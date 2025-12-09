Precio de la plata rompe récords y se encamina a costar USD 61 por onza: ya se ha revalorizado en 110% en lo que va del año

El avance está ligado a la posibilidad de que la Reserva Federal de EE.UU. relaje su política monetaria, un escenario que ha llevado a más inversionistas a inclinarse por activos tangibles. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

El mercado de metales registró un nuevo hito este martes, cuando la plata volvió a superar sus marcas históricas y se acercó a los USD 61 por onza. El impulso responde a la expectativa de que la Reserva Federal de EE.UU. adopte un tono más flexible en su política monetaria, lo que ha elevado el apetito por activos físicos.

Según datos de Bloomberg, a las 17:42 horas el precio alcanzó los USD 60,57 por onza, después de avanzar más de 4% durante la sesión. El metal dejó atrás el máximo previo que había marcado apenas una hora antes, consolidando un ascenso que se mantiene firme desde comienzos del año.

Un desempeño sin precedentes este año

La plata acumula un incremento cercano al 110% en lo que va del año, ritmo que la sitúa en camino a su mejor resultado desde 1979, cuando llegó a subir 434,79%. La velocidad y consistencia del avance han captado la atención de los analistas del mercado.

Antonio Castelo, analista de iBroker, destaca que el comportamiento del metal lo convierte en “el activo del año”. Señala que su trayectoria responde a una combinación de factores macroeconómicos y a un entorno global donde aumenta la preferencia por instrumentos con respaldo físico.

La cotización del metal avanza cerca de 110% en lo que va del año, un desempeño que la perfila para cerrar su mejor ejercicio desde 1979. Foto: Gante

Los factores detrás del rally

Castelo señala que la expectativa de menores tasas de interés en EE.UU., junto al debilitamiento del dólar y el clima de inestabilidad internacional, ha fortalecido la demanda. Además, la reciente decisión de Washington de incluir la plata en su lista de “minerales críticos” refuerza su importancia para sectores vinculados a la transición energética.

El especialista añade que el crecimiento de industrias como la solar, la electrónica y la fabricación de componentes tecnológicos seguirá influyendo en la trayectoria del metal. Afirma que “las placas solares, los chips, los cables, los sensores, las políticas industriales y las decisiones geopolíticas” continuarán determinando su relevancia “durante mucho tiempo”.

Un mercado atento a las decisiones de la Fed

El repunte también está condicionado por la reunión de la Reserva Federal que concluye este miércoles. Manuel Pinto, analista de XTB, indica que los mercados anticipan un recorte de 25 puntos básicos en la tasa de referencia, lo que ha llevado a los inversionistas a mover posiciones antes del anuncio.

Pinto menciona que “el mercado se está posicionando cada vez más para un cambio de política monetaria más agresivo de cara a los próximos meses”, ante la expectativa de que Kevin Hassett asuma la presidencia de la Fed en reemplazo de Jerome Powell. Este posible cambio ha reforzado la preferencia por metales.

Con la inflación aun afectando el poder de compra, muchos inversionistas recurren a activos tangibles como una forma de resguardar su capital. Foto: Minerales y Rocas

Inflación y búsqueda de refugio

En un contexto donde persiste la pérdida de poder adquisitivo, Pinto señala que los inversionistas buscan “protegerse” con activos físicos o reales. La plata, por su uso industrial y su papel como refugio, se ha convertido en una alternativa para quienes quieren cubrirse frente a la inflación.

Para el analista, los máximos alcanzados por diversos metales reflejan la preocupación del mercado y sugieren que la tendencia podría continuar. Sostiene que este año es “clave” porque muestra “dónde estamos y hacia dónde iremos en los próximos meses”.

Oro y cobre también destacan

El buen momento de la plata coincide con el avance de otros metales relevantes. El oro sube 60% en el año y cotiza alrededor de los USD 4.220 por onza, aunque su récord se alcanzó el 20 de octubre, cuando llegó cerca de los USD 4.380.

El cobre también marcó un nuevo máximo histórico este lunes, al superar los USD 11.635 por tonelada. Su desempeño está impulsado por la demanda de industrias tecnológicas y por el desarrollo de proyectos asociados a la transición energética.