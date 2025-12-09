Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

La conductora fue sorprendida con un fondo animado que recreaba su famoso “pavo fénix”, y reaccionó con humor mientras hablaba de su nuevo DJ. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 8 de diciembre, en pleno feriado, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al iniciar su programa con un tono festivo, bromista y dejando claro que, incluso en un día no laborable, su equipo y ella estaban al aire para entregar información y entretenimiento.

La conductora ingresó al set entre risas, revelando una noticia que no esperaba pasar desapercibida: tenía nuevo DJ. Ese detalle, sumado a una pieza audiovisual que apareció de pronto en su fondo de escenografía —un clip animado donde ella misma protagonizaba una parodia de su fallida receta del pavo— terminó generando uno de los arranques más comentados de la noche.

“Hola. Hasta que por fin conseguí DJ (ríe), pero no es el de acá, obvio. No, lo voy a traer para el próximo año. Desde hoy voy anunciándolo. El DJ Vasco, nueva revelación. Ya lo saben. Carísimo, no sé si lo podremos pagar, pero algo se hará para el próximo año. Vayan jubilándose los otros (ríe)”, dijo entre bromas, provocando carcajadas en el estudio.

Magaly se burla de sí misma con clip del "pavo fénix" y revela que ya tiene nuevo DJ para el 2025.

Magaly Medina celebra clip animado de su receta de pavo

Pero la parte verdaderamente inesperada vino segundos después. Sin previo aviso, su gigantesco fondo de pantalla —habitualmente usado para titulares o imágenes de apoyo— fue reemplazado por un video animado que la mostraba a ella misma preparando un pavo navideño.

El clip, elaborado por su nuevo editor, un joven talento recién incorporado al equipo, arrancó risas inmediatas tanto de Medina como del público. La conductora quedó genuinamente sorprendida por la creatividad y la irreverencia del material, que recreaba una de las historias más recordadas de sus redes: su receta fallida de pavo.

“Oye, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me toma el pelo con lo del pavo? Ese es un tema muy sensible para mí. Afecta mis habilidades culinarias, mi amor propio (ríe). Miren, pues, este Francisco, bien alucinado. Francisco, miren. Meto mi pavo y el pavo sale vivo (ríe). Se quema primero y renace de las cenizas (ríe). Es el pavo fénix, no el ave Fénix, el pavo Fénix”, dijo mientras el estudio entero estallaba en risas.

El video, que mostraba a una caricatura de Magaly metiendo un pavo al horno solo para que este resurja como un ave renacida y saltarina, tocó una fibra de humor muy particular para la conductora, quien lleva varios años escuchando comentarios sobre la vez en que compartió una receta que —según los seguidores— “jamás le salió bien”. A pesar de que ella ahora ya no hace recetas en redes sociales, su público no deja de recordarle ese episodio cada Navidad, convirtiéndolo en un chiste interno que parece tener vida propia.

Magaly se burla de sí misma con clip del "pavo fénix" y revela que ya tiene nuevo DJ para el 2025.

“Graciosito era, tiene sentido del humor, pero por lo menos hace las cosas mejor que los DJs y que algunos reporteros (ríe). Estamos en vivo, por si acaso, ¿ah? Para nosotros no hay feriados”, remató entre carcajadas, mostrando que la broma no solo la había tomado de sorpresa, sino que realmente la había divertido.

El momento se viralizó casi de inmediato en redes sociales. Usuarios comentaron lo “natural” que se vio a la presentadora reaccionando a la caricatura, y muchos destacaron que hacía tiempo no se la veía reír con tanta espontaneidad en su propio set. Otros mencionaron que el clip del “pavo fénix” parecía marcar una especie de nueva estética dentro del programa, más flexible y abierta a la experimentación visual.

El detrás de cámaras también llamó la atención. Según fuentes próximas al equipo, el joven editor —Francisco— se integró hace muy poco y ya estaría trabajando en nuevas líneas gráficas que buscan actualizar el look del programa para el 2025. El clip que emitieron fue mostrado por primera vez esa noche, sin que Medina tuviera conocimiento previo, lo que incrementó la sorpresa genuina de su reacción.

Magaly se burla de sí misma con clip del "pavo fénix" y revela que ya tiene nuevo DJ para el 2025.