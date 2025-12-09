Perú

Magaly Medina anuncia nuevo DJ y celebra clip animado de su receta de pavo: “Se quema primero y renace de las cenizas”

La conductora sorprendió al iniciar su programa con un fondo animado creado por su joven editor y aprovechó para anunciar al ‘DJ Vasco’, a quien presentará oficialmente en 2026

Guardar
La conductora fue sorprendida con un fondo animado que recreaba su famoso “pavo fénix”, y reaccionó con humor mientras hablaba de su nuevo DJ. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

La noche del 8 de diciembre, en pleno feriado, Magaly Medina sorprendió a su audiencia al iniciar su programa con un tono festivo, bromista y dejando claro que, incluso en un día no laborable, su equipo y ella estaban al aire para entregar información y entretenimiento.

La conductora ingresó al set entre risas, revelando una noticia que no esperaba pasar desapercibida: tenía nuevo DJ. Ese detalle, sumado a una pieza audiovisual que apareció de pronto en su fondo de escenografía —un clip animado donde ella misma protagonizaba una parodia de su fallida receta del pavo— terminó generando uno de los arranques más comentados de la noche.

Hola. Hasta que por fin conseguí DJ (ríe), pero no es el de acá, obvio. No, lo voy a traer para el próximo año. Desde hoy voy anunciándolo. El DJ Vasco, nueva revelación. Ya lo saben. Carísimo, no sé si lo podremos pagar, pero algo se hará para el próximo año. Vayan jubilándose los otros (ríe)”, dijo entre bromas, provocando carcajadas en el estudio.

Magaly se burla de sí
Magaly se burla de sí misma con clip del “pavo fénix” y revela que ya tiene nuevo DJ para el 2025. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina celebra clip animado de su receta de pavo

Pero la parte verdaderamente inesperada vino segundos después. Sin previo aviso, su gigantesco fondo de pantalla —habitualmente usado para titulares o imágenes de apoyo— fue reemplazado por un video animado que la mostraba a ella misma preparando un pavo navideño.

El clip, elaborado por su nuevo editor, un joven talento recién incorporado al equipo, arrancó risas inmediatas tanto de Medina como del público. La conductora quedó genuinamente sorprendida por la creatividad y la irreverencia del material, que recreaba una de las historias más recordadas de sus redes: su receta fallida de pavo.

Oye, ¿y qué le pasa a este? ¿Qué le pasa? ¿Cómo me toma el pelo con lo del pavo? Ese es un tema muy sensible para mí. Afecta mis habilidades culinarias, mi amor propio (ríe). Miren, pues, este Francisco, bien alucinado. Francisco, miren. Meto mi pavo y el pavo sale vivo (ríe). Se quema primero y renace de las cenizas (ríe). Es el pavo fénix, no el ave Fénix, el pavo Fénix”, dijo mientras el estudio entero estallaba en risas.

El video, que mostraba a una caricatura de Magaly metiendo un pavo al horno solo para que este resurja como un ave renacida y saltarina, tocó una fibra de humor muy particular para la conductora, quien lleva varios años escuchando comentarios sobre la vez en que compartió una receta que —según los seguidores— “jamás le salió bien”. A pesar de que ella ahora ya no hace recetas en redes sociales, su público no deja de recordarle ese episodio cada Navidad, convirtiéndolo en un chiste interno que parece tener vida propia.

Magaly se burla de sí
Magaly se burla de sí misma con clip del “pavo fénix” y revela que ya tiene nuevo DJ para el 2025. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Graciosito era, tiene sentido del humor, pero por lo menos hace las cosas mejor que los DJs y que algunos reporteros (ríe). Estamos en vivo, por si acaso, ¿ah? Para nosotros no hay feriados”, remató entre carcajadas, mostrando que la broma no solo la había tomado de sorpresa, sino que realmente la había divertido.

El momento se viralizó casi de inmediato en redes sociales. Usuarios comentaron lo “natural” que se vio a la presentadora reaccionando a la caricatura, y muchos destacaron que hacía tiempo no se la veía reír con tanta espontaneidad en su propio set. Otros mencionaron que el clip del “pavo fénix” parecía marcar una especie de nueva estética dentro del programa, más flexible y abierta a la experimentación visual.

El detrás de cámaras también llamó la atención. Según fuentes próximas al equipo, el joven editor —Francisco— se integró hace muy poco y ya estaría trabajando en nuevas líneas gráficas que buscan actualizar el look del programa para el 2025. El clip que emitieron fue mostrado por primera vez esa noche, sin que Medina tuviera conocimiento previo, lo que incrementó la sorpresa genuina de su reacción.

Magaly se burla de sí
Magaly se burla de sí misma con clip del “pavo fénix” y revela que ya tiene nuevo DJ para el 2025. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Temas Relacionados

Magaly MedinaMagaly Tv La Firmeperu-entretenimiento

Más Noticias

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco HOY: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

El equipo dirigido por Facundo Morando inicia su participación en el campeonato internacional que tendrá lugar en Brasil. Revisa todos los detalles de su primer partido

A qué hora juega Alianza

Qué se celebra el 9 de diciembre en el Perú: una fecha que forjó identidad, independencia y proyección continental

Acontecimientos clave ocurridos en esta jornada han delineado el rumbo político, social y cultural del país, desde la consolidación colonial hasta la afirmación de la soberanía y la solidaridad hemisférica

Qué se celebra el 9

Gaby Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

Carlos Alcántara, Jely Reátegui y Ricardo Morán destacaron su disciplina, su energía y la espectacular puesta en escena que cautivó al público. En redes sociales, la joven fue tendencia

Gaby Villanueva sorprende con gran

Perú: se registró un sismo de magnitud 4.4 en Arequipa

Perú se encuentra en la placa tectónica sudamericana que colisiona frontalmente con la placa de Nazca

Perú: se registró un sismo

Estos son los 5 principales síntomas del cáncer colorrectal

El cáncer colorrectal puede desarrollarse de manera silenciosa durante meses o incluso años. Sin embargo, existen señales de alerta que no deben ignorarse

Estos son los 5 principales
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

“Yo soy el que dirige

“Yo soy el que dirige el Minem”: ministro Luis Bravo descarta que asesor controle ministerio y anuncia “requisitos más fáciles” para el Reinfo

José Jerí admite proceso por corrupción contra jefe del INPE, pero afirma que continúa por estar “alineado con el Gobierno”

Canciller corrige a José Jerí y confirma protección policial a embajada donde está Betssy Chávez, pese a ruptura con México

Hermana de Pedro Castillo recibe sueldo estatal de S/4 mil en municipalidad de Lurigancho Chosica, donde no asiste

Rafael López Aliaga propone construir túnel subterráneo con peaje en Lima: “Puede ser caro, hay gente dispuesta a pagarlo”

ENTRETENIMIENTO

Gaby Villanueva sorprende con gran

Gaby Villanueva sorprende con gran imitación de Michael Jackson y jurado de ‘Yo Soy’ se rinde ante ella: “Gracias por todo tu talento”

Jefferson Farfán sorprende a Cuto Guadalupe con Rolex valorizado en más de 70 mil soles y lo deja sin palabras

Laura Spoya responde con elegancia a Brian Rullan y prioriza la paz familiar tras su separación: “estoy ocupada y feliz”

Tilsa Lozano confiesa brutal agresión de su expareja: “Me quemó con un cigarrillo”

Tilsa Lozano revela que vivió una persecución a balazos por un ajuste de cuentas y que luego fue secuestrada

DEPORTES

A qué hora juega Alianza

A qué hora juega Alianza Lima vs Osasco HOY: duelo por debut de las ‘blanquiazules’ en el Mundial de Clubes de Vóley 2025

Juan Pablo Goicochea admite que fue hincha de Universitario de Deportes, aunque ahora presume amor por Alianza Lima: “Me pasó eso”

Sport Boys ejecuta una “purga” pensando en Liga 1 2026: despidió a una nómina de once futbolistas con Fabrizio Roca a la cabeza

Pablo Guede, nombre elegido que reúne consenso en Alianza Lima para asumir la dirección técnica en Liga 1 2026

El presidente de Aliancistas del Perú aprueba la salida de Néstor Gorosito de Alianza Lima: “Se ha tomado la decisión adecuada”