Casi el 100% de inspecciones por pago de gratificación tienen que ser motivadas por los mismos trabajadores

En el caso de gratificaciones, es más probable que se haga una inspección a una empresa de un trabajador si este denuncia a su empleador, que si la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) motive este operativo.

Según datos, revelado por esta misma entidad, sus inspecciones por problemas con las gratificaciones en empresas solo acumula al 2% de todas las inspecciones que se hacen en esta materia.

En contraposición, las denuncias de los mismos trabajadores hacen el ‘trabajo’ restante. "La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral informó que el 98% de las inspecciones realizadas sobre gratificaciones, entre el 2024 y lo que va del 2025, fueron por denuncias de los trabajadores. Es decir, 27 mil 774 inspecciones por denuncias versus 557 inspecciones por operativos", informó la entidad fiscalizadora en materias laborales.

Trabajadores tendrían más suerte denunciando

La data compartida por Sunafil, aunque escueta y parcial, sugiere que en casos de operativos por incumplimientos con el pago de gratificaciones, los empleados tendrían más suerte con que sus empresas sean inspeccionadas si ellos mismos denuncian ante Sunafil el caso.

Del 2024 hasta lo que va del 2025, Sunafil ha realizado 557 inspecciones por operativos que fueron motivadas por la propia entidad, mientras que las inspecciones que se realizaron por denuncias de trabajadores sumaron 27 mil 774. Es decir, que trabajadores afectados en problemas por el pago de la gratificación deberían denunciar a sus empresas por esto antes que esperar a que Sunafil llegue a fiscalizar.

Como se sabe, una de las causas más comunes que motivan estas denuncias son por el pago fuera del plazo. Este lunes 15 de diciembre es la fecha límite para que las empresas realicen este abono a sus empleados. Si no lo hacen a más tardar este día, es motivo suficiente para que los trabajadores denuncien. Y las multas que Sunafil pone no son bajas, y podría ser un golpe sobre todo a las empresas más pequeñas.

Las multas que pone Sunafil

El atraso o no pago de la gratificación implica sanciones que varían según el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados.

Así, en el caso de la infracción más común, una grave, el pagar fuera de plazo, estos son los montos a los que pueden ascender las multas según el tamaño de la empresa infractora (según su valor vigente con la UIT de 2025):

Multa máxima para microempresas: S/2 mil 407,5

Pequeñas empresas: S/24 mil 75

Empresas no MYPE: S/139 mil 742.

El monto de la ‘grati’

“El monto de la gratificación será equivalente a una remuneración mensual íntegra si el trabajador laboró el semestre completo (desde el 1 de julio al 31 de diciembre), es decir aquellos trabajadores que mantengan vínculo laboral hasta el 31 de diciembre de 2025″, resalta la Sunafil.

Asimismo, la entidad recuerda que junto al pago de la gratificación, el empleador deberá abonar una bonificación extraordinaria, equivalente al 9% del aporte al Seguro Social de Salud, que hubiese correspondido efectuar por concepto de la gratificación. En el caso de trabajadores cubiertos por una Entidad Prestadora de Salud (EPS), la bonificación extraordinaria equivale al 6,75%.

“Para aquellos trabajadores que no laboren el semestre completo, el monto de la gratificación será en proporción al número de meses calendarios completos laborados. Es decir, 1/6 de la remuneración computable por cada mes calendario. Por ejemplo, si un trabajador inicia sus labores el 1 de septiembre y su remuneración mensual es de S/1.500, le corresponderá S/250 por cada mes; y por los cuatro meses, un total de S/1.000 por concepto de gratificación por Navidad”, explica, además, la Sunafil.