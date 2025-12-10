Perú

Actor peruano Richard Torres protagoniza boda ambiental en Nueva York para exigir protección global de la Amazonía

El activista selló su compromiso simbólico con la naturaleza mediante un ritual ancestral, recibiendo apoyo de organizaciones y cobertura de prensa internacional que destaca la urgencia de preservar los bosques

Richard Torres sorprende al casarse
Richard Torres sorprende al casarse en Central Park.

El actor y activista peruano Richard Torres atrajo la atención al celebrar una boda simbólica con un árbol en Central Park, Nueva York, para exigir acciones contra la deforestación en la Amazonía. La singular ceremonia formó parte de su cruzada ambiental, y fue compartida a través de las redes sociales.

En el corazón de Nueva York, Torres protagonizó un ritual ancestral de unión con un robusto árbol. La actividad incluyó cánticos, ofrendas y mensajes dirigidos a la comunidad internacional. Durante el evento, el actor se dirigió directamente al presidente estadounidense, Donald Trump, solicitando políticas de reforestación y apoyo a las comunidades indígenas afectadas por las actividades ilegales en zonas amazónicas. La actividad tuvo como objetivo crear conciencia sobre la necesidad de proteger los ecosistemas y frenar la destrucción acelerada de la selva amazónica.

“Gracias a los árboles la humanidad respira; debemos protegerlos”, manifestó Torres durante la ceremonia. El artista lidera desde hace años el movimiento Corazones Verdes, el cual promueve la siembra de Árboles de la Paz e impulsa campañas internacionales orientadas a combatir la crisis climática. La organización ha realizado intervenciones en varios países con el objetivo de presionar a los gobiernos para que adopten compromisos ambientales más estrictos.

La inédita boda ecológica adquirió rápidamente la atención de los usuarios de las redes sociales.  “El objetivo es impulsar una respuesta global para frenar la devastación de los bosques y proteger las fuentes de vida”, reiteró el activista.

Organizaciones de defensa ambiental han respaldado las iniciativas de Torres, remarcando que la Amazonía representa el principal pulmón verde del planeta y alberga, según datos del World Wildlife Fund (WWF), cerca de 390.000 millones de árboles. La deforestación, impulsada por la minería ilegal y la expansión agrícola, amenaza no solo a las especies nativas, sino también a millones de personas cuya subsistencia depende de estos territorios.

No es la primera vez

La puesta en escena de Richard Torres no es un hecho aislado. El actor, reconocido tanto en el ámbito artístico como social, ha realizado previamente ceremonias similares en ciudades como LimaBuenos AiresBogotá y Ciudad de México. Cada intervención busca captar la atención pública y conseguir acuerdos concretos por parte de las autoridades locales y organismos internacionales para revertir la pérdida de masa forestal.

Richard Torres tiene el objetivo
Richard Torres tiene el objetivo de cuidar nuestra Amazonía.

“A Estados Unidos entré como artista, como ecologista y recibí todo el apoyo en Atlanta City, en Kansas City y obviamente también en Nueva York. Me dieron todo el apoyo, en ningún momento me pusieron objeciones. Al contrario, se sumaron a mi proyecto”, indicó Torres, quien señaló que su intención es levantar la voz en distintas partes del mundo.

“Le hice una invitación pacífica a Donald Trump para que nos ayude a proteger la Amazonía, para que él nos ayude también a reforestar con árboles nativos. Nuestra Amazonía está pasando por momentos muy duros. Los árboles son los principales dadores de oxígeno al mundo, si ellos desaparecen, entonces la humanidad va a morir y corre el riesgo de desaparecer, porque es el pulmón del mundo y oxigena al planeta Tierra", sentenció.

Mientras tanto, Corazones Verdes prepara nuevas campañas de incidencia, ampliando sus actividades más allá de América Latina y consolidando alianzas con organizaciones ambientales de Europa y Estados Unidos. Según las previsiones difundidas por el colectivo, las próximas acciones buscarán sumar respaldo de figuras públicas y líderes sociales para reforzar la presión sobre los gobiernos involucrados en la gestión de los bosques tropicales.

