedimientos legales correspondientes bajo la supervisión de la División de Investigación de Robos de la PNP.