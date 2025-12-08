Perú

Sale a la luz una denuncia policial de Andrea Vidal, trabajadora del Congreso asesinada, contra la nuera de José Luna

Perú 21 reveló que la fallecida abogada presentó en 2020 una denuncia policial contra Leonor Armes Tovar, actual nuera del líder de Podemos Perú. A un año del asesinato de Vidal, el caso permanece sin esclarecerse

A pesar de la existencia de investigaciones fiscales y policiales por homicidio y trata de personas, no se han producido avances relevantes en el esclarecimiento del caso ni en la presunta red de prostitución vinculada al Parlamento

La abogada y extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, cuyo asesinato expuso una presunta red de prostitución en el Parlamento, entabló en 2020 una denuncia policial contra Leonor Armes Tovar, actual nuera de José Luna Gálvez, líder de Podemos Perú y candidato presidencial, según un informe publicado este lunes por Perú 21.

El vínculo de Vidal con el entorno de los Luna se originó en mayo de 2018, cuando comenzó a trabajar como asistente legal en A2 Constructores, de acuerdo con el diario. Su jefe, Marlon Ninahuanca, actual militante de Podemos Perú, sostiene una relación de varios años con la familia, incluido Luis Felipe Luna Morales, hijo del aspirante presidencial.

El incidente que dio lugar a la denuncia se registró el 23 de febrero de 2020, cuando Vidal sufrió una agresión física en un local nocturno de Punta Hermosa, al sur de Lima, según el parte policial citado por Perú 21.

“La fémina había sido agredida físicamente con un objeto contundente (botella) y la causante se encontraba retenida dentro de la discoteca”, describe el documento.

Informe de necropsia de Andrea Vidal. Foto: composición Congreso de la República

Ambas involucradas fueron conducidas a la comisaría y permanecieron allí hasta después del mediodía, siempre según los datos citados en el reportaje. Cuando los agentes consultaron el motivo de la agresión, la acusada permaneció en silencio.

En noviembre de 2024, Leonor Armes y Luis Felipe Luna celebraron su matrimonio civil en la Municipalidad de Pueblo Libre, según el edicto consultado por el diario. Días después, Vidal fue ultimada en un atentado que dejó 62 disparos contra el taxi en el que se trasladaba, de los cuales 12 impactaron en su cuerpo.

Ninahuanca, exjefe de la abogada, no respondió a los llamados ni mensajes del diario. Además, el hijo del candidato remitió una carta notarial solicitando que no se lo mencione a él ni a su entorno antes de la publicación del informe.

Sin avances

Pese a la existencia de al menos tres investigaciones fiscales y las indagaciones policiales, las autoridades no han logrado avances sustanciales y persisten dificultades para acceder a uno de los teléfonos de la víctima.

Crimen de Andrea Vidal se habría cometido con tres armas distintas | Latina TV

“Se han desarrollado diligencias como la toma de declaraciones a los policías que intervinieron el día del atentado contra Andrea Vidal y las pericias balísticas, entre otras. Se espera un informe policial que debió entregarse hace 20 días y aún no se presenta”, relató una fuente consultada por el medio.

El Ministerio Público envió un reclamo a Inspectoría de la Policía por la demora en la entrega del informe y espera novedades en un plazo máximo de dos semanas.

En la Fiscalía Especializada de Trata de Personas, encargada de investigar la posible red de prostitución, tampoco se han producido avances, pese a que los investigadores cuentan con los registros de los traslados de Vidal mediante taxis por aplicativo a hoteles y departamentos bajo la modalidad Airbnb, localizados en distritos como San Isidro, Lince y La Victoria.

Los fiscales también poseen imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Vidal e Isabel Cajo, su compañera en el Parlamento, ingresando a estos establecimientos. Del mismo modo, la División de Homicidios de la PNP no ha informado sobre avances en la investigación.

