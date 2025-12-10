Perú

Cuidado con excesos en Navidad: qué alimentos consumir antes y después de la cena, según el INSN

Las autoridades sanitarias sugieren limitar la ingesta de alimentos típicos de la festividad y fomentar actividades recreativas, con el fin de evitar excesos y promover un equilibrio nutricional

Especialistas del INSN advierten sobre los riesgos de excesos alimenticios durante la Navidad y sugieren porciones adecuadas para niños.

Mientras nos acercamos a la celebración de Navidad, especialistas del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) advierten sobre los riesgos de incurrir en excesos durante la cena festiva.

De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, la expectativa por la celebración puede facilitar que familias y, sobre todo los niños, sobrepasen las cantidades recomendadas de panetón, chocolate y platos tradicionales.

La sugerencia de los expertos es limitar el consumo de alimentos calóricos a la noche de la cena y dosificar las porciones, priorizando la salud y un balance nutricional adecuado.

Familia congregada en su hogar para compartir la cena navideña y oraciones. (Getty Images)

Según transmitió Buenos Días Perú, Oswaldo Núñez, médico endocrinólogo del INSN en Breña, puntualizó la importancia de no prolongar el consumo excesivo de alimentos típicos navideños por más de una noche.

“Lo que debemos hacer es evitar que esto se extienda toda la semana o siga en el mes de enero. Lo que debemos hacer es consumirlo en el día de la fiesta y alternarlo, por ejemplo, con una celebración. Si tiene familia, niños en casa, pues los niños pueden divertirse bailando, compartiendo, jugando, durante el momento que rodea la cena, y la cena puede ser una cena saludable”, explicó Núñez.

El especialista enfatizó el rol de la actividad física como parte integradora de las reuniones festivas. Núñez remarcó ante Buenos Días Perú la conveniencia de combinar la cena con actividades recreativas para evitar que la celebración derive únicamente en la ingesta de alimentos de alto valor calórico.

La actividad física y los juegos familiares se presentan como aliados clave para equilibrar la ingesta calórica en las celebraciones navideñas. (Andina)

Porciones adecuadas

En esa misma transmisión, Zenaida Véliz, nutricionista del INSN de Breña, orientó en cuanto al tamaño adecuado de las raciones de panetón y otros alimentos asociados a la Navidad.

“Para niños menores de diez años, de dos a diez años, se recomienda porciones de cincuenta gramos. Sí, porciones pequeñas que se recomiendan para los niños menores de diez años, y para niños mayores de diez años, sí se recomienda una porción de cien gramos, que es más o menos un panetón dividido en ocho partes, ¿no?”, detalló Véliz en entrevista emitida por Buenos Días Perú.

Respecto al chocolate, Véliz recomendó leer cuidadosamente el etiquetado y preferir aquellos con al menos treinta y cinco por ciento de pasta de cacao. Esta recomendación busca minimizar tanto la ingesta de azúcares añadidos como de grasas saturadas.

Nutricionistas del INSN aconsejan elegir chocolates con al menos 35% de cacao para reducir azúcares y grasas saturadas en Navidad.

El equilibrio alimenticio

Los especialistas del INSN también abordaron la importancia de mantener un balance apropiado entre los grupos alimenticios. La nutricionista explicó la diferencia entre los carbohidratos presentes en preparaciones como arroz a la jardinera o ensalada de fideos, y el aporte proteico de carnes tradicionales como el pavo, pollo o pescado.

Se sugiere incluir siempre vegetales, ya sean crudos o cocidos, para asegurar la presencia de fibra, vitaminas y minerales.

Seinformó que el propio entorno familiar debe propiciar un consumo moderado y consciente, apostando por la variedad y el equilibrio antes que por excesos frecuentes.

Destacaron: “Siempre se recomienda un equilibrio entre los grupos de alimentos. El primer grupo, que son los carbohidratos, justamente están incluidos como el arroz o también los fideos, que a veces, como llamamos la preparación ensalada de fideos, pensamos que es un vegetal en sí, pero también estaría considerado dentro del grupo de los carbohidratos. Muy aparte, se recomendaría el cárnico como el pavo, que es tradicional, pollo o pescado incluso. Y, por último, una porción de vegetales, como pueden ustedes observar allí, que puede ser vegetales crudos o cocidos.”

El balance entre carbohidratos, proteínas y vegetales es fundamental para una cena navideña saludable, según expertos del INSN.

Actividad física

La invitación de los expertos del INSN es sumar a la actividad física y al entretenimiento familiar antes y después de la cena. Según testimonios recogidos por Buenos Días Perú, la participación en juegos o bailes permite a los niños quemar parte de las calorías consumidas e integrarse plenamente a la festividad de manera saludable.

Las declaraciones brindadas por el personal del INSN recalcan la necesidad de que los adultos sean responsables de guiar a los niños en la moderación del consumo y seleccionen porciones acordes a la edad.

“Así que tome nota, ya escuchó a los especialistas: hacer actividad física después de la cena navideña, incluir ensaladas, tener cuidado también con las raciones de panetón que consumimos en Navidad para evitar caer en estos excesos que muchas veces son contraproducentes para nuestra salud”, concluyeron.

